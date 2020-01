Madonna: La taille compte

Madonna a insisté sur “les questions de taille” quand il s’agit de pénis et elle “n’a jamais été avec” un gars avec une petite virilité.

La chanteuse de 61 ans – qui était auparavant mariée à Sean Penn et Guy Ritchie et sort actuellement avec la danseuse de soutien de 25 ans Ahlamalik Williams – a plaisanté sur scène lors de son spectacle au London Palladium qu’elle n’avait “jamais été avec” un gars avec une petite virilité.

Elle a dit: “Comment appelez-vous un homme avec un petit pénis? La réponse est, je ne voudrais pas le savoir. Je n’ai jamais été avec un gars avec un petit d ** k.

“Vous savez que la taille est importante, ne prétendez pas que non.”

La hitmaker “ Material Girl ” – qui a six enfants – a fait d’autres blagues torrides pendant le spectacle, notamment en affirmant qu’elle trouve ses assistants sur l’application de rencontres gay Grindr et attraper une maladie sexuellement transmissible de fans.

Après avoir bu une bière d’un membre de l’auditoire, elle a dit: “Voilà, nous venons de partager des MST.”

Madonna a même fait une plaisanterie grossière sur le compositeur Mozart.

Elle a dit: “Vous savez, ils disent que les yeux sont la fenêtre de l’âme. Et je le crois.

“Cependant, je pense que vous oubliez tous une fenêtre plus importante.”

Elle a ensuite ouvert ses jambes pendant que la musique classique jouait et a dit: “C’est vrai mesdames et messieurs, c’est comme ça que de faire sortir Mozart de votre p *** y. Ne soyez pas jaloux. Je suis presque sûr qu’il est mort . ”

Madonna a annulé divers spectacles de sa tournée en raison d’une blessure et a admis sur scène que les choses n’étaient “pas bonnes au genou et aux hanches” et a demandé qu’une chaise soit amenée sur scène à un moment donné.

Elle a plaisanté: “Normalement, je m’agenouille pendant environ 20 minutes ici. On m’a dit que je suis très bon dans ce domaine.”

