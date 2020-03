2020-03-21 22:30:06

Malika Haqq a eu la “meilleure semaine de sa vie” depuis qu’elle est devenue maman d’Ace Flores le 14 mars.

Malika Haqq a eu la “meilleure semaine de sa vie” depuis qu’elle est devenue maman.

La personnalité de la télévision âgée de 37 ans – qui a accueilli son fils Ace Flores le 14 mars avec son ex-partenaire O.T. Genasis – a montré aux fans son bébé pour la première fois en admettant qu’elle aimait la maternité.

Sous-titrant la photo, elle a écrit: “La meilleure semaine de ma vie.”

Malika a annoncé l’arrivée du bébé, avec un joli post sur Instagram.

Partager une photo de sa petite main sur la sienne et ex O.T. Genasis, elle l’a légendé: “Ace Flores 3.14.2020 (sic)”

Malika avait auparavant gardé secret le nom du père du bébé, mais avait finalement révélé que c’était O.T. Genasis – de son vrai nom Odis Flores – lors de sa fête de naissance le mois dernier.

S’exprimant lors de l’événement, Malika a déclaré: “Tout ce qui se trouve dans cette pièce connaît mon voyage et à quel point je voulais [this baby]. C’est la raison pour laquelle je ne voulais pas que quelqu’un d’autre parle parce que je savais que je pleurerais si quelqu’un me disait ce qui était sur leur cœur. Que vous m’apportiez le déjeuner, que vous m’appeliez ou que vous m’envoyiez un SMS … Je suis incroyablement reconnaissant à Odis Flores pour mon petit garçon. J’ai également réalisé que partager mon cœur avec vous serait tout aussi émotionnel. Je n’ai rien contre les douches mixtes, mais je dirai que la raison pour laquelle je voulais une douche de bébé pleine de femmes était parce que ce sont vous les femmes qui m’ont aidé à traverser cette grossesse à 100%. ”

Cependant, la proche amie Khloe Kardashian n’a pas encore rencontré le bébé de Malika à cause de la pandémie de coronavirus.

La star de téléréalité de 35 ans aurait discuté avec sa meilleure amie, mais les mesures de distanciation sociale signifient qu’elles n’ont pas pu célébrer le nouvel arrivant en personne.

Un initié a déclaré: “Khloe a été FaceTiming avec Malika et son bébé, mais elle ne les a pas vus en personne. Avec tout ce qui se passe, la priorité est, bien sûr, de garder Malika et son garçon en bonne santé.”

Mots clés: Malika Haqq, O.T. Genasis, Khloe Kardashian

Retour au flux

.