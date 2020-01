M. Peanut Dead à 104 ans, tué dans un sacrifice ultime

Planters Peanuts a tué sa mascotte, M. Peanut.

La société a révélé mercredi des nouvelles déchirantes sur Twitter, envoyant le site des médias sociaux en panne alors que les fans réagissaient avec choc, tristesse et, bien sûr, mèmes.

“C’est avec le cœur lourd que nous confirmons que M. Peanut est décédé à 104 ans”, a tweeté le compte officiel de M. Peanut. “Dans l’ultime acte de désintéressement, il s’est sacrifié pour sauver ses amis quand ils avaient le plus besoin de lui. Merci de rendre hommage à #RIPeanut”

C’est avec le cœur lourd que nous confirmons que M. Peanut est décédé à 104 ans. Dans l’acte désintéressé ultime, il s’est sacrifié pour sauver ses amis quand ils avaient le plus besoin de lui. Veuillez présenter vos respects avec #RIPeanut pic.twitter.com/VFnEFod4Zp

– La succession de M. Peanut (@MrPeanut) 22 janvier 2020

La marque a ensuite partagé des images des derniers moments de l’icône – un film de tabac à priser de M. Peanut, pour ainsi dire – montrant le sacrifice du personnage animé.

Après un accident dévastateur sur NUTmobile, M. Peanut, Wesley Snipes et la star de “Veep” Matt Walsh se retrouvent suspendus au-dessus d’un ravin sur une branche – un en danger de rupture.

Pour sauver ses amis, M. Peanut lâche prise et plonge à mort.

“M. PEANUT était plus qu’un simple ami – il était un héros. Son décès m’a profondément secoué”, a déclaré Matt Walsh dans un communiqué. “Je ferai de mon mieux pour honorer son héritage et être là pour mes amis comme il a toujours été là pour moi, même jusqu’à notre dernière course ensemble. Je rendrai mes derniers respects lors de ses funérailles le dimanche du Super Bowl. J’encourage nation entière à faire de même. “

Oui, tout cela fait partie de la campagne du Super Bowl des Planters, qui se terminera par des funérailles qui seront diffusées au cours du troisième trimestre du grand match.

Le Super Bowl est diffusé le dimanche 2 février sur Fox. Voir quelques-unes des meilleures réactions ci-dessous:

M. Peanut est mort de causes nutritionnelles.

Il a raté sa carapace. #RIPeanut pic.twitter.com/61vLZIde3Z

– Courtney Theriault (@cspotweet) 22 janvier 2020

M. Clean déplore la mort de M. Peanut et maintenant je ne sais plus ce qui est réel. J’ai juste besoin que M. Coffee me dise que tout ira bien. #RIPeanut https://t.co/TyqMXMWxpZ

– Sève! (@robbymillsap) 22 janvier 2020

Nous aussi, nous sacrifierions tout pour l’écrou #RIPeanut (un vrai).

– SNICKERS (@SNICKERS) 22 janvier 2020

toutes les personnes allergiques aux noix en entendant le m. arachide s’est exclamé #RIPeanut pic.twitter.com/jAmmuFcEp1

– kayli (@kayliipaul) 22 janvier 2020

PREUVE photographique que M. Peanut est VIVANT et vit à Cuba! Réveillez-vous mouton! #RIPeanut pic.twitter.com/dJ8DuA3F4p

– champ de mines légal (@LegalMinefield) 22 janvier 2020

Il est temps d’en verser un pour mon garçon #RIPeanut pic.twitter.com/AePZPdeVao

– Capitaine Tarbox de la haute mer (@JackTarbox) 22 janvier 2020