Mandy Moore, la star déchirante de «This Is Us», a découvert un secret familial qui change la vie

Mandy Moore peut jouer la matriarche, Rebecca Pearson, dans l’émission à succès NBC, This Is Us, mais dans la vraie vie, elle est comme le reste d’entre nous, triant les problèmes familiaux du mieux qu’elle peut. Bien que la plupart du temps les lèvres tendues en ce qui concerne sa vie personnelle, il y a une série d’incidents qui ont changé sa vie pour toujours.

Mandy Moore ne parle pas souvent de sa vie privée

Mandy Moore assiste à la 25e cérémonie des Critics’s Choice Awards au Barker Hangar | Taylor Hill / .

La star de This Is Us, Mandy Moore, a atteint la célébrité à un jeune âge. La chanteuse et actrice pop accomplie a trouvé le succès dans une variété d’endroits tels que son premier grand single, “Candy” quand Moore n’avait que 15 ans.

Mis à part sa carrière, Moore s’est ouverte lors d’une précédente apparition dans The Howard Stern Show, affirmant que ses deux frères, un plus âgé et un plus jeune, étaient homosexuels. Moore a déclaré que les deux sont sortis «tôt dans la vie».

Avec This Is Us fame, Moore a admis que plus de fans posaient des questions sur sa famille, mais elle se sentait «protectrice» envers eux.

“Je ne défendrai certainement pas [intolerance]”, A déclaré Moore à Byrdie en 2016.” Mais j’ai l’impression que nous sommes à un moment de notre culture où nous pouvons avoir un dialogue beaucoup plus ouvert. Je suis encouragé et excité de voir finalement que nous arriverons à un point où rien de tout cela ne compte. La préférence ou l’orientation sexuelle ne sera plus prise en compte. Je pense que nous nous rapprochons de cela. “

Voici comment Moore a découvert un secret de famille choquant

Le besoin de Moore pour la vie privée de sa famille vient pour une bonne raison. Quand la star avait 23 ans, au plus fort de sa carrière montante, Moore a accidentellement découvert un secret de famille lors d’un voyage de Noël en Caroline du Nord.

Elle a dit à Stern qu’elle avait acheté à ses parents les deux ordinateurs portables et qu’elle avait créé leur compte de messagerie lorsqu’elle est tombée sur un e-mail rédigé par sa mère pour Moore et ses frères.

«J’ai pensé:« Pourquoi maman m’écrit-elle? », A déclaré Moore. “C’était essentiellement elle qui nous racontait comment elle était tombée amoureuse d’un ami et allait quitter papa.”

L’amie pour laquelle sa mère avait prévu de quitter le père de Moore était une autre femme. C’était leurs dernières vacances en famille ensemble.

«À l’époque, je n’avais d’autre choix que de compartimenter ce qui se passait», a-t-elle déclaré. Maintenant, “tout le monde est dans un bien meilleur espace, et ils sont avec les gens qui leur conviennent le mieux. Tout cela est une fin très heureuse, mais cela ne s’est pas fait sans véritable combat. “

Moore a attribué du temps et de la thérapie pour l’avoir aidée à comprendre la décision de sa mère. Cependant, cela affectait toujours la vie de Moore d’une manière qu’elle ne réalisait pas à l’époque.

En mars 2009, Moore a épousé le musicien Ryan Adams, avec qui elle a révélé plus tard qu’elle avait une relation oppressive. Auparavant, elle avait expliqué à Glamour pourquoi, à l’époque, cela semblait normal.

«Je ne pouvais pas contrôler ce qui était arrivé à ma famille immédiate, mais je pouvais contrôler le démarrage de la mienne.», A-t-elle déclaré. «Pas la décision la plus intelligente. Je n’ai pas choisi la bonne personne. “

Six ans plus tard, Moore et Adams ont divorcé, mais elle se sentait «spirituellement et fondamentalement coincée» dans tous les domaines.

“Je ne me sens pas coupable pour ça. Je ne m’en veux pas », a-t-elle déclaré à propos du divorce. “Quand les gens ont dit:” Je suis désolé “, je me suis dit:” Non. J’aurais été désolé si j’étais resté dans une situation très malsaine. »Je ne l’ai pas fait. J’ai trouvé mon chemin. Et quand je l’ai fait, les choses ont repris. »

Elle l’a rencontrée plus tard [now] mari, Taylor Goldsmith.

«Je faisais toujours face au traumatisme de mon divorce lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Taylor a été ferme dans son soutien – c’était un énorme signe pour moi », a-t-elle ajouté.

Moore dit que c’est la situation actuelle

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis le choc initial de la révélation. Tout en appréciant le succès de This Is Us, où la famille est centrale, Moore et sa famille se sont toutes réconciliées et ont guéri.

«Personne ne cache qui ils sont. Il n’y a pas de secrets dans nos vies. J’adore et je soutiens ma mère et mes frères de tout mon cœur », a-t-elle déclaré.

«Et rien ne me rend plus heureux que de voir quelqu’un vivre son moi authentique et choisir l’amour. Si quelqu’un peut trouver l’amour, je le soutiens, je vous salue et je le célèbre. »

La mère de Moore, Stacy, est toujours avec sa partenaire, la joueuse de tennis professionnelle Claudette Laliberte.

Moore a ajouté dans cette même interview à Byrdie que sa famille est maintenant “exactement où ils devraient être”, en disant: “Tout le monde est tellement plus heureux, plus riche et plus épanoui, étant leur moi authentique.”

This Is Us est diffusé le mardi à 21 h sur NBC.