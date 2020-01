Malia White progresse dans sa carrière

Le matelot de pont Malia White de ci-dessous Deck Mediterranean a non seulement collé avec le yachting depuis la fin de sa saison, mais il a également progressé. White a été promue au poste de chef de pont au cours de sa saison sur Under Deck Med.

Malia White, Hannah Ferrier, Bobby Giancola, Adam Glick, Sandy Yawn, Wes Walton, Lauren Cohen, Max Hagley, Bugsy Drake | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Elle a fait preuve d’initiative et a impressionné le bosun Wesley Walton et le capitaine Sandy Yawn. Bien qu’elle ne soit pas revenue au spectacle pour une autre saison, elle est restée avec la plaisance et il semble que le ciel soit la limite pour l’ancien matelot. Elle a récemment partagé une photo avec des nouvelles qu’elle entame une nouvelle saison de plaisance en Méditerranée.

White a également partagé qu’elle essayait différents postes dans le yachting, et que son uniforme offrait un indice sur son nouveau grade.

Elle secoue les 1ères épaulettes du génie

White a partagé une photo portant son uniforme. Elle fait basculer trois bandes sur ses épaulettes qui désignent le 1er poste d’ingénieur. “L’année dernière, j’ai décidé d’essayer l’ingénierie – elle a certainement eu ses défis mais dans l’ensemble une décision tellement enrichissante!”, A-t-elle partagé sur Instagram. “Mais maintenant, il est temps de dire au revoir à la Floride et de se diriger vers la Méditerranée pour une autre nouvelle expérience…. 🙌⚓️. “

Les fans ont adoré voir White sur le pont et lui ont demandé si elle faisait allusion à une autre saison sous le pont Med. “En route pour la med ??? Comme Retour au dessous du pont Med ??? Félicitations également pour tout ce que vous avez cassé et ça se voit », a répondu un fan du post. Jusqu’à présent, White et Bravo n’ont fait aucun commentaire formel quant à savoir si White reviendra ou non pour une autre saison de l’émission.

Mais White a certainement parcouru un long chemin. Les autres postes qui reçoivent trois rayures comprennent le ragoût en chef, le premier officier et le chef. La position du canon a deux bandes sur l’épaulette. White a également récemment partagé qu’elle était maintenant instructrice de plongée certifiée. «Cela a mis du temps à arriver… mais bon, @ knibber1, je suis officiellement instructeur de plongée PADI! 🤙 Grand merci à @seaexperience pour m’avoir aidé à arriver ici! »

Elle est aussi heureuse et amoureuse

White était littéralement «déchirée entre deux amants» lorsqu’elle était sur Under Deck Med. Elle a choisi d’être avec Walton mais la relation n’a finalement pas fonctionné. Aujourd’hui, elle semble très heureuse et amoureuse d’un nouveau yacht.

En octobre, elle a partagé qu’elle et son petit ami, le chef du yacht Tom Checketts ont célébré une année de bonheur. «Cette fois, l’année dernière, nous nous rencontrions pour la première fois. Maintenant, tu es ma personne préférée », a-t-elle partagé sur Instagram. Une personne a demandé si elle rencontrait quelqu’un en dehors de l’industrie de la plaisance. “Oui, je l’ai”, a-t-elle répondu. «Mais en yachting, nous sortons à peine avec des gens en dehors de l’industrie car notre style de vie est assez difficile pour avoir une vie / relation normale parce que nous sommes toujours en mer. Mon petit ami et moi travaillons sur un yacht en “équipe”, ce qui est très courant. “

Le couple voyage pas mal. De Napa Valley aux Fidji, White partage leurs aventures sur Instagram. Récemment, le couple a visité l’Angleterre et a vu Stonehenge. “Belle visite orageuse à Stonehenge”, a-t-elle écrit avec une photo de la mystérieuse formation rocheuse.