«Ma vie a été une montagne russe»

L’équipe de cheerleading du Navarro College et leur entraîneur Monica Aldama, de nombreux téléspectateurs sont tombés amoureux. Le documentaire Cheer, en six parties, raconte l’histoire du parcours de l’équipe d’encouragement des collèges juniors au Championnat national collégial de la National Cheerleaders Association à Daytona, en Floride en 2019. Malheureusement, cette année, l’équipe du Navarro College Cheer ne pourra pas participer à Daytona. Varsity Sports a récemment annulé Daytona à la suite de la pandémie de coronavirus. Aldama a récemment partagé ses sentiments sur la décision sur Instagram.

Annulation du championnat national d’acclamation

Morgan Simianer, Monica Aldama et La’Darius Marshall de Cheer s’arrêtent sur le plateau du Daily Pop | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Varsity Spirit a révélé que ses prochaines compétitions, y compris le championnat NCA collegiate cheer à Daytona, en Floride. Le communiqué, publié le 15 mars 2020, a déclaré:

Comme vous l’avez peut-être vu, le CDC a annoncé sa recommandation d’annuler ou de reporter les événements avec 50 personnes ou plus pour les huit prochaines semaines. Avec cette recommandation, Varsity Spirit a pris la décision de ne pas procéder comme prévu avec les événements prévus pour au moins les huit prochaines semaines.

L’entraîneur de Cheer, Monica Aldama, réagit sur Instagram à l’annulation de Daytona

Aldama a publié sur Instagram sa réponse à l’annulation. La star de Cheer a écrit:

Je suis navré par les circonstances auxquelles le monde est actuellement confronté. Nous vivons une époque sans précédent et chacun doit prendre des précautions pour la sécurité des uns et des autres. À cause de cette pandémie, la saison de l’équipe Navarro Cheer est terminée. Dimanche soir, Varsity a décidé d’annuler le championnat national NCA Collegiate à Daytona Beach, en Floride. Cette décision était inévitable car les choses ont progressé et notre pays est dans une période d’incertitude

L’entraîneure Cheer est devenue plus émotive en parlant de ses pom-pom girls: «Mon cœur… se brise pour les souvenirs perdus et le temps perdu avec ma belle équipe. Aldama a remercié l’équipe Navarro Cheer:

Je tiens à remercier les enfants d’avoir versé tout ce qu’ils avaient dans cette année entière – pour les nuits tardives – les jeux – le service communautaire – les vacances abandonnées. Ce sont des combattants et ils m’ont toujours donné 100%. Leur routine était si belle et leur éthique de travail était sans pareille.

Aldama a continué à dire que c’était la première fois de sa carrière qu’elle «n’avait aucun contrôle».

“J’ai toujours pu contrôler le récit et recourir au plan B ou C ou même Z”, a écrit la star de Cheer. «… Ma vie a été des montagnes russes au cours de la semaine dernière», a-t-elle écrit.

Cependant, elle a conclu sur l’idée que Navarro Cheer sera bientôt de retour – “mieux que jamais !!!” Elle a également inclus une prière: “Dieu, accorde-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de faire la différence.”

Aldama dit que sa relation avec le casting de la série Netflix est la raison pour laquelle elle reste dans l’emploi

Monica Aldama | Jim Spellman / .

Lorsque . Sport a parlé à Aldama, elle a discuté de son rôle d’entraîneure d’encouragement.

“J’ai vraiment essayé de travailler au fil des ans … juste apprendre ce que je pouvais faire pour remplir ces rôles pour ces enfants”, a déclaré Aldama. Elle a partagé avec . que les relations avec ses pom-pom girls sont son objectif principal. L’entraîneur Cheer a déclaré:

Je pense que c’est vraiment pourquoi je suis toujours là, ce n’est pas de la pom-pom girl. J’ai gagné plein de titres, je n’ai pas à faire mes preuves là-bas. C’est la relation avec les enfants et le sentiment de les voir réussir.