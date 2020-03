Malgré le succès de «Girls Trip», Tiffany Haddish dit que le studio repousse la suite

Tiffany Haddish a brillé dans son rôle d’évasion dans Girls Trip. La comédie a suivi des amis qui se réunissent après des années de séparation en raison des affaires de la vie. Il a donné des films similaires comme les demoiselles d’honneur pour son argent.

Photo de casting de «Girls Trip» via Twitter

Avec le succès du premier film, une suite était prometteuse et serait même en préparation. Mais une récente mise à jour de Haddish révèle que la suite pourrait ne pas se concrétiser.

“Girls Trip” a été un énorme succès au box-office

Girls Trip est un film humoristique de 2017 écrit par Erica Rivinoja inspiré de ses propres expériences avec ses meilleures amies. Le film suit un groupe de quatre personnes qui se rendent à la Nouvelle-Orléans pour le Essence Music Festival. Avec Haddish, le film met en vedette Queen Latifah, Jada Pinkett Smith et Regina Hall.

Source: YouTube

Le film a fait ses débuts au American Black Film Festival avant sa sortie en salles. Il a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques de films, la plupart étant impressionnés par les performances de Haddish. Une revue de Variété disait:

“Haddish a une qualité irrépressible et non filtrée qui est adoucie par le fait qu’elle est de loin le membre le plus fidèle du groupe. Elle est également un personnage uniquement noir, et cela est tout aussi important pour la représentation affirmative du film des femmes afro-américaines que la façon dont les trois autres personnages représentent des idées de réussite plus daltoniennes. Le plus grand atout de Dina est la façon dont elle reste fidèle à elle-même, ce qui motive ses amis à emboîter le pas.

Variété

Source: YouTube

Avec un budget de 20 millions de dollars, Girls Trip a rapporté 140 millions de dollars dans le monde, dont plus de 100 millions aux États-Unis seulement. C’était la première comédie de 2017 à dégager autant et est devenue le premier film d’une scénariste afro-américaine à franchir le seuil des 100 millions de dollars. Le film a également été choisi par Time Magazine comme l’un des 10 meilleurs films de 2017.

Pourquoi Tiffany Haddish explique pourquoi le studio de cinéma hésite à produire une suite de “Girls Trip”

Alors que les fans attendent avec impatience un suivi, Haddish a révélé que ce n’était peut-être pas sous la forme à laquelle les fans étaient habitués. Elle a expliqué que le studio était initialement à bord mais après que les acteurs ont soumis leurs demandes de salaire, le studio aurait reculé.

Source: Instagram

“Ensuite, c’était comme,” Oh, vous voulez trop d’argent “”, a-t-elle déclaré, comme le rapporte The Jasmine Brand. “Nous pourrions décider de ne même pas faire” Girls Trip “. Peut-être que nous ferons une histoire différente au cas où personne ne voudrait faire” Girls Trip 2. “”

Haddish aurait déclaré avoir gagné environ 80 000 $ pour le premier film.

Ce n’est pas la première fois que Haddish ou l’un des autres acteurs de Girls Trip commentent une suite potentielle bloquée en raison du studio. Page Six a rapporté en mai 2019 que Haddish avait informé les fans que les studios ne semblaient pas intéressés à aller de l’avant.

Photo de casting de «Girls Trip» via Twitter

“J’ai fait une pétition pour cela.” Haddish a expliqué lors de la Nuit de la comédie du Natural Resources Defence Council: «J’ai même écrit un scénario pour cela. Moi et les filles, nous l’avons frappé et l’avons fait bien. Ils n’en veulent pas. Nous avons compris combien d’argent pouvait être gagné et ils ne veulent pas le payer. J’en doute donc. »

Bien qu’un représentant de Haddish ait déclaré plus tard à Haddish qu’il plaisantait, il semble qu’il y ait du vrai. Latifah et Hall ont tous deux mentionné précédemment qu’ils étaient tous les deux à bord mais qu’ils n’avaient entendu parler d’aucune mise à jour concernant le film.