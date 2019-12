Malgré les critiques critiques initiales, voici 3 raisons pour lesquelles Marvel ne pourrait jamais dépasser Star Wars

Avec les débuts de Star Wars: Rise of Skywalker, dans les salles cette semaine, le débat refait surface pour savoir si Marvel devient le géant Guerres des étoiles. Examens initiaux de Épisode IX sont mélangés. Le film obtient 58% de critiques, selon Rotten Tomatoes.

Bien que les critiques des fans ne soient pas encore enregistrées, de nombreux critiques estiment que le film a donné aux fans ce qu'ils voulaient en conclusion. Voyons les trois principales raisons pour lesquelles Marvel ne sera jamais meilleure que Guerres des étoiles, malgré quelques critiques terribles du nouveau film.

Star Wars Rise of Skywalker | Michael Tullberg / . Image

La structure de Star Wars est logique et définie; alors que Marvel est chaotique au mieux

Bien que Disney possède à la fois la Marvel et la Guerres des étoiles franchises, les univers ne pourraient être plus différents.

L'univers cinématographique Marvel n'a que 10 ans. Cependant, il existe un éventail de bandes dessinées Marvel et plus d'une douzaine d'adaptations cinématographiques des super-héros qui sont antérieures à la création du MCU par Disney.

Marvel a les X-Men, les Fantastic Four, deux Daredevils, trois Hulks et trois Spider-men différents, pour n'en nommer que quelques-uns. Bien que Disney ait commencé à mettre de l'ordre dans le MCU avec la première phase en 2008 avec la sortie d'Iron Man, c'est toujours un monde chaotique.

Guerres des étoiles, alternativement, a commencé comme une franchise de films et a une structure très claire de 42 ans en place. Les films sont numérotés et placés dans des trilogies claires – des séries de trois films qui s'enchaînent. Les personnages principaux sont cultivés à travers les générations; chacun n'a pas son propre film. Il y a un ensemble latéral de Histoires de Star Wars: Rogue One et Solo, mais ceux-ci servent toujours l'intrigue principale. Il est cohérent et logique avec une série centrale de films.

Il n'y a qu'une seule Force dans l'univers Star Wars

Quand on regarde le Guerres des étoiles univers, il y a divers méchants, planètes et créatures; mais il n'y a qu'une seule Force qui lie tout ensemble. Alors que l'univers Marvel est plein de forces, de pierres, de pouvoirs, d'êtres célestes, de voyages dans le temps, de demi-dieux et de magie, pour n'en nommer que quelques-uns.

Un enfant ou un adulte nouveau Guerres des étoiles la saga peut facilement comprendre les règles de la Force. Dans le MCU, il est difficile de comprendre les différentes règles et degrés de pouvoirs en cours à un moment donné. Cette comparaison n'implique pas que la Force est simpliste; cependant, cela signifie que le créateur, George Lucas, a trouvé la seule vérité qui fait partie de nous tous.

Dans Star Wars, tout le monde a la capacité d'être bon ou mauvais.

Marvel est brillante et nouvelle avec une quantité folle d'étoiles différentes

Dans le MCU, les personnages ont l'air polis, les armes sont neuves et le transport est au point. Les téléspectateurs voient parfois un peu de saleté, mais c'est plus appliqué que gagné. Nous aimons l'aventure pleine d'action d'un film Marvel. Ce n'est tout simplement pas la même chose que dans le Guerres des étoiles univers, où tout est poussiéreux et sale parce que le réalisateur George Lucas y a insisté.

«Son mantra était toujours:« Tout devait fonctionner et avoir l'air de fonctionner. Rien ne devrait avoir l'air conçu; rien ne doit ressortir », selon le décorateur du décor, Roger Christian. Lucas a appliqué cette théorie à toutes les situations, y compris la scène dans le compacteur de déchets. Il y avait de vraies ordures là-dedans, et tout avait une odeur horrible. C'est peut-être un monde fantastique, mais Lucas pensait qu'il devrait avoir l'air réel.

En plus de ce sentiment que nous pouvons nous rapporter à un film de science-fiction, il nous a également donné ces personnages dans lesquels nous sommes véritablement investis. Le lien émotionnel que les téléspectateurs ressentent pour Luke Skywalker (Mark Hamill) et la princesse Leia Organa (Carrie Fisher) est incomparable. Les fans ont non seulement applaudi, mais pleuré quand ils ont vu Fisher reprendre son rôle dans le réveil de la force.

Marvel possède de nombreux acteurs bien connus, qui jouent bien leurs personnages, mais lorsqu'ils sont connus pour d'autres rôles, ils ne sont encore que des acteurs. Mark Hamill est Luke Skywalker, mais Mark Ruffalo est toujours Mark Ruffalo incarnant l'incroyable Hulk.

Marvel a finalement pris le monde d'assaut avec Avengers: Fin de partie, alors peut-être qu'ils donneront Guerres des étoiles une course pour leur argent bientôt. Que vous soyez un fanatique de Marvel ou un Guerres des étoiles buff, les deux univers ont une pléthore de films en streaming sur Disney + pour votre plus grand plaisir.