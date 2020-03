Maggie Grace dénonce la co-star de ‘Lost’ Evangeline Lilly pour non distanciation sociale

2020-03-26 17:30:06

Maggie Grace a critiqué sa co-star ‘Lost’ Evangeline Lilly pour ne pas avoir pratiqué la distanciation sociale avec ses enfants pendant la pandémie de coronavirus.

Maggie Grace a critiqué sa co-star ‘Lost’ Evangeline Lilly pour avoir emmené ses enfants à la gymnastique pendant la pandémie de coronavirus.

L’actrice de 36 ans – qui attend son premier enfant avec son mari Brent Bushnell – a fustigé la star de ‘Ant-Man and the Wasp’ ainsi que beaucoup de ses followers sur Instagram pour avoir suggéré que c’était “business as usual” pendant la crise de santé et refus de s’isoler avec sa famille.

Evangeline – qui a joué le rôle de Kate Austen dans la série ABC, tandis que Maggie jouait Shannon Rutherford – avait légendé une photo sur son profil: “Je viens de déposer mes enfants au camp de gymnastique. Ils se sont tous lavé les mains avant d’entrer. Ils jouent et rient. #businessasusual. ”

Et Maggie a depuis riposté en disant qu’elle devait écouter ce que les scientifiques disent et suivre les conseils pour rester à la maison et commencer à prendre ses distances.

Elle a ensuite rappelé à l’actrice que son père, atteint de leucémie de stade 4, aura besoin des ventilateurs qui seront rares à cause du virus.

Dans les commentaires, elle a répondu: “Bien sûr, c’est un pays libre, mais que diriez-vous de choisir d’exercer une partie de cette merveilleuse liberté d’avoir de la compassion, de faire confiance à la science approfondie ici et de ne pas submerger le système de santé.

“Aucun médecin ne devrait avoir à choisir quels patients recevront des soins vitaux et quels patients seront renvoyés chez eux pour mourir – le genre de triage qui se produit tragiquement en Italie en ce moment.

“‘Pensez à l’effet de ces petites décisions [sic] votre père et ceux de votre communauté en tant que ventilateurs s’épuisent. ”

Elle a poursuivi: “Vos enfants iront très bien sans aller à la gymnastique, je le promets.”

Maggie a ensuite dit à Evangeline de parler à leur co-star Daniel Dae Kim, qui a été testé positif pour COVID-19.

Elle a ajouté: “‘PS Daniel a dit qu’il s’en sortait beaucoup mieux. Je ne sais pas, vous voulez peut-être discuter.”

Evangeline a parlé de sa position sur les conseils du même poste pour révéler qu’elle avait pris Kahekili, huit ans, et un deuxième fils, quatre ans, dont le nom n’est pas connu du public, pour leur classe.

Quand un fan a demandé si elle était en “résidence surveillée corona”, Evangeline a répondu: “Pas pour cette famille.”

Et quand un autre a souligné que l’éloignement social peut aider à sauver la vie de ceux qui sont immunodéprimés, l’actrice de 40 ans a révélé qu’elle vivait actuellement avec son père, ainsi que d’être immunodéprimée elle-même.

Elle a ajouté: “Je vis avec mon père en ce moment, qui a une lukémie de stade quatre. Je suis également immunodéprimée en ce moment. J’ai deux jeunes enfants. Certaines personnes accordent plus d’importance à leur vie qu’à la liberté, d’autres à la liberté au cours de leur vie. . Nous faisons tous nos choix. Avec amour et respect. EL (sic) ”

La star a ensuite de nouveau répondu au même fan et a déclaré qu’elle se sentait “énervée” par le gouvernement essayant de la garder chez elle.

Mots clés: Maggie Grace, Evangeline Lilly

Retour au flux

.