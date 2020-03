Maggie Grace annonce sa grossesse via les réseaux sociaux

2020-03-22 07:30:05

L’actrice hollywoodienne Maggie Grace a révélé qu’elle était enceinte.

Maggie Grace est enceinte.

L’actrice de 36 ans – qui a joué le rôle de Shannon Rutherford dans ‘Lost’ – a annoncé via Instagram qu’elle attend son premier enfant avec son mari Brent Bushnell.

Parallèlement à une photo de son bébé en pleine croissance, Maggie a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “Au milieu de ces temps incertains, nous avons été bénis avec un rappel joyeux de ce qui est le plus important. Notre premier petit sera avec nous Je vous envoie de l’amour à vous et à vos familles, que vous restiez en sécurité et en bonne santé. [love heart emoji] #isolatingbutihavecompany! #saferathomeCA #istayhomefor #letstakecareofeachother #grateful (sic) ”

Maggie et son mari sont mariés depuis 2017, lorsqu’ils se sont mariés lors d’une cérémonie intime à La Jolla, en Californie.

Et l’actrice – qui a joué le rôle de Kim Mills dans la trilogie “ Taken ” et d’Irina dans “ The Twilight Saga ” – avait précédemment expliqué pourquoi elle préférait sortir avec en dehors des cercles hollywoodiens.

Maggie – dont le mari est le PDG d’une société de divertissement – a déclaré: “Je ne suis pas sorti avec trop d’acteurs.

“Je l’ai fait quand j’étais très jeune, pendant quelques années … mais ce n’est rien contre les acteurs … vous pouvez certainement concilier les horaires avec les acteurs mais cela prend du temps, et je n’ai tout simplement pas cette énergie.”

Maggie a également admis qu’elle considère une relation comme un «endroit vraiment sûr».

L’actrice a réfléchi: “Je pense que les relations ont un endroit vraiment sûr avec quelqu’un où vous êtes, et font un effort pour se présenter tous les jours – pour les voir et se sentir vus, surtout en tant qu’acteur quand vous faites déjà semblant d’être d’autres personnes tout le temps.

“C’est un cadeau incroyable de se sentir vu par une seule personne; une culture de deux.”

Mots clés: Maggie Grace

Retour au flux

.