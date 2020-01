Madonna revient sur scène

Madonna a admis que les choses ne vont “pas bien au genou et aux hanches” lorsqu’elle est revenue sur scène à Londres mercredi (29.01.20).

Madonna portait des genouillères pour le spectacle d’ouverture de sa résidence à Londres.

La chanteuse de 61 ans a finalement ouvert sa tournée “ Madame X ” au Royaume-Uni mercredi (29.01.20) après avoir annulé le premier concert plus tôt dans la semaine en raison d’une blessure et a déclaré au public du Palladium qu’elle était ravie d’avoir “made it” sur scène.

Elle a dit: “Je suis heureuse d’avoir réussi. Comment pourrais-je ne pas faire de spectacle à Londres.”

Malgré ses performances énergétiques, intégrant des coups de pied élevés, des écarts et des poses de yoga, la hitmaker “Vogue” a également admis que les choses n’étaient “pas bonnes au genou et aux hanches” et a demandé qu’une chaise soit amenée sur scène à un moment donné. .

Elle a plaisanté: “Normalement, je m’agenouille pendant environ 20 minutes ici. On m’a dit que je suis très bon dans ce domaine.”

L’ensemble a combiné les plus grands succès et du matériel plus récent, ainsi que de multiples changements de costumes, mais Madonna a interdit au public d’utiliser leurs téléphones tout au long de sa performance car elle voulait offrir une expérience “intime et passionnante”.

Cependant, elle a admis au milieu du spectacle que le groupe la mettait mal à l’aise.

Elle a plaisanté: “J’ai de petites crises de panique. Je me dis:” Pourquoi personne ne me prend-il en photo? “”

La star américaine a adopté un accent britannique à un moment donné et a admis qu’elle n’avait jamais réalisé à quel point sa voix avait changé lorsqu’elle vivait au Royaume-Uni alors qu’elle était mariée à Guy Ritchie et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle se moquait d’elle – jusqu’à ce qu’elle entende de vieilles interviews et se sente “horrifié et sidéré”.

Elle a dit: “Je ne savais de quoi personne parlait avant d’avoir entendu de vieilles interviews de moi-même.

“Et puis j’ai été horrifié et sidéré. Pourquoi m’as-tu laissé faire ça pour moi?”

“Tout est de la faute de Guy Ritchie. Il m’a obligé.”

La jambe américaine de la série a vu des fans furieux quand ils ont continué d’attendre que la chanteuse vienne sur scène des heures après l’heure de début annoncée, mais Madonna a promis que ce serait différent au Royaume-Uni car un “rideau de fer” tomberait si elle restait étape après 23h.

Elle a admis: “J’ai été prévenue par le conseil de Westminster.”

