Macaulay Culkin rejoint American Horror Story

Macaulay Culkin a rejoint le casting de ‘American Horror Story’ pour la 10e saison, aux côtés de Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters.

Macaulay Culkin a décroché un nouveau rôle télévisuel majeur après s’être inscrit à «American Horror Story».

L’acteur “ Home Alone ” a rejoint le casting étoilé de la 10e série de la série d’anthologie TV d’horreur, et il apparaîtra aux côtés de Kathy Bates et Sarah Paulson dans la nouvelle saison.

Le créateur Ryan Murphy s’est rendu sur Instagram pour partager deux courtes vidéos confirmant qui sera dans la 10e saison, avec des noms apparaissant devant le fond de l’océan.

La première vidéo disait: “Kathy Bates, Macaulay, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters”.

Et le deuxième confirmé Lily Rabe et Finn Wittrock sera en vedette dans l’émission.

Il se lisait: “Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock. American Horror Story. Saison 10.”

L’ancien acteur enfant Macaulay – qui est apparu dans les films “ Richie Rich ”, “ My Girl ” et les deux premiers films de la franchise “ Home Alone ” – a eu de petits rôles de star TV, mais n’est pas apparu comme une série régulière sur le petit écran.

L’acteur de 39 ans a récemment joué dans un épisode de la série Web de comédie américaine “ Dollface ”, en face de sa petite amie Brenda Song, et est apparu comme lui-même dans huit épisodes de “ The Jim Gaffigan Show ” entre 2015 et 2016.

Le retour de Sarah dans la saison 10 intervient après avoir récemment admis qu’elle voulait retourner à “ American Horror Story ” avec Evan Peters.

L’actrice de 45 ans a déclaré: “Je voudrais faire quelque chose avec Evan.

“Evan me manque et il me manque de jouer avec Evan. Alors j’adorerais refaire cette expérience. S’il reviendra, je reviens.

“C’est difficile de ne pas en faire partie. J’adorerais [return for Season 10]. Je dois à nouveau en faire partie. ”

Les deux acteurs ont choisi de ne pas participer à la neuvième série, «American Horror Story: 1984».

