Mackenzie McKee, une adolescente à la mort de sa mère: «Je me sens tellement paralysé»

Près de cinq mois après la mort de sa mère, “Teen Mom OG” étoile Mackenzie McKee s’ouvre à TooFab sur sa perte et l’héritage de sa mère.

“Je n’ai pas seulement perdu ma maman. J’ai perdu mon ami, j’ai perdu ma colle, j’ai perdu mon conseiller”, raconte la mère de trois enfants à TooFab. “Tout problème que j’ai jamais eu toute ma vie, je l’ai appelée. Et c’était elle, ce n’était personne d’autre, et maintenant maintenant que j’ai perdu, je me sens si perdu. Mais, je dois être plus indépendant et doit être plus fort. “

“Certains jours, je me sens si paralysé et faible, et les nuits sont vraiment difficiles à traverser. Certains jours, je vais bien et certains jours, je suis juste … pas du tout. Mais, je vois une lumière à la fin de la Je suis vraiment reconnaissant pour les années que j’ai eues avec une personne aussi incroyable. “

Après son diagnostic en janvier 2018, Angie Douthit a commencé à partager des “publications inspirantes quotidiennes” avec ses plus de 100000 followers sur Instagram qu’elle a continué jusqu’au jour de son décès.

“Elle était à l’hôpital, elle était malade, elle ne pouvait pas parler, et elle était comme,” quelqu’un peut-il m’aider à faire ce post, je veux ce verset, et je veux en parler “”, se souvient McKee.

La famille a continué à publier sur la page de Douthit, chacune prenant un jour différent de la semaine. “Ma journée est lundi … Il s’agit de perpétuer son héritage.”

“Ces postes et son inspiration dans le monde étaient si incroyablement importants pour elle. Parce qu’elle voulait juste changer autant de vies avant de mourir. C’est tout ce qu’elle voulait faire”, dit McKee. “Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais nous savons que c’est exactement ce qu’elle voudrait faire.”

McKee a également promis à sa mère qu’elle raconterait son histoire d’une autre manière. “Je lui ai promis que je ferais un documentaire sur sa vie, et j’y travaille.”

Avec les ordonnances actuelles de distanciation sociale et les restrictions sur les visites à l’hôpital, McKee voit la situation de sa famille comme une bénédiction déguisée.

“C’est fou que tout cela soit arrivé juste après sa mort parce que si [it] se passait maintenant, nous n’aurions pas pu aller à l’hôpital, nous n’aurions pas pu avoir des funérailles. Nous en sommes très reconnaissants. “

Les caméras MTV étaient là pendant «l’année la plus sombre» de Mackenzie et les dernières semaines de sa mère peuvent être vues dans l’épisode de mardi soir de «Teen Mom OG».