Manifest Recap Saison 2, épisode 12: Les ombres frappent le jour du mariage de Michaela et Zeke

L’avant-dernier épisode de la deuxième saison de “Manifest” a apporté des larmes, de la réconciliation et un danger imminent qui s’est manifesté (voir ce que nous y avons fait) dans une situation véritablement effrayante à la fin de l’heure.

Cela a également apporté un nouvel appel qui a conduit Ben dans une autre quête pour aider un passager, ainsi que pour découvrir quelque chose de vraiment surprenant. Mais même ce n’est peut-être pas vraiment de cela qu’il s’agit. Nous avons tellement de questions sur ce qui se passe avec cette situation. Mais nous en avons tellement plus sur tout le reste.

La semaine prochaine, tout s’écroule, pour ainsi dire, alors que la saison se termine et nous espérons avec certitude si Zeke peut survivre à la date de la mort ou si lui et Michaela auront l’un des mariages les plus courts de l’histoire de la télévision?

C’est vrai, nous avons eu un beau mariage chez Ben, car Zeke et Michaela ont évidemment dû se précipiter pour leurs noces. Michaela a même fait accepter à Jared de venir, bien qu’il ne puisse finalement pas supporter de la voir dans une robe – probablement en pensant comment ils étaient censés se marier avant que le vol 828 ne gâche tout – et a fui la scène.

Pourtant, ce fut une belle cérémonie, malgré que Michaela ait paniqué à l’avance et que la mère de Zeke ait presque refusé de se montrer quand elle a découvert que son ancien père allait venir. Peut-être que ces deux-là s’efforceront de réconcilier leur relation comme l’ont fait Zeke et sa mère. Son père a des remords pour avoir abandonné la famille, donc il y a quelque chose avec lequel travailler pour trouver au moins la cordialité et peut-être le pardon.

Nous devons nous demander si Ward, le passager que Ben a trouvé cette semaine après un appel, n’était qu’une autre apparition ponctuelle comme le “cas de la semaine”. Ben semblait résoudre son traumatisme assez rapidement. Nous disons cela parce que Ward avait le même appel que Ben à propos de l’avion qui explose. C’est ce qui les a réunis, alors Ben a pensé dire à cet inspecteur que ce n’était pas de sa faute si le plan avait explosé résoudrait l’appel mais –

Disons simplement que ce n’est qu’une des nombreuses, nombreuses questions que nous avons après l’épisode de cette semaine. Mais ce qui suit est ceux qui nous tiennent debout la nuit alors que nous anticipons le grand final de la semaine prochaine (et commençons à espérer et à prier que NBC renouvelle cela pour une troisième saison parce que nous savons que nous aurons encore plus de questions).

Est-ce que TJ part vraiment en Egypte seul?

Nous comprenons que TJ est techniquement un adulte et qu’il peut certainement se rendre en Égypte seul, mais la série va-t-elle vraiment le faire et lui faire essayer de trouver lui-même des réponses au journal d’Al-Zuras? Il a invité Olive à les accompagner, dans un moment très doux où il a révélé que tout cela était pour qu’il soit là pour construire une vie avec elle.

Peut-être qu’il ira juste sur n’importe quel intervalle de temps entre les saisons afin qu’il soit de retour avec tout ce qu’il trouvera au retour de l’émission. Ou peut-être qu’Olive ira avec lui après tout. Ou allons-nous obtenir un récit divisé et “manifester” le budget pour au moins prétendre qu’il est là-bas?

Pourquoi Pete va-t-il avec Jace et Kory?

Nous avons tellement de questions sur le trio d’hommes que nous allons simplement appeler les Ombres, à cause de la façon dont ils ont déjà hanté Cal et Adrian. Nous comprenons que Jace est un badass fou et Kory est un badass cool, mais nous ne sommes pas si sûrs de Pete. Ils ont été mis en place comme s’ils étaient ces trois forces du mal, mais Pete semble être un participant réticent et terrifié par son frère Jace.

Nous essayons toujours de comprendre la dynamique de ce trio, mais il est clair que Pete est le maillon faible. Mais sa peur et son inquiétude nous amènent à tout remettre en question à leur sujet, et pourquoi il les accompagne? Est-ce simplement de la peur, ou un sens des obligations, ou a-t-il son propre côté obscur caché que nous n’avons pas encore vu?

Trouver le voile de maman était-il une coïncidence?

Donc au début, il semblait que l’Appel visait à mettre l’esprit de Ward à l’aise. Mais une deuxième vague a frappé devant son appartement et a miraculeusement conduit Ben au voile de sa mère, donné il y a des années maintenant, juste à temps pour que Michaela le porte lors de son mariage.

Mais même cela ne prouvait pas l’intérêt de l’Appel, comme il l’avait de nouveau après le mariage, alors était-ce juste une coïncidence qu’il trouve le voile? Ou est-ce que cet appel particulier a pas moins de trois objectifs différents, que nous connaissons jusqu’à présent?

Les appels peuvent-ils faire plusieurs choses à la fois? Cela voulait aider à calmer l’esprit de Ward et donner à Michaela le signe que se marier avec Zeke était la bonne chose? Pourquoi l’appelant s’en soucierait-il?

Jared et Andrea vont-ils être une chose?

Sérieusement, il y a des tensions et Andrea semble être un personnage qui va rester. Honnêtement, nous ne sommes pas fous de ça car nous la creusons comme une autre femme forte, intelligente et indépendante dans cette émission. Nous ne disons pas qu’elle doit devenir une chose avec Jared, mais nous aimerions le voir trouver du bonheur et il a clairement quelque chose pour les flics.

Cela pourrait arriver et tout ce que nous disons, c’est que nous n’en serions pas fous.

