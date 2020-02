Madonna exhorte le prince Harry et la duchesse Meghan à ne pas déménager au Canada

2020-02-04 23:30:05

Madonna a exhorté le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, à ne pas déménager au Canada parce que c’est “tellement ennuyeux là-bas”, et propose plutôt de les laisser vivre dans son appartement à New York.

Madonna a exhorté le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, à ne pas déménager au Canada parce que c’est “tellement ennuyeux là-bas”.

Le couple a annoncé en janvier qu’ils démissionneraient en tant que membres supérieurs de la famille royale et a déclaré qu’ils déménageraient au Canada pour continuer leur vie de famille en élevant leur fils de neuf mois, Archie.

Mais maintenant, la chanteuse de 61 ans, Madonna, a proposé de les laisser séjourner dans son appartement à New York, car elle pense que le quartier est beaucoup plus excitant que le Canada.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a déclaré: “Ne vous enfuyez pas au Canada, c’est tellement ennuyeux là-bas. Je vais les laisser sous-louer mon appartement sur Central Park West? C’est deux chambres. Il a la meilleure vue de Manhattan. Un balcon incroyable. Je pense que ça va être un gagnant, c’est le dealbreaker. Non, Buckingham Palace n’a rien sur CPW. ”

Et le hitmaker “Vogue” a sous-titré le clip: “Do Megan et le prince Harry veulent-ils sous-louer mon appartement sur Central Park West ?? ……………… #madamextheatre #thelondonpalladium ( sic) ”

Madonna termine actuellement une série de spectacles au London Palladium, mais a interrompu le spectacle de mardi (04.02.20) et un autre le 11 février, après avoir subi plusieurs blessures, ce qui signifie qu’elle ne peut pas effectuer trop de spectacles consécutifs sans un jour de repos entre les deux.

Dans une annonce partagée sur les réseaux sociaux, Madonna a écrit: “Comme vous le savez tous, j’ai plusieurs blessures et j’ai dû annuler des spectacles pour me donner le temps de récupérer. Afin de ne pas vous surprendre, je veux vous faire savoir à l’avance que je annulera 2 spectacles – les 4 et 11 février au Palladium de Londres. parce que faire 3 spectacles d’affilée est trop pour mon corps et en fait mes médecins insistent pour que je prenne un jour de congé après chaque spectacle mais je crois que je peux y arriver si je fais 2 spectacles alors je me repose! (sic) ”

La hitmaker “Like A Prayer” pense que c’est un “miracle” qu’elle peut encore jouer, et a dit que la seule façon pour elle de récupérer est de prendre le temps de “se reposer” entre ses spectacles.

Elle a ajouté: “C’est un miracle que je suis arrivé jusqu’ici mais cela a beaucoup à voir avec le fait que je fais 6 heures de rééducation chaque jour

“3 heures avant le spectacle et 3 après avec des thérapies multiples. J’ai également changé pour des chaussures plates et modifié des parties difficiles. Cela a énormément aidé mais j’ai encore besoin d’être prudent et bien sûr le repos est le meilleur remède (sic) “

Mots clés: Madonna, le prince Harry, la duchesse Meghan

Retour au flux

.