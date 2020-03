Maman June Family Crisis montre à quel point la situation est triste pour Honey Boo Boo

Comme le titre l’indique, cette saison de “Mama June: crise familiale” s’articulera autour du comportement destructeur de la star de téléréalité titulaire et des retombées que cela aura sur sa famille.

La première de vendredi soir a été filmée seulement 2 mois après qu’elle et son petit ami Geno Doak ont ​​été arrêtés pour possession de crack de cocaïne en 2019. Depuis lors, ils ont plaidé non coupable de possession de drogue criminelle et risquent la prison s’ils sont reconnus coupables.

La plus jeune fille de June, Alana “Honey Boo Boo” Thompson, est maintenant sous la garde de sa sœur, Lauryn (alias Pumpkin). Et, suite à l’échec d’une intervention l’année dernière, la situation est dramatique partout.

L’épisode a commencé avec Alana apparaissant distante dans un confessionnal, alors qu’un producteur demandait comment le jeune de 14 ans se comportait. “Maman a dit qu’elle ne laisserait jamais un homme s’immiscer dans notre relation, elle nous a toujours dit que nous étions sa priorité numéro un et que rien ne s’interposerait”, a-t-elle répondu. “Je ne sais plus quoi penser, elle a laissé un homme entrer entre nous. Je suis folle, je suis bouleversée, je suis en colère, je ne sais plus quoi penser.”

Lauryn appelant les coups de feu maintenant, il y avait des questions sur le retour d’Alana à l’école, après que June l’ait instruite à la maison. Lauryn a pensé que ce pourrait être une bonne chose de la réinscrire, pour l’aider à “lui donner la stabilité d’être un enfant normal”. Pumpkin avait également affaire au père de Honey Boo Boo, Sugar Bear, et à sa femme Jennifer, qui passaient plus de temps avec elle.

Quant à la communication des sœurs avec leur mère, elles ont toutes deux eu du mal à l’atteindre. “Elle ne répond même pas à nos appels, elle est envoyée à la messagerie vocale”, a déclaré Pumpkin. Alana a ajouté: “Ou ils disent que tous leurs téléphones sont morts, ou ils dormaient.”

La situation a laissé Lauryn se demander ce qu’ils pouvaient faire d’autre pour l’aider.

“Nous avons essayé de l’envoyer en cure de désintoxication, le réseau lui a même donné l’opportunité que n’importe qui dans son bon esprit prendrait … elle est partie en moins de 24 heures”, a-t-elle déclaré. “Elle pourrait littéralement passer des années derrière les barreaux. Combien d’argent vont-ils dépenser jusqu’à ce qu’ils soient complètement cassés?”

Pour rentrer chez elle à quel point les choses se tordaient, l’autre fille de June, Jessica, a ensuite fait irruption, accusant sa mère d’avoir mis en gage le titre de sa voiture sans le lui dire. “Je n’ai jamais vraiment pensé que maman nous ferait ça”, a déclaré Alana dans un confessionnal. “Je ne sais même plus qui elle est honnêtement. Nous voulons tous que la vieille maman revienne et elle ne comprend pas ça.”

La citrouille espérait également que si leur mère voyait d’une manière ou d’une autre comment ils se débrouillaient sans elle, cela lui donnerait envie “d’intensifier et d’essayer de faire mieux pour elle-même”.

Soulignant qu’Alana portait toujours une bague que Geno lui avait donnée, Pumpkin se demanda pourquoi elle ne l’avait pas enlevée, car ils lui reprochaient en partie sa spirale descendante. “Cela me rappelle quand nous nous amusions tous et que nous étions tous une famille”, a déclaré Alana, ajoutant qu’elle le considérait comme une bague de “Mama” depuis qu’elle l’avait achetée.

Même Sugar Bear avait quelque chose à dire sur l’arrestation de June, disant qu’il n’avait jamais été aussi bas qu’elle. “June m’a toujours traité de père mort pendant des années, mais bon, je n’ai pas été arrêté pour crack, n’est-ce pas?” dit-il dans un confessionnal. “Je souhaite que June ait écouté Whitney Houston dans la journée, le crack est fou!”

Bien qu’il l’ait fait parler à la caméra, il a promis qu’il ne le ferait pas à Alana quand ils se verraient.

L’épisode s’est terminé avec la sœur de June, Doe Doe, qui se dirigeait vers un casino pour essayer de retrouver June. Quant à savoir laquelle frapper, elle a dit qu’elle avait appris où Juin pourrait être grâce aux photos dans “les tabloïds. Les caméras n’étaient pas autorisées à l’intérieur de l’établissement, cependant, et pendant que la production attendait la sortie de Doe Doe, une ambulance s’est précipitée sur la scène pour quelqu’un à l’intérieur.

“Mama June: Family Crisis” est diffusée le vendredi sur WE tv.