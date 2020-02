Malika Haqq ayant son fils avec O.T. Genasis

2020-02-09 07:30:04

Malika Haqq a confirmé que le père de son bébé était O.T. Genasis, après avoir insisté sur le fait qu’elle garderait son identité secrète.

Malika Haqq a confirmé que le père de son bébé était O.T. Genasis.

La star de télé-réalité de 36 ans attend actuellement son premier enfant, et après avoir gardé secrète l’identité du père de son bébé à naître pendant des mois, elle a maintenant révélé que son petit garçon serait son premier avec l’ancien petit ami et rappeur OT, qui est réel le nom est Odis Flores.

S’exprimant lors de sa douche de bébé samedi (08.02.20), Malika a déclaré: “Tout dans cette pièce connaît mon voyage et à quel point je voulais [this baby]. C’est la raison pour laquelle je ne voulais pas que quelqu’un d’autre parle parce que je savais que je pleurerais si quelqu’un me disait ce qui était sur leur cœur.

“Que vous m’apportiez un déjeuner, que vous m’appeliez ou que vous m’envoyiez un SMS … Je suis incroyablement reconnaissant à Odis Flores pour mon petit garçon.”

Et alors qu’elle attend un fils, la douche de bébé de Malika – à laquelle assistait sa meilleure amie Khloe Kardashian, et les autres membres de la famille Kardashian Kris Jenner, Kourtney Kardashian et Kylie Jenner – a veillé à honorer les femmes dans la vie de la star.

Elle a ajouté: “J’ai également réalisé que partager mon cœur avec vous serait tout aussi émouvant. Je n’ai rien contre les douches mixtes, mais je dirai que la raison pour laquelle je voulais une douche de bébé pleine de femmes était parce que c’est vous les femmes qui m’a aidé à traverser cette grossesse à 100%. ”

Pendant ce temps, Malika avait précédemment insisté sur le fait qu’elle garderait secrète l’identité du père, mais a déclaré qu’elle ferait “absolument” savoir aux gens qui il était finalement.

La star de «Garder le contact avec les Kardashian» a déclaré: «Je le laisse de côté pour l’instant. C’est tout moi.

Lorsqu’on lui a demandé si elle allait éventuellement partager son identité, elle a répondu: “Absolument!”

Elle a ajouté: “Mon bébé a été fait amoureux et c’est quelque chose qui se déroulera plus tard. Nous sommes tous les deux très heureux.”

Malika et O.T. daté de deux ans avant de l’appeler quitte le printemps dernier, et on ne sait pas si les deux sont de retour au milieu de leurs nouvelles de bébé.

Mots clés: Malika Haqq, O.T. Genasis, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner

Retour au flux

.