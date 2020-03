Madison Beer décrit une fuite de photo privée “ traumatisante ”

2020-03-09 09:30:06

Madison Beer a décrit “l’expérience traumatisante” qui a vu ses photos privées divulguées alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Madison Beer a décrit “l’expérience traumatisante” qui a vu ses photos privées divulguées alors qu’elle n’avait que 14 ans.

La chanteuse de 21 ans a envoyé des photos et des vidéos “très privées” sur Snapchat à un garçon qu’elle “aimait vraiment” quand elle était adolescente, et sa confiance a été trahie par lui lorsqu’il les a partagées avec ses amis, les images finissant par trouver leur chemin en ligne.

Et en l’honneur de la Journée internationale de la femme dimanche (08.03.20), Madison s’est rendue sur Twitter pour partager un long article sur le sujet, alors qu’elle appelait à mettre fin à “la honte des femmes”.

Elle a écrit: “Je sais qu’il se passe actuellement des choses très importantes dans le monde qui sont très effrayantes, donc mon intention avec ce message n’est en aucun cas de les distraire, mais je veux parler aujourd’hui de la Journée internationale de la femme au sujet de la honte des femmes.

“Quand j’avais environ 14 ans et que j’explorais mon corps et ma sexualité, j’ai envoyé des snapchat très privés de mon corps à un garçon que j’aimais vraiment à l’époque. Je les ai envoyés, à 14 ans, pensant pouvoir faire confiance au garçon comme nous nous connaissions pendant des années et partagé des sentiments l’un pour l’autre, mais bien sûr, il l’a partagé avec tous ses amis.

“Finalement, cette vidéo a été envoyée et partagée par tout le monde (c’était comme) dans le monde entier. J’allais dans des restaurants et j’étais regardé et chuchoté, on m’a dit que les gens avaient honte de travailler, ou même des amis avec moi, ces vidéos ont même été montrées à mes parents, grands-parents et à des personnes importantes, des cadres et des artistes du secteur de la musique.

“J’étais désemparé et honteux. Ce fut une expérience traumatisante qui m’a inculqué des problèmes de confiance intenses, sur lesquels je travaille encore aujourd’hui. (sic)”

Madison affirme qu’elle a récemment appris qu’une autre de ses anciennes vidéos était envoyée aux gens et que la nouvelle a “rouvert” le “traumatisme et la honte” qu’elle ressentait il y a sept ans.

Elle a ajouté: “Cette semaine, à l’occasion de mon 21e anniversaire, j’ai reçu des appels de quelques personnes proches de moi disant qu’une autre vidéo, de 2013, envoyée au même garçon il y a 7 ans, était à nouveau envoyée.

“si seulement je pouvais exprimer le traumatisme et la honte que cela a rouvert pour moi. toutes ces années, j’ai eu une anxiété perpétuelle. j’ai été dans le noir et j’ai peur que ce snapchat émerge comme si c’était un sale secret je le ferai Il faut toujours garder, car on m’a dit que ça ferait du mal en carrière et ça ne va pas. (sic) ”

La chanteuse «Hurts Like Hell» a clôturé son message en exhortant les autres femmes à «être plus gentilles» avec elles-mêmes et à ne pas «avoir honte» de leurs «erreurs».

Elle a conclu: “Donc, aujourd’hui, sur IWD, je vais me libérer de ce poids que je porte. Je vais dire à mon auto de 14 ans ce qui, j’espère, peut aider certaines d’entre vous à être plus gentilles avec vous-mêmes en tant que jeunes femmes.

“vous ne devriez pas avoir honte. vous exploriez votre sexualité, vous appreniez. vous ne devriez pas avoir l’impression d’avoir fait quelque chose de mal. honte à ceux qui ont trahi votre confiance et HONTEZ À CEUX QUI VOUS ONT HONTE.

“tout au long de ce voyage, j’ai appris une leçon extrêmement précieuse et en en parlant ouvertement, je peux enfin me libérer de la peur et de la honte qui me suivent depuis 7 ans. maintenant je peux commencer à me rapprocher d’être les jeunes femmes je veux être.

“Possédez vos erreurs en tant que jeunes femmes qui apprennent le monde. ne les laissez pas vous définir. ne les laissez pas vous faire peur. (sic)”

Mots clés: Bière Madison

Retour au flux

.