Michaela a-t-elle vraiment vu sa mère?

Pendant la cérémonie, Michaela a regardé dehors et a vu sa mère assise à côté de son père. Maintenant, nous pourrions attribuer cela à un vœu pieux ou à un moment symbolique, mais elle en a plus tard parlé à Ben comme si c’était cette vision vivante. C’était donc ça? Était-ce même peut-être un appel?

Si les Appels étaient suffisamment investis dans son mariage pour conduire Ben au voile de leur mère, alors peut-être qu’ils voulaient la rassurer encore plus en faisant apparaître sa mère. Ou peut-être que c’était une vision totalement indépendante des Appels. À ce stade, cependant, nous ne sommes pas prêts à annuler quoi que ce soit.

Les appels essaient-ils d’enseigner aux passagers?

Nous avons entendu beaucoup de théories sur les appels de notre distribution, mais celle-ci est intéressante. Peut-être qu’ils ne sont pas bons ou mauvais autant qu’ils sont des outils pédagogiques. Mais si ce sont des leçons à tirer, que tentent-ils d’enseigner aux Passagers? Est-ce pour suivre aveuglément comme le pense Adrian, ou simplement pour tester leur capacité à penser, à traiter et à suivre des indices.

Notre casting reçoit-il plus d’appels que les autres passagers? Sont-ils les plus actifs à les poursuivre, “gagnant” donc peut-être plus d’appels? C’est peut-être un chemin progressif où vous apprenez à votre rythme et où les Stones et leurs amis suivent un parcours accéléré.

Comment appelle le plan explosif?

Il ne s’agit donc pas d’aider Ward et de ne pas trouver un voile pour Michaela, alors de quoi s’agit-il? Ou s’agit-il de ces deux choses et plus encore? Dans ces deux cas, il s’agissait d’atténuer la culpabilité et l’inquiétude. Ward craignait d’être responsable de l’explosion et se sentait coupable de chaque mort. Micheala s’inquiétait pour Zeke et se sentait coupable parce qu’elle sentait qu’elle l’abandonnait simplement en l’épousant et en le laissant mourir.

Mais le voile l’a mise en contact avec sa mère, ce qui a montré qu’elle pouvait avoir les deux. Alors, est-ce que l’un de ces sentiments est lié à l’appel plus vaste? Est-ce que cela va également être lié à ce qui se passe avec Cal, ou est-ce juste une énorme diversion? Ou peut-être s’agit-il d’un sentiment général d’anxiété et de culpabilité et de peur que tous les passagers se sentent juste en ayant survécu.

Pourquoi le major a-t-il attendu jusqu’à maintenant pour arrêter Saanvi?

Cette semaine, il est devenu clair – du moins nous pensons que c’est clair – que c’est le Major qui a fermé Saanvi, allant jusqu’à révoquer sa licence médicale, ce qui signifie qu’elle est toujours employée par le gouvernement américain et poursuit activement la 828 Cas. Nous ne nous attendions jamais à ce qu’elle l’abandonne.

Cette semaine a également vu le retour de Vance, répondant au SOS de Saanvi, et Saanvi promettant de mener le combat contre le major. Mais pourquoi le major a-t-il attendu si longtemps pour arrêter Saanvi? Vance pense qu’elle a fait une percée, alors garder Saanvi actif faisait-il partie du plan juste au cas où Saanvi aurait fait la percée en premier? Si oui, cela signifierait qu’elle gardait toujours un œil sur Saanvi. Si oui, à qui Saanvi ne peut-il pas faire confiance maintenant?

Sinon, pourquoi a-t-elle attendu si longtemps? Cela lui a-t-il fallu tout ce temps pour se remettre en place? Savait-elle que Saanvi testait des choses sur elle-même? Savait-elle que Zeke avait cessé de suivre les traitements? Peut-être que sans lui comme sujet de test, elle a perdu tout intérêt à suivre le travail de Saanvi.

Les Shadow sont-ils juste des gars réguliers?

Nous sommes partout avec ce trio de gars Shadow. La semaine dernière, ce plan de clôture a fait croire qu’ils étaient ces forces malveillantes du mal, mais cette semaine, ils ont été tellement diminués et humanisés tout au long de l’heure, nous nous demandons si ce ne sont peut-être que des mecs réguliers. Même après avoir kidnappé Cal pour se rendre à Michaela, Jace a dit qu’il voulait qu’elle leur récupère leur cachette, alors ne sont-ils que des piliers de la drogue?

Si oui, pourquoi sont-ils de telles entités ténébreuses et pourquoi planaient-elles à la fois sur Cal et Adrian? Pourquoi une ombre (Jace peut-être, à moins que Kory ne soit le vrai leader) soit-elle présente dans le premier dessin Call de Cal avant de se diviser en trois? Si ce ne sont pas des entités surnaturelles, pourquoi sont-elles si importantes? Les Callings ont-ils préparé les Stones à affronter ces gars?

Ont-ils des affiliations avec d’autres groupes, ou sont-ils simplement des agents indépendants capables d’orchestrer leurs propres évasions d’un bus de transfert de prison afin qu’ils puissent hanter la famille Stone (bien qu’ils aient laissé Jared partir malgré lui en train de malmener Jace et d’obtenir une menace de lui-même … peut-être qu’il est le prochain?)?

Honnêtement, nous ne voulons pas qu’ils soient des gars réguliers, mais s’ils le sont, nous avons besoin de beaucoup de réponses pour expliquer pourquoi ils ont été définis comme les “gros problèmes” cette saison alors que nous avons déjà traité avec le Major. et les Xers. Ils doivent être plus gros que ces deux choses pour vendre cela.

“Manifest” conclut le tout lundi soir à 22 heures. ET sur NBC.

