Madonna organise deux autres concerts à Londres en raison de blessures

2020-01-31 19:00:04

Madonna a annulé deux autres spectacles au London Palladium les 4 et 11 février, à la suite de “blessures multiples”.

Madonna a annulé deux autres spectacles au London Palladium à la suite de “blessures multiples”.

La chanteuse de 61 ans a finalement ouvert sa tournée “ Madame X ” au Royaume-Uni mercredi (29.01.20) après avoir annulé le premier concert plus tôt dans la semaine en raison d’une blessure, mais a maintenant révélé qu’elle avait dû suspendre deux autres dates le 4 février et 11 février, car faire trop de spectacles d’affilée est “trop” sur son corps.

Dans une annonce publiée vendredi (31.01.20), Madonna a écrit: “Comme vous le savez tous, j’ai plusieurs blessures et j’ai dû annuler des spectacles pour me donner le temps de récupérer. Afin de ne pas vous surprendre, je veux vous informer à l’avance. de temps que j’annulerai 2 spectacles – les 4 et 11 février au Palladium de Londres. parce que faire 3 spectacles d’affilée est trop pour mon corps et en fait mes médecins insistent pour que je prenne un jour de repos après chaque spectacle mais je crois que je peux gérer si je fais 2 spectacles alors je me repose! (sic) ”

La hitmaker “Like A Prayer” pense que c’est un “miracle” qu’elle peut encore jouer, et a dit que la seule façon pour elle de récupérer est de prendre le temps de “se reposer” entre ses spectacles.

Elle a ajouté: “C’est un miracle que je suis arrivé jusqu’ici mais cela a beaucoup à voir avec le fait que je fais 6 heures de rééducation chaque jour

“3 heures avant le spectacle et 3 après avec plusieurs thérapies. J’ai également changé pour des chaussures plates et modifié des parties difficiles. Cela a énormément aidé, mais j’ai encore besoin d’être prudent et bien sûr le repos est le meilleur remède (sic) ”

Madonna a fermé sa note aux fans en s’excusant d’avoir mis fin aux performances.

La star a déclaré: “Je ne veux jamais annuler un spectacle et je suis déterminé à terminer jusqu’à la fin si je me rythme. God Willing Refunds sera automatiquement émis sur la carte de crédit sur laquelle les billets ont été commandés. J’apprécie votre compréhension et excusez-moi sincèrement pour tout inconvénient. Merci !! Madame [X] . #madamextheatre #thelondonpalladium. (sic) ”

Lorsque la chanteuse de «Vogue» est montée sur scène au début de la semaine, elle a déclaré au public du Palladium qu’elle était ravie d’avoir «réussi» sur scène.

Elle a dit: “Je suis heureuse d’avoir réussi. Comment pourrais-je ne pas faire de spectacle à Londres.”

Mots clés: Madone

Retour au flux

.