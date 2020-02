L’utilisation de l’hypnobirthing par Kate Middleton pourrait rendre le bébé n ° 4 plus probable, affirme l’expert en accouchement

Kate Middleton a utilisé une technique de méditation unique connue sous le nom d’hypnobirthing lorsqu’elle a eu ses trois enfants. Kate, duchesse de Cambridge, a récemment révélé que l’hypnatalogie aidait à réduire le stress et la douleur pendant l’accouchement, résultant en une bonne expérience globale. Voici un aperçu de la façon dont l’hypnaissance pourrait rendre le bébé numéro quatre plus probable.

Kate Middleton, le prince William et le prince Louis | Samir Hussein / WireImage

Qu’est-ce que l’hypnobirthing?

L’hypnobirthing n’a rien de nouveau dans le monde de la méditation. Cette technique consiste à unifier le corps et l’esprit et est pratiquée dans le monde entier depuis au moins un siècle.

Marva Solt, qui est éducatrice en matière d’accouchement à Knoxville, Tennessee, enseigne l’hypnobirthing à ses clients depuis 10 ans. Pour Solt, cette tactique aide les mères à se connecter avec leur instinct naturel et à apprendre à se détendre.

“Ce n’est rien d’autre que de s’asseoir et

relaxant », a expliqué Solt. “Vous n’avez rien à faire, et

parfois, j’ai de la musique douce en arrière-plan. “

Solt a ajouté qu’il n’y a rien de spécial à l’hypnaissance, c’est-à-dire

pas de médicaments ni d’aiguilles. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir et de vous détendre

le calme qui vient avec la méditation. Cela aide aussi si vous pratiquez

la pleine conscience pendant que vous méditez.

Mais Solt va encore plus loin pour ses clients. Elle

explore également la nutrition et prépare des plans de naissance pour les mères, qui couvre

tout ce qui concerne l’éducation à l’accouchement.

Quels sont les avantages de ce style de méditation?

Il n’y a pas eu beaucoup d’études sur l’hypnaissance,

et ceux qui sont là-bas ont des critiques mitigées. Mais il y a plein de

avantages à ce style de méditation tant qu’il est fait correctement.

Lee Roosevelt, professeur adjoint de clinique au

L’École des sciences infirmières de l’Université du Michigan affirme que l’hypnaissance peut réduire la tension

et le stress, qui à son tour réduit une hormone du stress appelée cortisol.

“Si une personne peut passer à un état plus détendu et plus attentif,

ils aident à supprimer le cortisol et permettent à l’ocytocine de circuler plus librement »,

Roosevelt a partagé. “Nous avons une abondance de recherches qui montre la santé

avantages de la pratique de la pleine conscience. “

Cela dit, Roosevelt a mis en garde les personnes souhaitant

hypnobirthing pour la première fois. Elle a expliqué comment les femmes attendent parfois aussi

beaucoup de la pratique et finissent par créer plus de stress dans leur vie parce que

ils ont l’impression d’avoir échoué.

Bien que l’hypnobirthing cherche à réduire la quantité de stress et

douleur ressentie par les mères pendant l’accouchement, ce n’est pas ce qui arrive à la plupart

gens.

Kate Middleton s’ouvre comme jamais auparavant

Bien que les gens devraient faire leurs recherches avant de

quelque chose comme hypnobirthing, il est clair que Middleton est un grand fan de la

technique.

Selon Express, Kate Middleton s’est ouverte sur

comment elle a utilisé l’hypnaissance lors de ses trois premières grossesses sur un podcast

appelé Happy Mum, Happy Baby avec Giovanna Fletcher.

Dans l’interview – qui a offert un regard rare sur la vie personnelle de Middleton – la duchesse de Cambridge a admis avoir utilisé des techniques d’hypnobirthing lorsqu’elle a accueilli le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Middleton, qui a souffert de graves nausées matinales à travers tous

de ses grossesses, a révélé que la pratique a aidé à «soulager la douleur de

travail »tellement qu’elle a fini par aimer le processus.

S’il est clair que l’hypnaissance a fonctionné pour Middleton, cela signifie-t-il qu’elle aura un autre enfant avec le prince William?

Voici comment l’hypnatalogie peut aider les grossesses futures

Kate Middleton, bien sûr, n’a pas commenté si elle allait avoir un quatrième enfant avec William. Mais un expert en hypnatalogie, Siobhan Miller, soutient que cette pratique augmente les chances d’avoir plus d’enfants.

Dans son livre, Hypnobirthing: des moyens pratiques pour faire votre naissance

Mieux, Miller a expliqué comment l’hypnatalogie aide à détendre les femmes pendant

l’accouchement, ce qui conduit à plus de confiance. Cela peut souvent entraîner une

expérience positive dans l’ensemble, qui peut persuader les femmes d’avoir plus d’enfants.

«Les techniques aident les femmes à se sentir plus détendues et

habilitées en ce qui concerne la naissance, afin qu’elles puissent aller dans les grossesses futures avec

moins de soucis », a-t-elle déclaré. «Les traumatismes à la naissance empêchent souvent les femmes de

voulant à nouveau tomber enceinte et ainsi ils éviteront activement que cela se produise.

Alors qu’une femme qui a eu une naissance positive attendra probablement avec impatience

recommence! “

Middleton et William se sont mariés en 2011 et partagent actuellement

trois enfants. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le duc et la duchesse de

Cambridge a encore un enfant, mais rien d’officiel n’a été confirmé.

Si Kate Middleton veut agrandir la famille d’une autre, le moment est bien choisi. Middleton a donné naissance au prince Louis – en utilisant des méthodes d’hypnatalogie – en 2018, soit près de deux ans depuis sa dernière grossesse. Elle vient également d’avoir 38 ans, donc sa fenêtre pour avoir plus d’enfants se ferme rapidement.