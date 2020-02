& # 039; Maman bonus & # 039; Gisele Bundchen

Gisele Bundchen se sent comme une “maman bonus” pour son beau-fils et n’aime pas le terme belle-mère.

Gisele Bundchen se sent comme une “maman bonus” pour son beau-fils.

La mannequin de 39 ans “n’aime pas” le mot belle-mère parce que le fils de 12 ans de son mari, Tom Brady, Jack – qu’il a avec son ancienne partenaire Bridget Moynahan – est une telle “bénédiction” dans sa vie.

Gisele a été interrogée lors d’une session Q + A de fans sur son histoire Instagram sur ce que cela fait d’être “belle-mère” et a répondu: “Je n’aime pas le mot” belle-mère “. J’aime le mot” maman bonus “parce que je me sens comme c’est une bénédiction dans ma vie. Je me sens tellement chanceux que j’ai pu avoir un merveilleux petit ange dans ma vie. ”

Gisele – qui a Benjamin, 10 ans, et Vivian, sept ans, avec son mari de 11 ans – a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de “recette secrète” pour adapter le temps passé en famille avec les enfants autour de leurs horaires chargés.

Elle a dit: “Je pense que nous faisons de notre mieux pour être présents avec les enfants quand nous sommes avec les enfants.”

Au lieu de cela, le couple se concentre sur la “qualité du temps” et pense qu’il est important d’être “pleinement avec eux” et de “vraiment les écouter”.

Elle a ajouté: “Je pense que ce n’est pas tant la quantité de temps. Je pense que c’est la qualité du temps.”

Gisele veut créer un environnement familial “aimant et sûr” et elle et Tom n’ont jamais peur de cacher leur affection les uns pour les autres ou pour les enfants car ils “leur donnent constamment des baisers et des câlins”.

Elle a dit: “Je pense que ce qui est vraiment important aussi, c’est l’énergie qui entoure les enfants.

“Je pense qu’ils voient vraiment à quel point nous nous aimons et à quel point nous nous soutenons.”

La beauté brésilienne a insisté pour qu’elle et son conjoint de 42 ans de la NFL ne se battent jamais.

Elle a dit: “Nous n’élevons jamais nos voix. Nous n’avons jamais d’arguments. Nous discutons simplement des choses si nous avons des problèmes.”

.