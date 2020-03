Manifest Recap Saison 2 Episode 10: La mort vient pour le bébé de Grace, Zeke tombe entre ses mains

Il ne reste que trois épisodes de cette deuxième saison de “Manifeste,” et alors que les questions continuent de s’accumuler, l’heure incroyablement tendue de cette semaine a en fait fourni une tonne de réponses à des mois d’incertitude.

L’épisode de cette semaine a vu une écriture et un jeu vraiment J.R. Ramirez alors que sa sombre descente dans le monde de Xer atteint un point culminant dramatique dont il n’y a pas de retour. Tout change à la fin de l’heure alors que la vie de Zeke est en jeu.

Et il n’était pas le seul en danger, car un appel a réuni Ben, Grace et Adrian – non vus depuis l’incendie de la boîte de nuit – pour pousser Grace au début du travail. À l’hôpital, elle a découvert qu’elle souffrait d’une maladie rare, ce qui signifie qu’elle risque sérieusement de perdre sa vie ou celle de son bébé, laissant aux Stones un choix impossible.

Avant de passer à nos questions, félicitations à l’équipe “Manifest” pour nous avoir fait douter de Jared et du capitaine Bowers depuis des semaines maintenant. Andrene Ward-Hammond dans le rôle de Kate Bowers a joué l’antagoniste jusqu’à la garde, nous amenant à la mépriser autant que Michaela. Nous étions absolument si certains qu’elle était une Xer et nous nous sommes retrouvés à remettre en question le Jared de Ramirez également.

Heureusement, les bons gars sont restés bons, car il a finalement été révélé cette semaine que Jared travaillait sous couverture avec les Xers depuis qu’il est tombé dans le bar de Tamara et a découvert que son frère idiot était l’un d’eux. Et il devait garder Michaela dans l’ignorance à ce sujet pour l’aider à vendre sa conversion.

Le seul fil qui pendait cette semaine était de savoir comment Jared a pu arranger les choses avec Simon après avoir gâché la mort de Michaela par le représentant syndical, mais les choses ont commencé à bouger assez rapidement à ce moment-là et tout a été si intelligemment fait, nous allons le permettre pour maintenant.

De plus, nous avons beaucoup d’autres questions à considérer pour le moment. L’une de nos questions, que nous pensons avoir découvert par nous-mêmes, était pourquoi ils ont fait tant de cas de l’infirmière reconnaissant Adrian, qui est en fuite, après avoir amené le kayakiste qui se noie … mais c’était le kayakiste elle a reconnu que le médecin avait besoin pour le grade.

D’accord, avec nos questions restées sans réponse:

Pourquoi Grace a-t-elle partagé l’appel d’Adrian?

Il était clair qu’Adrian avait appelé “aidez-moi” pour le positionner sur le pont pour sauver le médecin, mais pourquoi Grace a-t-elle partagé l’appel? Adrian l’a emmené à l’hôpital où elle se trouvait malgré tout, il semble donc inutile qu’elle soit là. Tout ce qui s’est passé, c’est que son eau s’est cassée et elle est partie. Était-ce uniquement pour relier Ben et elle à Adrian, pour contester les vues d’Adrian sur les Appels? Ou était-ce son appel du tout?

Grace continuera-t-elle d’avoir des appels?

À la fin de l’épisode, l’arrivée fortuite du chirurgien à l’hôpital qui a pu effectuer la chirurgie nécessaire sur Grace pour la sauver ainsi que le bébé la place dans une situation unique. Maintenant qu’elle a donné naissance à Eden, continuera-t-elle d’avoir des Appels? La connexion est toujours là, à certains égards, mais si les Appels ont toujours été ceux d’Eden, alors Grace agissait peut-être en tant qu’interprète.

Bien sûr, il n’y aurait pas grand intérêt à ce qu’un nourrisson ait un appel – il ne serait certainement plus en mesure de faire quoi que ce soit – alors que va-t-il se passer là-bas? Est-ce que Grace pourrait continuer à manifester les Appels d’Eden, ou Eden va-t-elle simplement crier et pleurer alors qu’elle est flippée par un Appel et personne ne saura ce qui se passe. Sinon, elle doit simplement cesser d’en avoir.

Adrian a-t-il raison sur les appels?

Un autre aspect d’Adrian et Grace partageant l’appel était qu’il permettait à Adrian de partager son point de vue sur eux, et il ne les voit pas comme une force pour de bon. Il les voit comme manipulant les passagers lentement au fil du temps jusqu’à ce qu’ils commencent à les suivre aveuglément. “Nous sommes revenus d’entre les morts pour être des agents de l’apocalypse”, a-t-il déclaré à Ben. A-t-il raison?

De la façon dont Adrian le voit, Grace n’aurait pas été dans cette situation médicale si elle n’était pas allée sur le site du pont de l’Appel, car elle est tombée sur les rochers. Cela a-t-il déclenché sa rupture d’eau prématurée? Si c’est le cas, l’appel lui a envoyé, elle et Adrian, à la fois pour créer un problème (son accouchement précoce) et la solution (le médecin devait lui sauver la vie). Les Callings jouent-ils avec eux? Nous avons mis en doute leur bonté inhérente pendant un certain temps. Al-Zuras dit qu’il y a un équilibre entre les appels. A-t-il raison? Est Adrian? Ou sont les pierres?

