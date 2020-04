Mackenzie McKee, une adolescente, dévoile sa mise en quarantaine avec Josh après un scandale de tricherie

“Je suis gênée. J’ai l’impression d’avoir l’air faible”, dit-elle à TooFab.

Fans de “Teen Mom OG” sachez que le nouveau venu Mackenzie Mckee n’a pas connu l’année la plus facile. En plus de perdre sa mère dans une longue bataille contre le cancer, elle a également dû faire face à un scandale de tricherie avec son mari Josh.

“[MTV] a décidé qu’ils allaient commencer le tournage, et c’était comme si ma vie s’était effondrée à ce moment-là. Je veux dire, ils ont suivi l’année la plus sombre de ma vie et je prie de ne plus jamais avoir une année aussi mauvaise “, raconte la mère de trois enfants. TooFab.

Instagram

Mackenzie McKee, une adolescente à la mort de sa mère: «Je me sens tellement paralysé» (Exclusif)



Voir l’histoire

Avec le drame personnel, vient naturellement la haine en ligne et elle a connu sa juste part. “Les seules choses qui sont difficiles à lire sont, ‘ton mari est un connard.’ Ce sont les seules choses qui me gênent en ce moment à lire. “

Les fans ont vu son mariage toucher le fond lorsque Josh a avoué être inapproprié avec une autre femme lors d’un voyage de travail. McKee a clairement indiqué qu’elle en avait fini avec la relation, allant même jusqu’à la rédaction de documents de divorce. Cependant, après que Josh ait promis de changer et fait un grand geste pour son 25e anniversaire, elle a dit oui à renouveler leurs vœux de mariage et à recommencer à zéro.

“Les gens ne pouvaient même pas accepter le bien de Josh. Ils ont déjà décidé qu’ils le détestaient et c’est tout ce qui a été montré. Toutes les lacunes ont été manquées”, a déclaré la star de MTV. “Il a été blessé et il a pris une mauvaise décision et c’est à peu près tout ce qui a été montré dans l’émission.”

MTV

Le nouveau petit ami belge d’Amber Portwood fait ses débuts à l’adolescence



Voir l’histoire

Elle poursuit en nous donnant un peu plus de contexte derrière la proposition. «Il n’avait aucune idée que MTV était en ville et si vous pouviez demander à ma mère, il passait des heures. Il vivait à l’extérieur de la maison; il ne vivait pas ici. Il m’envoyait des cadeaux tous les jours, essayant de me récupérer. Il a été sauvé. Et la vie était belle, et nous avons recommencé à sortir ensemble et nous avons juste commencé depuis le début, et il a travaillé si dur et dépensé tellement d’argent pour cette proposition. “

Elle sait qu’il peut sembler aux fans qu’elle “vient de le prendre et dit” je te pardonne “”, mais elle nous dit qu’elle a été “humiliée” parce que ce n’était pas le cas. “Je n’aime pas entendre parler de nous sur Internet parce que je suis gêné. J’ai l’impression d’avoir l’air faible.”

McKee dit que ce n’était pas le premier problème à se poser dans son mariage, car elle admet avoir elle-même commis un adultère. “L’ensemble,” une fois un tricheur, toujours un tricheur “que je vois tous les jours sur Internet est de la merde de taureau. Parce que si c’est vrai pour lui, alors c’est vrai pour moi et je ne l’accepterai pas.”

Instagram

La mère de l’adolescente OG Star Mackenzie McKee meurt du cancer



Voir l’histoire

“Je suis partie et j’ai eu une liaison, et il l’a découvert et a dû me pardonner”, dit-elle. “Quand il a demandé ‘pourquoi?’ c’est parce que je ne recevais pas assez d’attention de [you] pendant ma dépression post-partum et un autre mec me prêtait attention. “

Lorsque les tables ont été retournées et qu’elle a demandé à Josh pourquoi il avait triché, il a souligné des problèmes de célébrité et d’intimité. “Mackenzie, tu n’as pas couché avec moi depuis 3 ans. Tu ne me laisses même pas t’embrasser. Tu ne te connectes même pas avec moi. Je sais que je devrais être là quand ta maman est malade, mais tu me demandes pourquoi “Vous ne voudriez même pas me parler ou faire attention à moi”, se souvient-elle. «Tu sais, parfois tu étais plus à propos de la célébrité que tu n’étais humblement à propos de ton mariage. Tu te souciais de ton apparence à l’extérieur quand tu n’étais pas amoureux de moi à l’intérieur.

Quant à la situation actuelle entre les deux, McKee dit que les choses ne sont pas tout à fait revenues à ce qu’elles étaient autrefois. «J’ai de la difficulté à aimer Josh comme je le faisais auparavant. Et je me suis juste fait une idée», dit-elle.

MTV

Teen Mom OG Star Maci Bookout ‘Concerned’ About Ryan’s Sobriety: ‘I Hope I’m Wrong’ (Exclusif)



Voir l’histoire

Pendant une séparation de 30 jours, elle a travaillé sur elle-même. “J’ai fait de la thérapie ces 30 jours, j’ai fait un jeûne. J’ai jeûné, et j’ai fait 30 jours comme” creuser profondément “.”

“Je sais que les gens disent” partez si c’est toxique pour les enfants. C’est plus malsain que d’être séparé “. Ce n’est pas un environnement toxique, c’est juste que j’ai du mal à l’aimer. Mais, vous savez, ça a été bon. Nous sommes à la maison, nous sommes en quarantaine. Il travaille, il est le faiseur d’argent en ce moment. Il est là pour nous. Il nous tient ensemble. J’essaie de me comprendre. C’est juste un peu plus fluide en ce moment. “