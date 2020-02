L’un des derniers invités de Joe Rogan a vraiment frotté certains fans de la mauvaise façon

Dans un monde de célébrités et de politiciens à la une des journaux, il n’est pas fréquent que les rédacteurs de journaux obtiennent leur attention médiatique.

C’est exactement ce que fait Bari Weiss, rédactrice d’opinion pour le New York Times. Autrefois écrivain pour The Wall Street Journal ainsi que Tablet, un magazine en ligne sur la politique et la culture juives, Weiss ébouriffe plus que quelques plumes avec ses écrits controversés et les opinions qu’elle exprime dans des interviews.

Joe Rogan | Michael Schwartz / WireImage

De quoi parle Bari Weiss?

En parcourant la longue liste de titres de Weiss, un schéma émerge. Elle aborde des sujets qui vont de la culture juive et d’Israël, au mouvement #MeToo, à la politique à travers le monde.

Bien qu’elle soit penchée vers la gauche, son écriture semble attirer la colère de la gauche et de la droite, car elle fait souvent des déclarations qui semblent trop critiques envers la gauche et trop indulgentes envers la droite.

Il est souvent difficile de dire si elle exprime des convictions fermement ancrées ou si elle cherche simplement à attirer l’attention sur des déclarations controversées. Cela l’a amenée à être comparée à la spécialiste de droite Ann Coulter.

Dans ses articles, elle a défendu la liberté d’expression, remis en question le mouvement #MeToo et, dans l’ensemble, adopte une position extrêmement dure en ce qui concerne ses opinions sur Israël.

Son soutien à la liberté d’expression est si extrême, en fait, qu’elle semble partager plus en commun avec l’extrême droite en raison de sa haine du politiquement correct et de toute tentative de garder des espaces libres de discours de haine. Elle a également une position ferme sur l’appropriation culturelle qui est pour la plupart inouïe à gauche.

Dans l’une de ses pièces les plus controversées, «Three Cheers for Cultural Appropriation», elle va jusqu’à dire que «la partition culturelle» est appréciée des néonazis.

En plus de ses articles, elle a récemment publié son premier livre, How to Fight Anti-Semitism. Yehudah Mirsky, critique pour The Guardian, l’a décrit positivement: «Ce livre passionné, écrit de façon vivante et régulièrement perspicace est son élégie peinée et combattante.»

Que pensent les autres écrivains de Bari Weiss?

En ce qui concerne Weiss, les opinions sont au mieux mitigées. L’écrivain de Vanity Fair Evgenia Peretz a écrit un article sur elle intitulé “Mad About Bari Weiss: The New York Times Provocateur the Left Loves to Hate”.

Dans ce document, elle a fait mention de la controverse entourant Weiss et de la façon dont elle a été qualifiée de “fasciste” à “la version juive et féminine de Kanye West”, mais elle ressort largement du côté de Weiss, même une fan.

Nathan J. Robinson a écrit un article pour Current Affairs intitulé «Pourquoi nous détestons tous Bari Weiss tant» en réponse aux conclusions de Peretz, qui est décidément contre Weiss. Il revient en détail sur la façon dont, selon lui, ses points de vue sur Israël et la Palestine sont problématiques, parmi ses autres points de vue problématiques.

Dans le cadre de la pièce, il déclare: “Weiss est irritante parce qu’elle se présente, et ceux comme elle, comme des martyrs qui sont” purgés “de leurs opinions, alors qu’au lieu de cela, ils reçoivent tous des offres de livres et des profils dans des journaux et magazines libéraux.”

Qu’ont pensé les fans de Joe Rogan de la récente interview de Bari Weiss?

Le podcast de Joe Rogan est connu pour avoir des invités de tous les horizons politiques, mais malgré cela, les fans n’étaient pas satisfaits de l’interview de Weiss. Un fan a commenté: “C’est sur le point d’être l’épisode de Joe Rogan le plus détesté depuis … La dernière fois qu’elle était sur.”

Un autre fan a écrit: “Quel piratage malhonnête, c’est le pire journalisme à offrir.” Un autre a plaisanté: “Elle n’est pas Bari Weiss”, une pièce de théâtre sur “très sage”.

Blague à part, beaucoup avaient des observations astucieuses sur son hypocrisie en ce qui concerne sa vision nationaliste d’Israël, mais sur la façon dont elle est anti-nationalisme en ce qui concerne partout ailleurs dans le monde.

D’autres sujets de discussion allaient de son point de vue sur la circoncision aux candidats démocrates actuels. Weiss est un fan de Yang, tandis que Rogan soutient Sanders.