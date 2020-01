L’un des intérêts amoureux de Sabrina n’est pas perdu pour de bon, selon le showrunner de «Chilling Adventures of Sabrina»

L’un des redémarrages les plus populaires et récents est Chilling Adventures of Sabrina car il est tellement original, même si le concept général a été fait auparavant. C’est un mélange méchant de mal, de nervosité et de bizarrerie qui fait revenir les fans. La partie 3 de la série vient d’être lancée le 24 janvier et elle a laissé tomber beaucoup de bombes sur les fans. Il se passait beaucoup de choses en même temps et cela laissait aux téléspectateurs un avenir très inquiétant. Un charmant prince de l’enfer peut-il être impliqué dans cet avenir? Peut-être. Spoilers à venir pour Chilling Adventures of Sabrina Part3

Sabrina et Caliban dans la troisième partie de «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Diyah Pera / Netflix

Comment s’est terminée la partie 3 de «Chilling Adventures of Sabrina»?

Comme indiqué ci-dessus, la partie 3 avait tellement de choses à faire. Sabrina jonglait avec sa vie mortelle et ses amis, la perte de pouvoir de son clan et l’enfer frappait à sa porte toutes les deux minutes. Être la fille de Lucifer s’accompagne de responsabilités dont elle peut ou non vouloir, mais elle devait quand même assumer la tâche de fixer l’ordre des choses dans l’univers.

En fin de compte, après avoir sauvé tous ceux qu’elle aime de la mort, Sabrina a conçu un plan pour être la reine de l’enfer et rester avec son clan et ses amis à Baxter High. Bien sûr, cela nécessite deux d’elle, qui existent maintenant. Bien qu’elle soit super blasée à ce sujet, Ambrose a souligné qu’elle avait peut-être créé un paradoxe temporel qui, vous le savez, n’est pas bon. De plus, Blackwood a libéré la chose dans son œuf de temps et a parlé des terreurs eldritch. Il y a un mal majeur sur leur chemin dans la partie 4, et ils vont avoir besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir.

Caliban n’est pas parti pour de bon, selon le showrunner

Cela étant dit, Caliban, Prince of Hell et fait d’argile, n’a pas vu son dernier de Sabrina. Selon Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur et showrunner de Chilling Adventures of Sabrina a déclaré à TV Guide le 24 janvier qu’il serait de retour. “Ouais! J’aime Sam [Corlett], l’acteur qui joue Caliban », a déclaré Aguirre-Sacasa. “Je peux taquiner et dire que nous le verrons plus et sa relation avec Sabrina s’approfondira beaucoup.”

C’est très prometteur, car non seulement il a confirmé que Caliban ne sera pas dans le marbre pour toujours, mais sa relation avec la nouvelle reine de l’enfer se renforcera. On dirait que si vous êtes un fan de Calibrinna (ou Saliban?), Alors vous avez de la chance, venez à la partie 4. Et en ce qui concerne la façon dont il échappe à la pierre, il est fait d’argile, vous vous souvenez?

Est-il la meilleure personne pour Sabrina? Eh bien, il est plus méchant que quiconque avec Sabrina avant de penser qu’il voulait amener l’Enfer sur Terre. Cependant, il semblait y avoir des moments où ses sentiments pour Sabrina, ou sa volonté de l’aider, étaient authentiques et enracinés dans la bonté. Alors qui sait.

Où en sont Nick et Harvey avec Sabrina?

Sabrina a magiquement coupé les liens avec Nick et Harvey dans la partie 3 et il semble que les choses soient solides pour Roz et Harvey. Mais, Nick était vraiment déprimé dans le dernier épisode. Il semblait regretter sa décision de rompre avec Sabrina aux points, alors qu’est-ce que cela signifie? Selon Aguirre-Sacasa, Prudence et Nick ont ​​une histoire, mais ce n’est pas nécessairement une relation qui s’épanouit.

“Je pense que Prudence et Nick à la fin de la partie 3 sont des âmes un peu perdues qui se retrouvent”, a-t-il déclaré. «D’une certaine manière, ils sont en quelque sorte là pour se réconforter, mais cela ne signifie pas qu’ils vont nécessairement se réunir complètement ou rester ensemble complètement. Bien sûr, il y a du drame avec eux. »

Nick et Sabrina au carnaval dans la partie 3 de «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Diyah Pera / Netflix

Le showrunner est un aspirant pour les deux relations passées de Sabrina, il est donc difficile de voir où sa vie amoureuse va se diriger. «Sabrina et Harvey étaient un peu comme les amants croisés. Donc, à un certain niveau, j’ai vraiment aimé ça », a-t-il déclaré. «Je dois dire que j’aime aussi Roz (Jaz Sinclair) avec Harvey; ils sont super ensemble. Je suis donc en conflit parce que je pense toujours qu’il y aura quelque chose entre Sabrina et Harvey. Ton premier amour, tu as toujours un faible pour cette personne. Leur histoire n’est pas terminée, je suis heureux de le dire. “

Fondamentalement, tout peut arriver. Mais si vous avez été frappé par la plus récente redevance en enfer, Caliban revient pour gâcher votre vie, merci Satan.