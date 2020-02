Lupita Nyong’o rend hommage à la co-star de 15 ans de la reine de Katwe Nikita Waligwa

Lupita Nyong’o pleure la mort de sa co-star de “Queen of Katwe”, Nikita Pearl Waligwa.

Selon plusieurs médias dimanche, Waligwa, qui a joué aux côtés de Nyong’o et David Oyelowo dans le film Disney 2016 sur un prodige d’échecs d’un bidonville ougandais, décédé à l’âge de 15 ans après une bataille contre le cancer du cerveau.

Nyong’o, qui a joué la mère de Waligwa dans le film, s’est rendue sur Instagram pour honorer la jeune actrice, se souvenant d’elle comme “douce, chaleureuse et talentueuse”. Nyong’o a partagé une photo du personnage de Waligwa, Gloria, avec une citation de son personnage, qui disait: “Aux échecs, le petit peut devenir le grand.”

“C’est avec une grande tristesse que je poste à propos du décès de Nikita Waligwa, la fille douce, chaleureuse et talentueuse avec qui j’ai travaillé sur le film, Queen Of Katwe”, a déclaré Nyong’o en légende du post. “Elle a joué Gloria avec un tel dynamisme. Dans sa vie réelle, elle a eu l’énorme défi de lutter contre le cancer du cerveau. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille et sa communauté alors qu’elles acceptent de devoir dire au revoir si tôt. Qu’elle se repose vraiment pièce. Que ce soit bien avec son âme. “

Actrice Mindy Kaling a commenté la publication: “C’est une terrible nouvelle”, a-t-elle écrit. “Je l’aimais et j’ai adoré le film.”

Oyelowo, qui a joué le rôle de professeur d’échecs du personnage de Waligwa, Gloria, a également rendu hommage à la jeune star sur Instagram. Partage la même photo comme Nyong’o, l’acteur a écrit: “Nous pleurons la perte de notre belle Nikita Pearl Waligwa. Elle était une boule de lumière dans @queenofkatwemovie et dans la vie. Sa bataille contre une tumeur au cerveau a été humiliante à voir. Sa lumière vivra. . 💔 # rip “

Octavia Spencer et Olivia Munn a réagi à la triste nouvelle dans la section commentaires du post d’Oyelowo. “Oh, Nooooo !!!! 🙏🏽 priant pour ses proches!” Spencer a écrit, tandis que Munn partageait plusieurs émojis cardiaques.

Selon le BBC, Waligwa a été diagnostiquée pour la première fois avec une tumeur au cerveau en 2016. Mira Nair, la directrice de “Queen of Katwe”, aurait aidé à collecter des fonds pour le traitement de Waligwa en Inde, les médecins ougandais ayant déclaré qu’ils n’avaient pas l’équipement nécessaire.

Waligwa s’est rétablie en 2017, mais l’année dernière, une autre tumeur a été découverte.

Elle avait 15 ans.

