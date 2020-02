Lupita Nyong’o et David Oyelowo pleurent la perte de la co-star de Queen of Katwe

2020-02-17 07:30:05

Lupita Nyong’o et David Oyelowo rendent hommage à Nikita Waligwa, la co-vedette de la “ Reine de Katwe ”, après qu’elle est décédée tragiquement d’un cancer du cerveau à l’âge de 15 ans.

Lupita Nyong’o et David Oyelowo pleurent la mort de leur co-star de «Queen of Katwe» Nikita Waligwa.

L’actrice de 15 ans – qui a interprété Gloria dans le film Disney de 2016 sur le jeune whiz des échecs Phiona Mutesi – est décédée tragiquement samedi (15.02.20) après avoir perdu sa bataille contre le cancer du cerveau.

L’actrice de “Little Monsters” – la mère de Phiona Nakku Harriet dans le film – a partagé une photo de Nikita avec la citation du film, “Aux échecs, le petit peut devenir le grand.”

Elle a également salué la star ougandaise comme une “fille chaleureuse et talentueuse” et a envoyé ses “pensées et prières” à sa famille.

Lupita a sous-titré la publication touchante sur Instagram: “C’est avec une grande tristesse que je poste à propos du décès de Nikita Waligwa, la fille douce, chaleureuse et talentueuse avec qui j’ai travaillé avec le film, Queen Of Katwe.

“Elle a joué Gloria avec un tel dynamisme. Dans sa vraie vie, elle a eu l’énorme défi de lutter contre le cancer du cerveau.

“Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à sa communauté alors qu’elles acceptent de devoir dire au revoir si tôt.

“Puisse-t-elle vraiment se reposer en morceaux. Puisse-t-il être bien avec son âme.”

David – qui a joué le professeur Robert Katende dans le film réconfortant – a également publié un hommage émouvant dans lequel il a déclaré que “la lumière vivra” de Nikita.

Il a écrit à côté de la même image: “Nous pleurons la perte de notre belle Nikita Pearl Waligwa. Elle était une boule de lumière dans @queenofkatwemovie et dans la vie. Son combat contre une tumeur au cerveau a été humiliant à témoigner. Sa lumière vivra. # rip (sic) ”

Nikita a été diagnostiquée pour la première fois avec une tumeur au cerveau en 2016 et était en rémission un an plus tard, cependant, une autre tumeur a été trouvée en 2019.

Un membre de sa famille a déclaré à l’époque: “Le cerveau était enflé et il exerce beaucoup de pression.”

Il a été rapporté que Nikita devait subir une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer la tumeur lorsqu’elle est malheureusement décédée.

L’actrice sera enterrée lundi (17.02.20) au domicile de son père à Kabojja, en Ouganda.

Un service funèbre doit avoir lieu à 15h à la cathédrale de Namirembe.

Mots clés: Lupita Nyong’o, David Oyelowo, Nikita Waligwa

Retour au flux

.