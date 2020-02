Luke Perry snobé alors que Billie Eilish aide les Oscars à rendre hommage à Kobe Bryant et Kirk Douglas

Comme prévu, le Oscars a pris le temps de rendre hommage à Kobe Bryant, qui a remporté un Oscar en 2018 pour le court métrage d’animation qu’il a écrit et commenté intitulé “Dear Basketball”. Ils ont également honoré l’une des plus grandes légendes du cinéma de tous les temps, Kirk Douglas, avec un peu d’aide de Billie Eilish.

Mais beaucoup en ligne crient au scandale dont il n’a pas été question Luke Perry dans le segment annuel “In Memoriam” de l’émission. Principalement connue comme une star de la télévision, Perry est néanmoins apparu dans l’un des chouchous des Oscars de cette année, “Il était une fois … à Hollywood.”

Eilish a été rejointe par son frère et collaborateur musical Finneas pour le segment, où ils ont affronté le classique des Beatles “Yesterday”. Et au-dessus de sa voix signature, qui correspondait magnifiquement au moment sombre, la première image qui est apparue était celle de Bryant brandissant son Oscar.

Elle était accompagnée d’une citation: “La vie est trop courte pour s’enliser et se décourager. Il faut continuer de bouger. Il faut continuer.”

Le segment touchant a été ponctué d’une image de Kirk Douglas, l’acteur légendaire décédé quatre jours seulement avant la cérémonie à 103 ans. Icône de l’industrie cinématographique, Douglas est apparu sur la scène ces dernières années aux côtés de son fils Michael Douglas.

Mais alors que l’Académie a consacré du temps à ces stars notables, ainsi qu’à de nombreuses autres, c’était une omission flagrante qui a laissé les médias sociaux en colère. Sorti en juillet, quatre mois après la mort choquante de Perry le 4 mars 2019, “Il était une fois … à Hollywood” était la dernière apparition de Luke Perry pour le cinéma ou la télévision.

Et pourtant, il n’était nulle part en vue dans un segment qui comprenait des stars grandes et petites, ainsi que des producteurs, des réalisateurs et pratiquement tous les autres postes liés au cinéma.

Il existe de nombreuses possibilités pour expliquer pourquoi Perry a été exclu du segment, car il s’agit d’une simple erreur pour l’Académie qui doit prendre des décisions difficiles chaque année sur qui couper en fonction du temps. Cameron Boyce, plus connu sur grand écran pour les films “Grown Ups”, est décédé tragiquement à 20 ans.

Ou il se pourrait que leurs deux plus grandes présences soient à la télévision, et peut-être que l’Académie a tenu compte du fait qu’ils ont été honorés notamment lors des Emmy Awards 2019 pour prendre leur décision.

Bien sûr, cela ne discrédite pas ses plus de 30 rôles de film tout au long de sa carrière, et il y a eu beaucoup d’acteurs et d’actrices qui ont été honorés lors des cérémonies des Emmy Awards et des Academy Awards.

Pour l’instant, il reste un inconnu, et celui qui a laissé ses fans plus qu’un peu mécontents. Et donc, ils l’honorent eux-mêmes à nouveau, comme ils l’ont fait il y a près d’un an lors de son décès. Et ils expriment leur frustration envers l’Académie:

Pas de Luke Perry dans In Memoriam? Il était dans l’un des films nommés pour la meilleure image … # Oscars2020 pic.twitter.com/wKuRu1JQBS

– Stephanie Berman (@ Stephxo6612) 10 février 2020

Il n’était pas dans le montage In Memoriam, mais souvenons-nous de Luke Perry ce soir aussi 😢 #Oscars pic.twitter.com/CaRhTeZasf

– Carla Bleiker (@cbleiker) 10 février 2020

Hum. Où étaient Luke Perry et Cameron Boyce dans ce mémorial? Dérangé. #TheOscars

– tanz (@tanzacochran) 10 février 2020

Le dernier film de Luke Perry était Il était une fois à Hollywood. L’homme était plus talentueux que la plupart des acteurs actuels. Vous ne pouvez pas lancer sa photo pendant 0,4 seconde aux Oscars? C’est des conneries. pic.twitter.com/J8ucjvIca9

– The Hof (@ LaurHof11) 10 février 2020

#Oscars

Comment le f * k est Luke Perry pas dans le segment In Memorium? Il était dans un film nominé pour la meilleure image pour l’amour de Dieu!

– Jeff Baker (@Jeff_S_Baker) 10 février 2020

Luke Perry n’était pas dans le In Memorial ?? Il était littéralement dans l’un des films les plus nominés de la nuit !! Irrespectueux!! 😒 #Oscars pic.twitter.com/qILlmPLTgr

– Jesse Manuel Quiles (@_jessemanuel_) 10 février 2020

Cameron Boyce et Luke Perry ne faisant pas partie de l’in memoriam, c’est la raison pour laquelle mes yeux sont secs

– – s 💫 (@myrepugaytion) 10 février 2020

ont-ils oublié Luke Perry? pic.twitter.com/EkgpOb6wAd

– à travers les étoiles (@katieskrsgard) 10 février 2020

Gros bémol de ne pas voir le nom de Luke Perry lors des #Oscars In Memoriam. pic.twitter.com/YZKaZSU4iu

– Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 10 février 2020

Luke Perry était parmi les meilleurs candidats aux photos … #Oscars pic.twitter.com/fcUf0Cc8gH

– Andy (@ NewAndyland2) 10 février 2020

Oof! Ne pas inclure Cameron Boyce et Luke Perry était une immense académie des erreurs! #Oscars pic.twitter.com/16lmz4lcUH

– E-Mack 🧢 (@ emacdaddy1234) 10 février 2020

Comment les #Oscars n’ont-ils pas inclus Luke Perry dans le segment «In Memoriam»? Il était même dans 1 des films nominés !!! Smh pic.twitter.com/XIbsudjuFq

– LaurenS702 (@ LaurenS702) 10 février 2020

Aucune mention “ In Memoriam ” pour la star de BUFFY THE VAMPIRE SLAYER Luke Perry 😢 #Oscars pic.twitter.com/1BtkPBsRsZ

– Dave Quinn (@NineDaves) 10 février 2020

donc Luke Perry était dans un film nominé aux Oscars cette année et est décédé, mais il n’a pas été présenté dans la partie commémorative de l’émission? il y a quelque chose de grave avec ça with #oscars

– 𝕣𝕚𝕝𝕖𝕪 🌙 (@rileyakeegan) 10 février 2020

Tu l’as oublié !! #LukePerry #Oscar

@TheAcademy pic.twitter.com/FI5Vzkr9XL

– Zaira (@ZairaVirzi) 10 février 2020

O W ÉTAIT LUKE PERRY in memoriam? #Oscars pic.twitter.com/HjnaCupW6O

– emily savage for real (@ItsEmilySavage) 10 février 2020

Je ne peux pas croire qu’ils aient oublié Luke Perry. Il est dans un film nominé ffs pic.twitter.com/cvb9gze5gv

– andrea (@ironiacosmica) 10 février 2020

