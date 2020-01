Madonna annule un concert à Londres en raison d’une blessure

2020-01-25 17:30:04

Madonna a annulé le premier spectacle londonien de sa tournée «Madame X» après avoir été avisée de se reposer par son médecin.

La chanteuse de 61 ans a été contrainte de se retirer de la première nuit de ses 15 jours de résidence au London Palladium lundi (27.01.20) après avoir été conseillée de se reposer par son médecin.

Dans un e-mail aux fans, obtenu par independent.co.uk, Madonna a expliqué: “Je suis profondément désolée de devoir annuler mon concert prévu le lundi 27 janvier à Londres. Sous la direction des médecins, on m’a dit de me reposer quelques jours. .

“Comme vous le savez tous, j’ai des blessures qui me tourmentent depuis le début de la tournée mais je dois toujours écouter mon corps et mettre ma santé en premier.

“La dernière chose que je veux faire est de décevoir mes fans ou de compromettre l’intégrité de mon émission. Je vais donc continuer jusqu’à ce que je ne puisse pas.

“Comme toujours – toute personne ayant acheté un billet sera remboursée pour les billets achetés ce soir-là.”

Le site Web de Ticketmaster a un message confirmant que la représentation du 27 janvier a été annulée.

Il s’agit de la 10e date de la tournée de Madame X de Madonna à être supprimée, la star expliquant précédemment qu’elle souffrait d’une douleur “écrasante”.

Elle a écrit sur Instagram: “Veuillez pardonner cette tournure inattendue des événements. Faire mon show tous les soirs m’apporte tellement de joie et annuler est une sorte de punition pour moi.

“Mais la douleur dans laquelle je me trouve en ce moment est écrasante et je dois me reposer et suivre les ordres des médecins pour que je puisse revenir plus fort et mieux et continuer le voyage de Madame X avec vous tous.”

