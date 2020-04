Mandy Moore s’est “ rapprochée ” de son mari pendant le verrouillage du coronavirus

2020-04-11 23:30:06

Mandy Moore et son mari Taylor Goldsmith se sont «rapprochés» grâce à la pandémie de coronavirus.

La star de “ This Is Us ” et le chanteur de Dawes ont passé plus de temps ensemble que d’habitude au milieu de la crise mondiale de la santé, car ils sont tous deux restés à l’intérieur et ont suivi des directives de distanciation sociale.

Et dans un article faisant l’éloge de Mandy pour son 36e anniversaire, Taylor a révélé que les règles de quarantaine les avaient aidés à “s’aimer davantage”.

Il a écrit sur Instagram: “10 avril. L’anniversaire de l’être humain le plus incroyable de la planète. Ces temps étranges ont été des défis pour nous tous, mais elle seule pouvait en faire une occasion de se rapprocher, d’apprendre de nouvelles choses, de s’aimer davantage. Dire que je suis reconnaissant serait un euphémisme de ma vie. Joyeux anniversaire @mandymooremm, je promets de ne plus transpirer un jour. (sic) ”

Mais une chose qui peut être sur les nerfs des paires pendant l’auto-isolement est leur chat de compagnie Figaro, car Mandy a récemment révélé que la chatte adore miauler chaque fois qu’elle ou Taylor, 34 ans, chante dans la maison.

Mandy a affirmé que Figaro n’a commencé ce comportement étrange qu’après une visite à un médium pour animaux de compagnie, qui a dit au couple de renommer le chat en surnom musical, qui vient de l’opéra de Mozart “ Le mariage de Figaro ”.

Elle a déclaré: “L’une des dernières fois que j’ai participé à la série, nous avons parlé de Fig, notre chat qui a dû changer son nom parce qu’il flippait … c’est une très longue histoire – nous avons parlé à un médium pour animaux de compagnie, a-t-elle dit nous que nous devions changer son nom en Figaro.

“Et il le fait … vraiment à chaque fois que je commence à chanter ou que Taylor chante, surtout quand nous nous harmonisons … il pourrait être de l’autre côté de la maison profondément endormi, et c’est comme si, soudain, il était au piano avec nous. Et il chante! Je veux dire, il miaule. “

