Mama June: La bande-annonce de Family Crisis voit June affirmer que personne ne connaît «la vraie histoire»

“Mama June: de pas à chaud” continuera de mettre en évidence le déclin June Shannon – et montrer à quel point son comportement affecte tous les autres membres de sa famille.

Shannon est sur une spirale descendante depuis qu’elle et son petit ami Geno Doak étaient arrêté pour possession de crack l’année dernière et cela lui semble assez sombre dans ce nouveau aperçu de la prochaine saison de l’émission de télévision WE de sa famille.

Bien que la plupart des images de juin proviennent de diverses comparutions en cour, il semble y avoir une sorte d’intervention entre elle et sa fille Pumpkin, qui a pris la garde d’Alana (alias Honey Boo Boo). En regardant la caméra, June dit: “Personne ne sait quelle est la vraie histoire!”

La séquence montre également la sœur de June Doe Doe essayant de la retrouver et les retombées de cette vidéo d’Alana faisant semblant de sniffer une ligne de cocaïne sur les réseaux sociaux. Après qu’il soit devenu viral, le père d’Alana, Sugar Bear et sa femme Jennifer, ont apparemment envisagé d’obtenir la garde complète.

Pour ajouter à la folie, Pumpkin est entendu en disant: «Maman a dit qu’il y a des gens après nous, ils peuvent venir après vous. C’est une situation dangereuse», car ils semblent se cacher.

Voici la répartition de la saison de WE tv:

La quatrième saison de “ Mama June: Family Crisis ”, diffusée le vendredi 27 mars à 21 heures sur WE tv, suit la famille Shannon essayant de faire face aux retombées de l’arrestation de Mama, de la toxicomanie et de la relation dysfonctionnelle avec son petit ami Geno. S’appuyant les uns sur les autres pour se renforcer et se soutenir, la famille lutte ensemble pour maintenir l’espoir d’un retour sain pour juin.

La fille de June, Lauryn (“Pumpkin”) et son mari Josh ont pris la garde de la plus jeune fille de June, Alana (“Honey Boo Boo”) et l’élèvent avec leur adorable bambin Ella – un rayon de soleil inconscient du chaos qui se déroule autour d’elle. La sœur de June, Joanne (“Doe Doe”), est déterminée à retrouver June et à la séparer de Geno, que la famille considère comme une mauvaise influence.

Jennifer, l’ennemi juré de June et l’épouse de son ex-petit ami “Sugar Bear”, est impatiente de se présenter sous les projecteurs vacants d’ici juin, remportant un grand concours de couverture de magazine présentant sa propre transformation “pas à chaud”. Cependant, quand Alana commence à jouer sur les réseaux sociaux, Jennifer décide qu’il est temps pour elle et Sugar Bear de se mobiliser et d’exiger la garde complète d’Alana.

Tout au long de la saison, il y a de nombreux moments joyeux en famille: le retour d’Alana au lycée et sa carrière de comédienne en herbe, les débuts inoubliables du concours de bébé d’Ella et des moments révolutionnaires de thérapie familiale avec le Dr Ish qui les aident à avancer ensemble de manière saine. Cependant, le déclin effrayant de leur matriarche familiale est constamment caché en arrière-plan – alors que June est confrontée à des problèmes juridiques, à une détérioration physique, à des problèmes d’argent et à des soupçons d’abus de la part du partenaire qu’elle refuse d’abandonner.

June va-t-elle enfin toucher son fond et demander de l’aide à un professionnel? Peut-elle retourner dans la famille comme le “vieux juin” qui leur manque terriblement? L’amour et la confiance les uns envers les autres peuvent-ils les faire traverser une crise familiale qui n’est que trop liée à des milliers de familles américaines? Découvrez quand “Mama June: Family Crisis” sortira le vendredi 27 mars à 21h uniquement sur WE tv.