Madison Prewett revient-elle ou quitte-t-elle la saison de Peter Weber?

Pendant des semaines, les fans de The Bachelor ont appelé Madison Prewett le favori de la saison de Peter Weber. L’alun d’Auburn a réussi à rester sans drame, complètement obsédée par sa relation avec Pilot Pete. Mais après le cliffhanger de la semaine 9, tout le monde est inquiet que Madison soit sur le point de quitter la série de télé-réalité ABC. Est-ce que Madison revient ou quitte la saison de Bachelor de Weber? Voici ce que nous savons.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Saison 24, épisode 9.]

Madison Prewett raconte à Peter Weber ses attentes dans «The Bachelor» Saison 24, épisode 9

Au début de la saison 24 de l’épisode 9 du Bachelor, le 24 février, Madison dévoile ses inquiétudes pour la semaine de Fantasy Suite. Pendant Hometowns, Madison révèle qu’elle se sauve pour le mariage. Elle craint donc que Weber ne soit intime avec les autres femmes – Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller.

“Si vous deviez coucher avec quelqu’un d’autre la semaine prochaine, il serait très difficile pour moi d’avancer”, a déclaré Madison à Weber à la fin de la cérémonie des roses de la semaine 8.

Elle précise ensuite qu’elle ne donne pas d’ultimatum au célibataire et ne veut pas dicter ses choix. Au contraire, Madison demande à Weber de ne coucher avec personne pendant Fantasy Suites. Mais Weber dit que ce ne serait pas juste pour ses autres relations.

Après les rendez-vous de Victoria F. et Hannah Ann, Madison rencontre enfin Weber. Au dîner, Madison admet qu’elle s’est sentie découragée et s’excuse de l’avoir fait ressembler à un ultimatum.

Cela dit, elle révèle ensuite ses propres difficultés, ouvrant sur ses valeurs fondamentales et sur la façon dont elle se sauve pour le mariage. Mais même ainsi, elle ne s’attend pas à ce que Weber fasse les mêmes choix et veut juste être honnête au sujet de ses attentes.

En réponse, Weber dit qu’il «respecte l’enfer» de Madison. Il admet également qu’ils ne sont pas les mêmes à cet égard. Et à la fin, il est d’accord – ils ne doivent pas nécessairement être les mêmes. Néanmoins, lorsque Weber pose des questions sur les attentes de Madison, elle partage la réalité de la situation.

«Je ne serais pas en mesure de dire« oui »à un engagement et de continuer à avancer si vous avez couché avec les autres femmes», a déclaré Madison. “Et je n’essaie pas de vous montrer critique ou de tenir quelque chose au-dessus de votre tête. Mais ce sont mes attentes que j’ai dans la vie. »

Pourquoi les fans de «The Bachelor» pensent que Madison Prewett quitte la saison de Peter Weber

Après que Madison a défini ses attentes, Weber demande à son concurrent si elle abandonnerait pour toujours avec lui en raison d’un moment avec une autre relation. Madison ne peut pas résumer son idée d’accepter une proposition une semaine après que Weber ait couché avec quelqu’un d’autre. Elle se débat et admet qu’elle s’est battue avec elle-même tout au long du processus de licence.

«J’ai beaucoup sacrifié et j’ai beaucoup compromis», dit Madison. «Je me suis poussé de bien des manières que je ne ferais normalement pour personne d’autre. Mais ça vaut le coup et je me bats. “

Puis Weber révèle qu’il a été intime. Il prétend également pouvoir les voir ensemble à la fin du spectacle. Cependant, il peut également le voir avec Hannah Ann et Victoria F. Madison s’excuse et les deux parties sont en larmes, déchirées par leur relation.

Finalement, Weber poursuit Madison. Il dit qu’il ne peut pas la perdre et ne veut pas qu’elle parte. “Ne t’éloigne pas. Je sais que je ne suis pas parfait, je ne suis même pas proche », dit Weber. «Si vous pouvez honnêtement vous voir, vous et moi ensemble pour toujours, ne vous éloignez pas. S’il vous plait, non. Je sais que je t’ai blessé, je suis désolé pour ça. S’il vous plaît, ne vous éloignez pas de cela. “

Maintenant, les fans ne savent pas si Madison a simplement quitté Weber pour la soirée ou a quitté The Bachelor. Ensuite, dans l’aperçu de la semaine 10, Hannah Ann et Victoria F. sont vues lors de la dernière cérémonie des trois roses. Madison est notamment porté disparu, indiquant peut-être les feuilles de 23 ans. Mais est-ce un faux? Peut être.

[Alertespoil:[Spoileralert:Le célibataire Saison 24, épisode 10.]

Reality Steve révèle si Madison Prewett revient ou quitte Peter Weber avant la finale

Madison Prewett et Peter Weber dans «The Bachelor» | Francisco Roman via .

Le 22 février, le blogueur de Bachelor Nation, Reality Steve, a partagé des révélations concernant l’épisode du 2 mars de The Bachelor. L’épisode se concentrera sur la spéciale «Women Tell All». Mais, comme l’indique la promo susmentionnée, l’épisode mettra également en vedette la cérémonie des trois roses finales après les dates de la nuit.

Reprenant là où nous nous étions arrêtés, Victoria F. et Hannah Ann arriveront en premier à la cérémonie des roses. Ensuite, selon Reality Steve, Madison n’a pas quitté The Bachelor lors de son rendez-vous avec Weber. Elle se présente tard à la cérémonie des roses. Mais elle revient, en effet. Néanmoins, il est possible qu’il y ait une tension persistante.

“[Madison’s] le langage corporel n’est pas génial, mais finalement, Peter renvoie Victoria à la maison, Hannah Ann accepte sa rose », a écrit Reality Steve sur Twitter. “Et quand Peter dit le nom de Madison, elle fait une pause, puis accepte à contrecœur. C’est à ce moment que la WTA commencera. »

Plus tard, le blogueur a révélé la promo finale de The Bachelor Saison 24 après que le spécial “Women Tell All” montrera les deux derniers de Weber – Hannah Ann et Madison – rencontrant sa famille. La franchise a également rejoué le clip de la mère de Weber, Barbara, suppliant son fils de «la ramener chez nous». Attendez-vous donc à plus de drame à venir. Mais est-ce avec Madison ou Hannah Ann?

Le 25 février, Reality Steve a dévoilé quelques détails supplémentaires concernant l’épisode The Bachelor Week 10. Avant l’élimination, Hannah Ann est “particulièrement” mal à l’aise que Madison ne soit pas à la cérémonie des roses. Ceci est montré dans l’aperçu de l’épisode du 2 mars.

«Cela me met mal à l’aise», explique Hannah Ann. “Je veux être ici si mal, je veux me sentir choisi.”

Dans une saison remplie de rebondissements inattendus, il est impossible de confirmer qui Weber choisit dans la grande finale – ou qui Barbara veut que son fils poursuive. À ce stade, Madison et Hannah Ann semblent avoir leurs propres préoccupations à l’avenir. Mais quelle que soit la fin du baccalauréat, il semble que Pilot Pete soit satisfait de la conclusion.

“Je suis entré dans l’expérience en espérant le meilleur, et où je suis maintenant, je ne pourrais pas être plus heureux”, a déclaré Weber à People en décembre.

