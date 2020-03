Madison Prewett doit-elle à Barbara Weber des excuses?

La finale du Bachelor est venue et a disparu, mais les fans ne peuvent toujours pas arrêter de parler de la confrontation entre Madison Prewett et la mère de Peter Weber, Barbara Weber. Affectueusement connu sous le nom de «Barbchelor», la paire a échangé des rouleaux oculaires et des looks sales pendant la majeure partie du temps de Prewett sur scène. Bien que Prewett et Weber se soient engagés à essayer leur relation et à prendre les choses un jour à la fois, ils n’ont toujours pas le soutien de Barbara Weber pour le moment. En fait, lorsqu’elle a été invitée, la mère du célibataire a dit que son fils ne devrait pas «réussir».

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Barbara Weber n’est pas fan de Madison Prewett

Mais qu’est-ce qui a motivé toute cette animosité au départ? Selon Barbara Weber, sa réaction tiède à Prewett a commencé bien avant la diffusion de la finale de The Bachelor. Lorsque la native d’Auburn devait retrouver la famille de Weber en Australie, elle ne voulait pas les rencontrer et avait trois heures de retard pour la rencontre. En outre, Barbara Weber a affirmé que Prewett avait déclaré qu’elle n’était pas amoureuse de Pilot Pete et qu’elle n’avait aucune intention d’accepter une proposition dans quelques jours.

Le drame s’est intensifié lors de la finale «The Bachelor» 2020

Plutôt que de répondre à la déclaration de Barbara Weber, Prewett a simplement répondu: “C’est ce que c’est.” Elle a ensuite dit qu’elle ne dénigrerait pas la famille de Weber et a répété dans son discours que «c’était aussi son voyage». De nombreux membres de Bachelor Nation estiment que ce fut un énorme raté de la part de Prewett et l’ont fait savoir sur Instagram et Twitter. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas simplement s’excuser pour ses erreurs, ou à tout le moins, les expliquer. Ils semblaient croire que si elle s’était simplement excusée pour son comportement, une grande partie du drame final de The Bachelor aurait pu être évitée.

“Tous Maddy [sic] besoin de faire est [sic] présente juste des excuses à la mère de Peter. Mais elle ne l’a pas fait », a écrit un fan à propos de la finale du Bachelor. “Droite??? Une chose assez simple à faire quand vous vous trompez. Des cris intitulés Princesse à moi », un autre fan a cosigné. “Droite? Je pensais qu’elle était extrêmement irrespectueuse, grossière comme tout le monde sortait et agissant comme une gamine! Cette relation ne durera pas du tout! Elle a vraiment du mal à dire qu’elle aime Peter », a ajouté une autre personne, ajoutant qu’ils ne croyaient pas que Prewett et Weber avaient un avenir ensemble.

Bachelor Nation exprime ses sentiments sur Twitter et Instagram

“Quand vous faites attendre les gens, c’est de bonnes manières de dire … désolé les gars de vous faire attendre. Mais peut-être qu’elle a vraiment oublié à cause de ce qu’elle avait vécu. Lors de l’émission en direct, elle aurait dû dire qu’elle était désolée. Ils semblaient être en compétition et mon Dieu l’interrompant… J’adore Madison mais parfois il faut laisser quelqu’un gagner pour pouvoir avancer paisiblement. Rappelez-vous que ce sont 2 personnes qui essaient de se connaître », a ajouté une autre personne, commentant la décision de Prewett de ne pas s’excuser lors de la finale du Bachelor.

Prewett et Weber peuvent-ils vraiment être ensemble?

Bien sûr, certaines personnes ont complètement pris le parti de Prewett. Ils ont noté qu’elle n’était peut-être pas à l’origine du retard. «Pourquoi Madison devrait-elle s’excuser? L’attente de 3 heures était due à la production. Savez-vous combien de temps il faut pour réaliser tous ces clichés? Je suis allé à quelques enregistrements et c’est littéralement une journée de 10 heures juste pour un Women Tell All, etc. », a ajouté une personne. Il est clair que Prewett et Weber ont du pain sur la planche. À moins que les choses s’améliorent sur plusieurs fronts par rapport à ce que nous avons vu lors de la finale du baccalauréat, leur relation est morte dans l’eau.