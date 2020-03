Manifest Recap Saison 2 Episode 11: Trois ombres révélées, Zeke cherche à fermer

Il y avait beaucoup à déballer cette semaine “Manifeste,” mais cela a semblé créer un ton changeant pour la série alors même qu’il révélait peut-être les nouveaux visages méchants les plus sinistres que nous ayons jamais vus.

Sérieusement, nous pensions que le Major et Simon et Erika étaient effrayants, ces trois-là n’ont rien sur la révélation incroyablement effrayante et déroutante de ce soir de trois personnages qui vont clairement jouer un rôle majeur dans tout ce qui va suivre pour Michaela et les autres rapatriés.

C’est également une semaine qui a vu Zeke prendre une décision finale sur les traitements en cours pour essayer de ralentir ses gelures tandis que Saanvi continue de travailler sur un remède – oui, elle y est toujours malgré la façon dont cela l’a affectée auparavant. En fait, ce fut une grosse semaine pour Zeke, que nous avons suivi en groupe, où il a reçu de bons conseils pour demander la fermeture et l’acceptation si sa mort approche à grands pas.

Nous avons également vu la nouvelle dynamique dans l’enceinte maintenant que les Xers ont été supprimés (ou sont-ils simplement en train de se poser bas comme le Major pour le moment?) Et c’était carrément agréable. Nous aimons voir Jared et Michaela essayer de tenter une véritable amitié, et il semble qu’aucun d’eux n’a d’agenda ou de motifs cachés. C’est tellement agréable qu’on ne lui fait pas confiance.

De l’autre côté, après la série élaborée d’appels qui a conduit Ben et TJ à trouver et à sauver l’homme qui s’est avéré être le père de Zeke dans une gare, Ben a finalement décidé de rejeter la théorie d’Adrian selon laquelle les appels les appellent à faire mal en posant des faux positifs. En fait, il a juré de mettre de côté toutes ses recherches et de se concentrer simplement sur la famille, et de suivre et d’écouter les appels.

Est-ce que cela s’avérera une bonne idée? Peut-il rester hors de ce garage? Nous ne le savons pas, car il n’y a pas eu de segment “la prochaine fois”, ce qui nous amène à nous demander si l’émission atteint un hiatus COVID-19 inattendu, comme “Supernatural” cette semaine. Ou ont-ils juste oublié de la diffuser?

Autre question secondaire, Grace a-t-elle encore des appels? Elle ne l’a pas fait cette semaine, mais nous aimerions toujours une réponse définitive car celle-ci est toujours dans notre pile de questions sans réponse.

Peu importe, que l’émission revienne la semaine prochaine ou plus tard, nous avons beaucoup de questions à nous poser entre-temps:

Quelle renaissance représente le Phénix?

L’appel de TJ d’une mosaïque de phénix l’a aidé, lui et Ben, à trouver le père de Zeke à la bonne station de métro (bien que comment il savait qu’il leur faudrait exactement autant de temps pour le comprendre et se rendre là-bas pour arriver à temps pour sauver l’homme est aussi trop beaucoup de choses à penser). Mais s’agissait-il simplement de sauver le père de Zeke, ou y a-t-il une renaissance dans les œuvres?

Cette renaissance pourrait être pour le père de Zeke, ou peut-être pour Zeke lui-même. Le fait qu’il soit capable de se débarrasser de sa colère, de se calmer avec son destin et de trouver à la fois le pardon et la fermeture est un nettoyage de son esprit et de son esprit qu’il n’a pas ressenti depuis la mort de sa sœur. Il a également abandonné le traitement de Saanvi, prêt à accepter le sort qui l’attendait.

S’abandonner parfois à ce que vous ne pouvez pas contrôler est le chemin du salut et de la renaissance. Serait-ce le phénix? À la fin de l’heure, un Zeke beaucoup plus en paix est même allé jusqu’à proposer à Michaela (bien sûr elle a dit oui). Il a une toute nouvelle vie. Serait-ce ce qui lui donne une nouvelle vie? Griffin a cédé à ses démons les plus sombres et sa date de mort l’a frappé durement. Zeke choisit un chemin de légèreté, nous devrons donc voir si cela fait une différence. La lumière vainc l’ombre, après tout.

Pourquoi at-il fallu tous ces appels pour identifier le père de Zeke?

Nous comprenons que les Appels sont parfois assez impliqués et peuvent impliquer plusieurs personnes, mais pourquoi diable a-t-il fallu tant de personnes et tant de choses alambiquées pour que celui-ci se réunisse. Si les Appels sont sensibles, auraient-ils pu tout prévoir (nous avons déjà couvert le timing des choses pour le sauver) si précisément?

Tout d’abord, Cal a dû chanter cette chanson au bébé suffisamment pour que Grace l’apprenne afin qu’elle puisse la chanter à Ben afin qu’il puisse la reconnaître lorsque TJ jouait la chanson sur la boîte à musique. Ben avait le train Calling qui devait être jumelé avec le phénix de TJ appelant pour identifier qu’ils devaient aller à la gare.

Et puis, Grace a dû chanter à nouveau le morceau au bébé lors de sa visite à Zeke pour qu’il puisse l’identifier comme une chanson que son père a composée et chantée pour lui et sa sœur. Il a fallu cette révélation à Ben pour établir le lien avec l’homme qu’ils ont sauvé en tant que père de Zeke. Il a donc fallu cinq personnes, trois appels et un timing parfait plusieurs fois pour réunir Zeke et son père. C’est juste fou!

