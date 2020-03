Madison Stalker est poussée à son point de rupture

Madison Stalker de ci-dessous Yacht à voile peut être le ragoût le plus dur sur Bravo. Stalker a été vu constamment en mouvement, montant des escaliers pour livrer de la nourriture aux invités. Puis redescendre pour faire des refus de cabine.

Elle a ensuite été appelée pour une autre tâche et est souvent vue travailler jusqu’à 3 heures du matin ou plus tard. Inutile de dire que ce «lapin énergisant» devra peut-être charger ses batteries.

Banque de photos de Parker McCown | Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Stalker a récemment déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’elle était épuisée, ce qui a certainement influencé son humeur dans la série. “Nous étions dans une situation unique, je pense qu’il va toujours y avoir une certaine tension”, a-t-elle déclaré, en réfléchissant à sa relation avec le ragoût en chef Jenna MacGillivray. «S’il y avait eu plus de communication et d’attention au sujet de notre département, et si j’avais eu des heures de repos appropriées, je n’aurais pas été aussi épuisé et frustré. Le dernier épisode a été difficile à regarder pour moi. Je n’aime pas me voir ne pas être la personne heureuse et positive que je suis. “

Elle est peut-être prête à partir

Les caméras montrent à quel point Stalker est poussée alors qu’elle finit par tomber dans une conversation privée avec le matelot de pont Parker McCown. L’équipage est vu travailler dans un clip de prévisualisation. Le troisième ragoût Georgia Grobler et le premier compagnon Paget Berry échangent quelques plaisanteries accrocheuses, tandis que l’équipage plonge pour prendre une pizza.

L’équipage se rassemble dans le mess de l’équipage pour manger pendant que Stalker se précipite, travaillant toujours clairement. Elle a l’air complètement épuisée avec une multitude de bouteilles de bière. «Merci d’avoir acheté les bouteilles de bière Madison», dit McCown. Elle a l’air épuisée lorsqu’elle entre dans le mess de l’équipage. “Mais asseyez-vous et prenez une tranche”, lui ordonne-t-il.

Elle le repousse, lui disant qu’elle va bien. Mais il persiste, lui disant de «prendre une charge. Bois un peu d’eau. Se détendre.” L’équipage (et les invités) ont récemment évoqué la chaleur intense en Grèce.

McCown sait que quelque chose ne va pas

À ce stade, McCown, qui est l’un des amis les plus proches de Stalker sur le bateau, suggère qu’ils sortent pour parler. «Madison. Madison, regarde-moi », dit-il en essayant d’établir un contact visuel avec elle. “Je te demande si tu veux aller parler maintenant.” Elle est d’accord et le capitaine Glenn Shephard observe que les quartiers restreints rendent difficile une conversation privée.

“C’est un très petit bateau, pas beaucoup d’endroits où vous pouvez avoir une conversation en toute confiance”, dit-il dans un confessionnal. «J’espère que Madison pourra surmonter cette frustration. Vent et peut-être avoir un peu de temps pour réfléchir. Ensuite, elle reviendra forte. “

Stalker s’ouvre à McCown

McCown et Stalker quittent le bateau pour parler. Elle partage qu’elle se sent bête en ce moment. “Écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe avec vous”, dit McCown. Il la supplie de s’ouvrir à lui. Elle partage finalement qu’elle en a marre de la façon dont MacGillivray lui parle. McCown s’échauffe et insiste pour qu’elle se défende. “Ne prenez pas les taureaux ** t”, insiste-t-il.

Alors que McCown parle, Stalker essaie de retenir ses larmes. Son dos est tourné vers la caméra alors qu’elle s’essuie les yeux. Il insiste sur le fait qu’elle peut se défendre parce qu’elle l’a déjà fait. «Parker est comme une soupe au poulet», dit-elle dans un confessionnal. «Il fait chaud, il est confortable. Là pour vous soutenir, vous savez, quand vous vous sentez mal. ”

McCown parvient également à faire rire Stalker. “Elle m’a dit que ma mère allaitait toujours, d’accord? Je m’occupe de ça! ” Ils s’étreignent et retournent au bateau.

Stalker affrontera-t-il MacGillivray? Restez à l’écoute lorsque le bateau à voile ci-dessous est de retour lundi à 9 / 8c sur Bravo.