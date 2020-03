Madison Prewett et Peter Weber annoncent une rupture sur Instagram

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24.] Le 10 mars, ABC a diffusé la finale de la saison 24 de The Bachelor. Et comme promis par l’hôte Chris Harrison, ce fut vraiment la fin la plus dramatique à ce jour. L’épisode en direct s’est enveloppé dans un silence inconfortable après que Peter Weber ait choisi Madison Prewett plutôt que Hannah Ann Sluss et que la famille Weber ait publiquement exprimé sa désapprobation du choix final du célibataire. Le couple a dit qu’il était amoureux et voulait prendre sa relation un jour à la fois. Maintenant, deux jours plus tard, Prewett et Weber ont révélé qu’ils n’étaient plus ensemble, annonçant leur rupture sur Instagram.

Peter Weber annonce sa séparation avec Madison Prewett sur Instagram

Voir ce post sur Instagram

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Un post partagé par Peter Weber (@pilot_pete) le 12 mars 2020 à 21h15 PDT

Les fans de Bachelor attendaient d’avoir des nouvelles de Prewett et Weber depuis qu’ils avaient quitté l’enregistrement After the Final Rose le 10 mars. Contrairement à la plupart des couples de la franchise, Prewett et Weber n’ont pas fait le tour des médias. Alors, quand le pilote de 28 ans s’est finalement adressé aux fans de Bachelor Nation après la fin de l’émission, tout le monde a été choqué.

Vers 21 h PST le 12 mars, Weber a publié un article sur sa rupture avec Prewett sur Instagram. Il a lancé le poste en remerciant sa distribution de licence.

“Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison”, a écrit Weber. «Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tellement de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. »

Le pilote Pete a suivi avec une note de remerciement à Prewett. “Madi, merci pour votre patience et votre amour inconditionnel”, a-t-il écrit. “Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, se tient fidèle à ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. »

Madison Prewett et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor via .

Puis Weber a laissé tomber la nouvelle de sa séparation avec Prewett, expliquant pourquoi ils ont atterri sur la décision. “Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation”, a écrit Weber. «Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. »

Le célibataire a également remercié Sluss tout en prenant le blâme pour leur rupture. «Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits», écrit-il. «Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. »

Weber a conclu sa déclaration en remerciant ses amis et sa famille. “Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissant pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor ces derniers jours”, écrit-il. “Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours. »

Madison Prewett publie un article sur sa rupture avec Peter Weber sur Instagram

Pendant ce temps, Prewett a parlé de sa rupture avec Weber sur son propre compte Instagram. Et comme le célibataire, l’alun d’Auburn était reconnaissant pour le voyage et se réjouissait de l’avenir.

“Je suis extrêmement reconnaissant de ce voyage incroyable dont j’ai eu l’honneur de faire partie”, a déclaré Prewett. «J’ai tellement grandi et je suis plus fort que je ne le faisais. J’ai appris l’importance de l’acceptation, du pardon et de la grâce.»

Elle a poursuivi: «Comme Peter et moi avons décidé de nous séparer, je suis convaincue que nous allons tous les deux aller dans le sens de notre objectif et n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses. Je l’aimerai et le respecterai toujours. Je suis convaincu que nos chemins devaient se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait. @pilot_pete vous êtes un gars incroyable et je vous en suis reconnaissant. Je serai toujours votre plus grand fan. “

Prewett a ensuite terminé sa déclaration en donnant un bref appel à l’équipe The Bachelor. “Et aux femmes incroyables que j’ai rencontrées cette saison, je vous aimerai toute la vie”, a-t-elle déclaré. «Merci @abcnetwork de m’avoir permis de me lancer dans ce voyage. “

Lors de la finale du Bachelor, il était clair que Prewett et Weber avaient un défi devant eux s’ils voulaient être ensemble. Le soir du 11 mars, Harrison a déclaré à Entertainment Tonight que Weber voulait travailler à reconstituer sa vie, y compris «sa relation avec Madison, sa relation avec sa famille». Il a également suggéré que Weber “fasse une pause, débranche, s’éloigne” parce que “cela aussi passera”.

Maintenant, avec l’annonce de la rupture de Prewett et Weber sur Instagram, j’espère que le célibataire sera capable de réparer toutes les relations dans sa vie et d’aller de l’avant.