Qui a révoqué les privilèges de l’hôpital de Saanvi?

Une autre question à court terme, mais qui nous dérange définitivement. Qui a fermé Saanvi? Le Major est-il de retour au jeu après avoir été exposé il y a plusieurs semaines? Mais elle semblait intéressée par les recherches de Saanvi, l’encourageant à aller de l’avant, donc cela n’aurait pas beaucoup de sens pour elle d’arrêter Saanvi, à moins que quelque chose n’ait changé.

Les Xers pourraient encore être actifs, même avec Simon derrière les barreaux pour le moment. Soit par son intermédiaire, soit par un autre leader, ils ont peut-être décidé de la fermer, mais à quelle fin nous ne sommes pas sûrs. Peut-être qu’ils comprennent parfaitement l’idée de la date de la mort et parce qu’ils croient que les passagers sont dangereux, ils veulent tous les laisser mourir.

Michaela a-t-elle défié ou mal compris l’appel?

Michaela craint qu’elle puisse avoir des ennuis pour ne pas laisser partir les cuisinières à méthamphétamine, malgré un appel répétant à plusieurs reprises la phrase «Laisse-le partir». C’est la même phrase qui l’a convaincue de laisser partir l’enfant, ce qui a conduit à ce buste en premier lieu. Y a-t-il donc un buste plus gros?

Il semble certainement qu’il se passait quelque chose de plus ici, car l’homme semblait non seulement reconnaître Michaela en tant que passager, mais semblait même conscient de ce que son appel lui disait, exhortant à peu près la même chose et menaçant que si elle ne le faisait pas, il y aura un enfer à payer. Au sens propre?

De plus, si elle désobéissait à l’Appel, pourrait-elle avoir des répercussions? Ou peut-être qu’elle l’a juste mal compris et qu’il ne disait pas littéralement de les laisser partir. Comme nous l’avons vu ci-dessus, certains de ces appels sont déroutants, et ils sont au mieux super vagues. Il doit être facile de les “défier” simplement en les méconnaissant et en faisant la mauvaise chose. Est-ce cette rétribution de l’Ancien Testament ou du Nouveau Testament dont nous parlons ici?

Qui sont les trois hommes?

Le chauffeur de bus et les deux frères cuisiniers de méthamphétamine semblent être assez sacrément importants pour aller de l’avant, et ce sont trois mecs à l’air vraiment effrayant. Félicitations au département de casting, ainsi qu’aux équipes d’éclairage et de maquillage pour leur donner un aspect sinistre et dangereux même en se tenant dans une cellule.

Mais qui sont-ils? Ils sont apparemment les ombres originaires du premier dessin Calling de Cal, donc ils se cachent en arrière-plan tout ce temps? Ont-ils toujours été à trois ou le conducteur du bus est-il nouveau dans le trio? Enfer, sont-ils même humains? Nous pourrions continuer pendant des jours avec des questions sur ces gars. En voici un …

Pourquoi cuisinaient-ils de la méthamphétamine?

Sérieusement, si ces gars-là sont impliqués dans les appels et les passagers d’une manière ou d’une autre, comme cela semblait certainement avec la façon dont ils parlaient à Michaela, pourquoi diable sont-ils impliqués dans la cuisson de la méthamphétamine? Ont-ils regardé “Breaking Bad” ou quelque chose? Si c’est une couverture pour un autre objectif final, c’est une couverture assez agressive et illégale.

De la même façon, pourquoi le chauffeur du bus ne semblait-il pas si gêné alors qu’il devait clairement savoir que Michaela et Jared posaient des questions sur l’enfant qui a délivré le médicament contre la toux via son bus. Il leur a même indiqué où ils pouvaient trouver ses images de sécurité, sachant que la vidéo était là et les aiderait à les conduire vers l’enfant. Et pourtant, aucune mesure n’a été prise pour entraver l’enquête.

Voulaient-ils peut-être se faire prendre, mais ont dû faire un show qu’ils n’ont pas fait? C’était peut-être tout un anti-appel de mettre Michaela à l’épreuve et de voir si elle le “laisserait partir”, même si nous ne voulons vraiment pas pourquoi ce serait une bonne idée.

Pourquoi une ombre se divise-t-elle en trois?

On ne sait pas non plus pourquoi l’ombre de Cal a commencé comme une seule figure et s’est récemment divisée en trois. Si ces trois hommes sont représentés par les ombres, alors pourquoi n’y en avait-il qu’un. Le chauffeur de bus travaillait-il peut-être seul à un moment donné et l’ombre était lui? C’était l’un des frères?

En outre, quelles sont les ombres représentant des appels, apparaissant et se dressant sur Cal et Adrian à différents points. Est-ce que ce sont eux qui pourront vaincre ces trois-là? S’agit-il uniquement de personnes qui ont besoin d’être abattues ou ont-elles des réponses au sujet des Appels? Adrian les interroge certainement, alors que nous savons que Cal est de plus en plus frustré par eux alors qu’ils continuent de croître en intensité.

Sur le mur de Cal, cependant, les ombres ont commencé comme une seule avant de s’étendre en trois, suggérant que les trois font en quelque sorte partie d’un tout singulier, que ce soit par la focalisation ou la vision, ou peut-être quelque chose de plus littéral. Avec des notes de révélations, “Manifest” cherche-t-il à explorer la fin des temps? Est-ce à cela que servent les passagers, pour préparer le terrain pour la fin à venir?

“Manifeste” continue d’offrir des réponses et de nombreuses questions, tous les lundis à 22 heures. ET sur NBC.