Que signifie le premier tirage de Cal?

De nulle part cette semaine, nous avons appris que Cal avait en fait un dessin Calling – voyez comment nous avons créé notre propre mot avec “Draw-lling”? – avant d’en avoir vu. Il y avait là une ombre qui semblait planer sur Ben et / ou Grace (nous pensions que c’était Grace à première vue). Au fil de l’épisode, des ombres supplémentaires se sont formées derrière Ben et / ou Grace (rendant notre théorie théorique) et Olive.

Mais que signifient-ils? Pourquoi Cal n’en a-t-il pas, à part le fait qu’il pourrait être absorbé par les ombres de ses parents en fonction de leur positionnement dans le dessin. Sont-ils révélateurs d’une menace croissante et imminente? Serait-ce la date de la mort, bien que ce soit loin. De plus, comment a-t-il pu ignorer l’appel pendant si longtemps; dans le passé, nous avons vu des appels sans relâche chiens Passagers jusqu’à ce qu’ils s’adressent à eux. Celui-ci est étonnamment passif et patient.

Pourquoi Adrian a-t-il vu les ombres?

Peut-être que le développement le plus surprenant et le plus sinistre de la nuit est venu après qu’Adrian ait volé hors de l’hôpital pour découvrir les ombres dans une ruelle. Comme le dessin de Cal, ils ont commencé comme une seule ombre puis se sont rapidement transformés en trois qui ont grandi sur les murs du bâtiment et ont ensuite semblé se pencher vers lui.

Les ombres le laissent fuir, donc c’est clairement censé lui montrer quelque chose. À la fin de l’épisode, Cal les avait revus également sur le mur de sa chambre, ce qui signifie que les ombres qui lui font peur n’apparaissent qu’à lui et à Adrian en ce moment. Qu’est-ce qui relie ces deux? Adrian a été connecté aux appels de la famille Stone avant celui avec Grace (il a partagé l’accident d’avion avant l’incendie en appelant avec eux), ce qui en fait l’un des rares passagers à le faire.

Quelle est la valeur de l’avoir – avec une vision si négative des Appels – attiré encore et encore vers la famille Stone? Est-il censé contester leur croyance en la bonté inhérente aux Appels, ou est-il censé le défier? Peut-être les deux, même.

Pourquoi les ombres apparaissent-elles maintenant?

Après tout ce temps, considérant qu’ils étaient le premier Draw-lling de Cal, pourquoi les Ombres se profilent-elles maintenant? Ce ne peut pas être parce que lui et Olive les ont regardés ensemble pour la première fois, n’est-ce pas? Ou cela a-t-il quelque chose à voir avec Jared et Michaela et le capitaine qui ont magistralement abattu Simon et sa femme et Billy et ses deux hommes de main dans cette piqûre brillante au bar, neutralisant ainsi au moins temporairement la menace Xer?

Nous n’avons jamais entendu parler d’un appel prédit par Cal et qui attendait si longtemps pour se manifester dans la vraie vie. Ils semblent clairement représenter un danger, mais est-ce une menace pour Cal et Adrian? Et si oui, pourquoi maintenant? Le major va-t-il encore faire le tour, et c’est peut-être un avertissement en quelque sorte? Ou représentent-ils quelque chose de nouveau? Et pourquoi trois? Et pourquoi entourer tout le monde dans la famille Stone, sauf Cal?

Les Xers vont-ils continuer?

Moins lié aux appels et plus sur le terrorisme intérieur pratique, mais la piqûre a-t-elle effectivement mis une balle dans les Xers? Il ne devrait pas être si difficile de rassembler les autres personnes impliquées, avec Jared capable d’identifier autant d’entre eux lors des réunions de Xer comme le représentant syndical de Michaela, mais cela suffira-t-il pour arrêter le mouvement?

Peut-être que Simon et sa femme seront considérés comme des martrys? Ou, ce qui semble assez probable, ils auront d’autres agents en haut lieu qui les feront jaillir avant que les charges ne puissent rester. S’ils peuvent avoir des personnes chargées de l’application des lois, ils peuvent également avoir des membres du système judiciaire ou du gouvernement.

De plus, nous n’avons probablement pas terminé avec toutes les informations que Simon avait recueillies auprès de Ben – et comment va-t-il découvrir que son collègue était le cerveau derrière tout le mouvement (ou au moins un chapitre local)? Avec ou sans Simon, cela ressemble à un mouvement qui a beaucoup de partisans car il y a une méfiance envers les 828ers. Enfer, il a peut-être mis en place des plans d’urgence pour divulguer des informations s’il devait être arrêté. Le temps nous le dira.

Nous devrons attendre jusqu’à lundi prochain à 22 heures. ET sur NBC pour voir si sept jours suffisent pour obtenir au moins certaines de ces réponses.

