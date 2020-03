Mandy Moore discute de l’impact de Ryan Adams

Mandy Moore ne veut pas donner à Ryan Adams la satisfaction de parler de lui.

La chanteuse, qui fait la promotion d’un nouvel album – son premier en plus d’une décennie – intitulé “Silver Landings”, a déclaré à la Le New York Times dans une nouvelle fonctionnalité, “J’en ai tellement fini avec cette personne qui a pris tellement de ma vie et de mon temps.”

Moore a demandé le divorce d’Adams en 2015 après six ans de mariage. L’année dernière, la chanteuse et actrice a contribué ses propres expériences à une enquête du Times en accusations d’inconduite et de violence psychologique contre le musicien d’autres victimes présumées. Un avocat d’Adams à l’époque a nié les allégations. Adams lui-même a également tweeté: “Je ne suis pas un homme parfait et j’ai fait beaucoup d’erreurs. À tous ceux que j’ai blessés, même si c’est involontaire, je m’excuse profondément et sans réserve.”

Dans l’article d’investigation du Times, Moore a allégué qu’Adams avait pris le contrôle de sa carrière musicale après qu’ils se soient rencontrés et l’ont découragée de travailler avec d’autres personnes. Elle a dit qu’ils écriraient des chansons ensemble, seulement pour que d’autres femmes artistes les enregistrent.

“Il me disait toujours: ‘Tu n’es pas un vrai musicien, parce que tu ne joues pas d’un instrument'”, a-t-elle affirmé. “Son comportement de contrôle a essentiellement bloqué ma capacité à établir de nouvelles connexions dans l’industrie au cours d’une période très charnière et potentiellement lucrative – mes 20 à 20 ans.” Par l’intermédiaire de son avocat, Adams a déclaré que le souvenir que Moore avait de leur temps passé ensemble “était totalement incompatible avec sa vision de la relation”.

À propos de l’enquête initiale du Times sur son ex-mari, Moore a déclaré: “J’ai été éjectée de l’eau par les informations, dont certaines figuraient dans l’article et d’autres après le fait que je l’ai découvert n’en faisaient pas partie. “

La star de “This Is Us” a indiqué que les femmes avaient présenté leurs propres allégations concernant Adams ou des histoires similaires d’abus dans une correspondance privée.

Cependant, elle a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas que l’histoire de son ancien mari éclipse ou colore la sienne.

“Je ne veux tout simplement pas que cette chose parle de lui”, a-t-elle déclaré au Times au sujet de l’interview qu’ils menaient avec elle à propos de son nouvel album.

“Il a tellement pris tant de temps à tant de gens”, a-t-elle poursuivi. “Je peux vous promettre qu’il est satisfait de parler de quelque façon que ce soit. Je le sais juste. Je ne lui ai pas parlé depuis, je ne sais pas, deux ans ou quelque chose, mais je le connais aussi bien que moi le connais, il se met vraiment à parler. “

Moore a ensuite épousé Taylor Goldsmith en novembre 2018. Moore et Goldsmith, qui est le chanteur principal du groupe Dawes, ont collaboré avec elle sur “Silver Landings”.

“Taylor est la personne la plus profondément bonne que j’ai jamais rencontrée de ma vie”, a déclaré Moore. “Il ne fait aucun doute que si je refais de la musique, ce sera avec lui.”

Le nouvel album de Mandy Moore sort le 6 mars.

TooFab a contacté les représentants d’Adams pour commentaires.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

photos de promenade

Rex

‘Walk to Remember’, ‘This Is Us’ Le soutien des acteurs Mandy Moore lors de la cérémonie des étoiles