Madelaine Petsch et Travis Mills «se sont séparés»

L’actrice de Riverdale Madelaine Petsch et Travis Mills se seraient séparés.

L’actrice de 25 ans et Travis, 30 ans, ont décidé de mettre fin à leur relation après environ trois ans de fréquentation, Madelaine ayant récemment “déplacé ses affaires hors de son domicile à Los Angeles”, selon Us Weekly.

Leur statut relationnel est devenu une source de spéculation au cours des derniers mois, le duo ayant rarement été vu ensemble en public.

Avant les récents Oscars, par exemple, Madelaine a assisté à plusieurs soirées Oscars sans Travis.

De plus, aucun d’eux n’a posté l’un sur l’autre le jour de la Saint-Valentin plus tôt ce mois-ci, ce qui renforce les spéculations selon lesquelles leur romance était sur les rochers.

Le duo de célébrités a été lié pour la première fois en 2017, et Madelaine avait précédemment révélé que Travis l’avait contactée via Facebook après la première diffusion de “ Riverdale ”.

L’actrice a partagé: “Il m’a félicité pour le spectacle. Il avait auditionné pour Jughead. Je pense que nous avions juste au hasard des amis communs, alors nous nous sommes ajoutés.

“Nous sommes restés en contact très rarement, même pas tant que ça, de janvier à février, puis le jour où je suis revenu de la première saison en février, je m’ennuyais à LA, croyez-le ou non. Je me disais:” Qu’est-ce que je vais faire?’

“Je me suis fait couper les cheveux et il m’a envoyé un texto comme” Allons voir un film! ” Nous avons passé du temps ensemble et avons passé tous les jours ensemble depuis que je suis à Los Angeles depuis, depuis février. ”

Cependant, dans une interview l’année dernière, Madelaine a insisté sur le fait qu’elle se concentrait sur sa carrière – plutôt que sur le mariage ou avoir des enfants.

L’actrice – qui joue le rôle de Cheryl Blossom dans ‘Riverdale’ – a déclaré: “Je suis basée sur la carrière en ce moment. Carrière, carrière, carrière, et si les enfants arrivent plus tard … peut-être. Mais maintenant, je ‘ m bien. “

