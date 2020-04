Malone veut que ses fans l’aident à faire un don de 1 million de dollars à un organisme de bienfaisance

2020-04-30 02:30:07

Post Malone veut que ses fans l’aident à donner 1 million de dollars de son argent à une œuvre de bienfaisance, en sélectionnant les organisations auxquelles il fait un don.

Post Malone veut que ses fans l’aident à donner 1 million de dollars de son argent à une œuvre de bienfaisance.

Le rappeur de 24 ans appelle ses fans à l’aider à faire un don monétaire aux causes qu’ils soutiennent, en le contactant pour lui dire où ils aimeraient voir son argent aller.

En utilisant la communauté de la plate-forme de fans de célébrités, les fans peuvent utiliser le numéro de téléphone de la communauté de Malone – qui est le 817-270-6440 – pour lui envoyer un SMS avec le nom d’un organisme de bienfaisance auquel ils aimeraient qu’il fasse un don, parmi une gamme de causes, notamment le soulagement des coronavirus. , l’éducation, l’itinérance, la faim, la santé mentale, les anciens combattants et plus encore.

Dans un communiqué, le hitmaker ‘Rockstar’ – dont le vrai nom est Austin Post – a déclaré: “Tout le monde n’a pas la capacité de soutenir financièrement des causes qui peuvent être proches d’eux ou qui les ont aidés dans le passé. Les fans sont les meilleurs et je veux leur donner la chance de donner à des organismes de bienfaisance qui signifient quelque chose pour eux. ”

L’acte de bienfaisance survient après que Malone ait donné un concert en direct de couvertures de Nirvana sur YouTube plus tôt cette semaine, qui a permis de recueillir plus de 500000 $ pour le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de la Fondation des Nations Unies pour l’Organisation mondiale de la santé.

Pendant ce temps, le rappeur “Sunflower” a récemment insisté sur le fait qu’il se sentait le mieux qu’il “ait jamais ressenti”, après avoir suscité l’inquiétude de ses fans quand il a été vu trébucher, trébucher et se tordre sur scène.

Il a dit le mois dernier: “Je ne suis pas drogué. Je me sens le meilleur que j’aie jamais ressenti dans ma vie. Et c’est pourquoi je peux me casser le cul pour ces spectacles et tomber le sol et faire tout ce plaisir s ** t.

«Mais pour tous ceux qui sont concernés ici, j’apprécie l’amour et le soutien, mais je me sens fantastique et je ne me drogue pas.»

Mots clés: Post Malone

Retour au flux

.