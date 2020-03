Madison Stalker est «bonne» avec tous les frères de Long Island sauf un

Madison Stalker de ci-dessous Deck Sailing Yacht voulait clarifier une chose: elle est bien placée avec le groupe d’invités charter de Long Island à l’exception de Lenny Michel.

Madison Stalker | Karolina Wojtasik / Bravo

Michel a été vu soulevant Stalker de ses pieds contre sa volonté. Elle a calmement demandé à Michel de la rabaisser mais il n’a pas écouté. Après avoir finalement été ramenée au sol, elle la garda au frais mais s’éloigna, l’air secouée.

Une entrevue avec Michel a indiqué qu’il pensait que lui et Stalker étaient maintenant bien placés. Mais Stalker dit que ce n’est tout simplement pas vrai. Elle a partagé une capture d’écran de l’histoire et ses propres commentaires.

Il dit qu’ils vont bien, elle dit qu’ils ne le sont pas

Dans l’article de Newsday, Michel a déclaré que Stalker avait compris qu’il n’était pas inapproprié. “Je passais juste un bon moment, mec”, a-t-il dit, ajoutant qu’ils sont maintenant amis. “Nous avons la même compréhension claire. C’est juste ce que c’était. Il n’a pas été perçu [as inappropriate touching] de chaque côté.”

Il a ajouté: “Si quelqu’un sentait qu’il était mis dans une position où il était complètement mal à l’aise avec quelqu’un, pourquoi s’envolerait-il vers un état où cette personne habite pour venir passer du temps avec elle?”

Stalker n’a pas été amusé par les commentaires de Michel et a voulu clarifier. «Cet article est très trompeur. Le reste des garçons et moi sommes bons maintenant », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. “Ils se sont excusés, nous avons parlé depuis. Je suis une personne très compréhensive et indulgente. Pas Lenny. Nous ne sommes pas bons. Fait ramper ma peau pour être dans la même pièce que lui. »

Stalker a encore clarifié

Elle a également partagé un échange de messages qu’elle a eu avec Michel également. Il a blâmé la tequila ou simplement le fait qu’il aime «soulever les choses et les poser». Stalker ne l’achetait pas en lui disant que se saouler n’était pas une excuse. Il a ajouté qu’au moins elle ne l’avait pas giflé. “Déplorable”, a écrit Stalker avec la capture d’écran de l’échange de messages.

Les fans étaient également confus lorsqu’ils ont vu Stalker, le ragoût Georgia Grobler et le matelot Parker McCown sortir avec les invités à New York. Grobler et McCown étaient les invités de Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Stalker était assis dans le public.

Stalker a partagé cet invité, le Dr Francis «Frank» Martinis, «Nous a gracieusement accueillis pour un excellent dîner et est même venu me chercher à l’aéroport. Tommy a prévu un délicieux déjeuner dans la cave de sa famille. Marshall est juste un ours en peluche incompris », a expliqué Stalker sur son histoire Instagram. Elle a inclus une vidéo ludique d’une maison où l’équipage et les invités s’amusaient.

Elle a également répondu à un tweet demandant pourquoi elle, Grobler et McCown étaient allées dîner avec les invités. «Les gens peuvent agir différemment devant les caméras. Maintenant, ajoutez des piscines olympiques d’alcool et de bam. Horrible concoction. Je leur ai dit qu’ils étaient des connards. Certains d’entre eux se sont vérifiés et se sont excusés. J’ai passé un super week-end avec les gars. Vraiment comme 5/6 », a répondu Stalker.

Le voilier sous le pont est diffusé lundi à 21 h. / 20 h Central sur Bravo.