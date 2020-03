Mandy Moore prévoit d’honorer les premières années de sa carrière

2020-03-08 19:30:06

Mandy Moore veut “honorer” les premières années de sa carrière.

La star de 35 ans – qui a sorti son premier album studio, “ So Real ”, en 1999 – a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas fuir les années de sa vie et de sa carrière, et qu’elle préfère plutôt embrasser son premier succès dans le monde de la musique.

Mandy – qui a sorti son nouveau disque, ‘Silver Landings’, plus tôt ce mois-ci – a expliqué: “Je pense [in] le processus de création de ce disque, quelque chose qui était important pour moi, était de se réconcilier avec cette version de Mandy âgée de 15 ans car elle vit toujours en moi; Je la porte partout. C’est en quelque sorte la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui et j’ai toujours un semblant de carrière.

“J’ai donc fait la paix avec l’embarras que je pense avoir eu sur les choix créatifs que j’avais faits à ce moment de ma vie.

“Et j’ai aussi une appréciation pour le fait que je sois sorti de cela – ce qui aurait été une période assez tumultueuse en tant que jeune dans la scène de la musique pop, poussé dans ce monde adulte – je suis sorti de l’autre côté d’un adulte qui fonctionne. ”

Mandy a également révélé qu’elle n’avait aucun scrupule à exécuter certains de ses premiers succès.

Elle a déclaré à NPR: “Compte tenu du fait que nous allons sur la route et je veux honorer cette partie de ma vie et de ma carrière – et peut-être aussi les gens et leur lien nostalgique avec cette époque de la musique – j’ai été revisitant certains [my old music].

“Je veux dire, je sais que les gens viennent sur la route et veulent entendre” Candy “, donc c’est une évidence pour moi.

“Mais en écoutant cette époque de la musique, il y a certainement des chansons qui me font” Ok, ce n’était pas si mal. Je suis excité de trouver un nouvel arrangement de cette chanson. “”

