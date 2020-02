Malika Haqq ne prévoit pas de chirurgie

2020-02-28 12:30:04

Malika Haqq a ri des spéculations selon lesquelles elle envisageait de subir une chirurgie esthétique après avoir donné naissance à son fils.

La star de “ Dash Dolls ” est à quelques semaines de la naissance de son premier enfant avec l’ancien petit ami O.T. Genasis et des rumeurs ont récemment déclenché qu’elle prévoyait un changement radical de corps lorsqu’elle a accueilli son fils dans le monde après avoir partagé une photo avec le chirurgien esthétique Dr. Jason Diamond.

Elle a légendé l’image: “Arrêté juste pour voir mon fav @drjasondiamond et je suis pleinement [booked] pour ma cure de jouvence après la grossesse. J’ai hâte! (sic) ”

Mais Malika a maintenant insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de se faire opérer parce qu’elle “n’en avait pas besoin”.

Elle a précisé dans ses commentaires: “LOL. Attends, qui a dit que je devais me faire opérer?! Je n’en ai pas besoin. Jamais, boo boo.

“Les gens adorent tirer des conclusions hâtives, LOL. Ma cure de jouvence ne nécessite pas de chirurgie mais à chacun la sienne. (Sic)”

Pendant ce temps, la star de 36 ans a récemment félicité son ancien petit ami pour son soutien pendant sa grossesse.

Publier une photo d’elle avec O.T. lors de leur baby shower, Malika a écrit sur Instagram: “Les relations ne fonctionnent pas toujours comme nous l’espérons, mais entre amour et amitié, nous avons créé un petit garçon qui sera ici très bientôt. Je suis célibataire depuis 8 mois mais Je ne suis pas du tout seul. OT et moi avons assisté à tous les médecins aptes et surtout aimés à notre fils ensemble tout en anticipant son arrivée. Ma priorité au cours des derniers mois a été de nourrir et de protéger mon enfant à naître. Notre bébé ne serait pas qui il est sans son père et je remercie Dieu pour l’esprit qui se développe en moi. Seule chose qui compte, nous sommes les parents de Baby Flores. (sic) “

