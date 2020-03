Mandy Moore: Je me sentais gênée par ma musique

2020-03-07 20:30:06

La star de la musique Mandy Moore a avoué qu’elle se sentait “gênée” par sa musique.

La star de 35 ans – qui a sorti son premier album studio, “ So Real ”, en 1999 – a admis que le fait de ne pas contrôler sa carrière pendant ses jeunes années lui avait fait sentir mal à l’aise.

Elle a dit: “Je pense que je me suis vraiment excusée pour beaucoup de mes premiers travaux parce que j’étais gênée et étant une adolescente, n’ayant pas de contrôle créatif et n’étant pas entièrement derrière certains des choix qui ont été faits en mon nom.”

Cependant, Mandy a maintenant une vision complètement différente de ses premières années dans le monde de la musique.

Elle a dit à Us Weekly: “La seule raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui, 20 ans plus tard, c’est à cause de Mandy, 15 ans, et de la musique qu’elle chantait et comment j’ai commencé.

“Je l’aime. Elle fait partie de moi et le sera toujours et je la porte partout. Il est important de reconnaître cela et d’avoir de l’affection pour cette période de ma vie.”

Mandy a plus de contrôle créatif que jamais sur son nouvel album, ‘Silver Landings’.

Et elle est fière d’avoir réussi à enregistrer le disque selon ses propres conditions.

Mandy a déclaré: “Je n’avais pas l’impression que je devais répondre aux attentes de qui que ce soit. Si je voulais faire de la musique à nouveau, je voulais la faire selon mes propres conditions – c’est ce que j’ai fait. J’ai fait un album pop comme J’adore la musique pop.

“Le groupe et moi avons enregistré en direct sur le sol, avons trouvé les arrangements et ensuite nous l’avons enregistré sur bande. Rien ne sonne plus comme ça! Nous ne voulions tout simplement pas le faire numériquement.

“C’était tellement amusant, c’était un défi et une nouvelle expérience. Je n’avais jamais fait d’album comme ça auparavant mais c’était en quelque sorte notre plus gros mandat.”

