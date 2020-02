Malgré les rapports précédents, voici pourquoi «le jeu» ne revient pas à la CW

Lorsque The Game a été annulé en 2006, les fans ont été scandalisés. Ils ont accusé le réseau de ne pas avoir diffusé l’émission pour une quatrième saison et de se concentrer sur un contenu qui n’avait pas de public afro-américain. Heureusement, l’émission a été reprise quelques années plus tard par BET et a duré six saisons supplémentaires.

Les fans ont sauté de joie quand il a été annoncé il y a quelques semaines que le spectacle revenait pour la troisième fois. Mais les rapports ont fait surface que l’émission ne reviendrait peut-être pas de si tôt.

Mara Brock-Akil et la distribution annoncent le deuxième retour de “The Game”

Le jeu a été créé pour la première fois en 2003. Le spectacle était un spin-off de la série populaire Girlfriends et centré sur une équipe de football fictive de San Diego et les femmes les ont soutenues dans les coulisses. Tia Mowry et Pooch Hall étaient ses personnages principaux. Il a été annulé en 2006.

BET a repris la série, se déroulant pendant six saisons supplémentaires sur le réseau. Le mois dernier, les stars de la série, ainsi que ses créateurs, sont allés sur Instagram pour exprimer leur enthousiasme pour le retour de la série pour la deuxième fois. Deadline a été le premier à annoncer son retour.

La série devait revenir à son réseau d’origine, The CW. Le réseau a décidé de développer un renouveau au format d’une heure, différent de son créneau horaire initial d’une demi-heure. Mara Brock Akil, la créatrice de la série, était à bord pour revenir en tant que rédactrice principale de la série aux côtés du créateur américain Soul Soul Devon Greggory.

“Cette émission a envoyé des enfants à l’université, acheté des maisons, ancré des rêves et surtout raconté des histoires à la fois humoristiques et dramatiques d’humains essayant d’obtenir quelque chose dans cette vie à la fois sur et hors du terrain”, a écrit Akil en partie sur Instagram.

Les membres du casting, dont Pooch Hall, Brittany Daniel, Hosea Chanchez et Wendy Raquel Robinson, ont tous posté leur retour au spectacle. Akil a également posté sur Instagram concernant le retour de l’émission.

La CW choisit de ne pas prendre “The Game”

Les fans étaient ravis du retour de la série sur son réseau d’origine, mais il semble que The CW ait décidé de ne pas aller de l’avant avec le spectacle.

Les différences créatives entre le réseau et le créateur, Akil, seraient la raison. Pour le deuxième retour, Akil et Greggory avaient une vision de la série différente de l’original. Le couple voulait changer l’intrigue et le décor – déplacer la distribution de San Diego où elle était depuis le début, à Baltimore, Maryland. Selon Deadline, les dirigeants de CW n’ont pas été vendus sur la nouvelle idée.

L’idée était que certains des acteurs originaux reviennent en tant que joueuses et épouses retraitées et déconnectées de la série, déterminées à aider la nouvelle vague à naviguer dans le jeu et la vie d’épouse de football. Les dirigeants ont dit non à la refonte.

Pour l’instant, il n’est pas clair si un réseau a décidé de choisir la série pour son redémarrage. Akil n’a pas parlé de la décision de la CW de passer.