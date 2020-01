Manifest Recap Saison 2 Episode 3: Michaela fait exploser le monde de Jared, Saanvi découvre Mole

On dirait que nous sommes sur le point de faire de grands progrès “Manifeste” car nous avons eu d’énormes développements impliquant Zeke, le Major et l’émergence de ce qui pourrait être deux autres menaces opposées.

Bien sûr, il est possible que nous soyons complètement paranoïaques, mais nous nous méfions un peu d’Adrian depuis que Ben est tombé pour la première fois dans son église délabrée. Maintenant que nous avons vu combien il a grandi, et un peu de ce qui se passe là-bas, nous sommes beaucoup plus mal à l’aise.

En parlant de mal à l’aise, nous sommes parvenus à une conclusion pour le scénario de l’arrestation de Zeke, mais cela n’ouvre qu’un tout nouveau complot qui sera certainement beaucoup plus inconfortable. Il y avait aussi une question révélée dans le cadre de ce qui n’était apparemment qu’une perte de temps: qui a déplacé Zeke et pourquoi?

Quand la réponse est juste pour remplir le temps dans l’épisode, car cela n’a eu aucune incidence sur quoi que ce soit, c’est juste une écriture décevante. Un peu comme ce qui se passe avec Olive cette saison et qui tourmente ce spectacle depuis le début. C’est un spectacle avec de grandes idées qui sont des mystères intéressants et convaincants, mais parfois il les met devant les personnages.

Si nous pouvons vous voir pousser des personnages d’une manière ou d’une autre pour servir votre intrigue, c’est une mauvaise écriture. Il doit être crédible au sein du personnage pour tout développement, ce qui est simplement une question de narration et de motivations plus fortes.

Olive est le pire exemple de cette saison, jusqu’à présent, mais nous avons également un moment clé comme celui-ci avec Saanvi alors qu’elle découvre qu’elle a une taupe dans son laboratoire. De nulle part, on nous dit qu’elle a orchestré un complot et qu’elle a pu découvrir son psychiatre comme la taupe (et finalement le major), même après avoir jeté des soupçons sur son technicien de laboratoire.

Elle venait de dire à quel point elle était reconnaissante pour son psychiatre, donc cela aurait été bien d’avoir une ligne ou deux d’explication pourquoi elle la soupçonnait soudainement. Pour l’instant, le Major ne sait pas qu’elle est exposée, donc cette situation pourrait devenir risquée et dangereuse à la hâte.

Mais c’est un souci pour un autre jour. Pour l’instant, ce sont les questions sans réponse que nous ragoûtons cette semaine:

Qu’est-il arrivé à Alex?

Probablement un point d’intrigue mineur, ou même complètement hors de propos, mais nous avons passé beaucoup de temps cette semaine à traiter avec l’homme qui a levé Saanvi sur le vol 828. Nous avons également eu une scène terrible avec une femme demandant à Saanvi si son mari pouvait asseyez-vous sur ce siège vide puisque dans un épisode précédent Ben avait dit que le siège était vide … mais vous savez, les détails, non?

Quoi qu’il en soit, cette semaine, nous avons eu un flashback d’elle qui l’attendait et nous avons même vu son brouillon de courrier électronique que le major (en tant que psychiatre) l’a encouragée à envoyer. Alors ça va quelque part? Alex est-il important d’une manière ou d’une autre pour ce complot en cours? Dans l’affirmative, aurait-il pu intentionnellement manquer le vol, mais la mettre là-bas en sachant ce qui se passerait? Les possibilités sont alléchantes, mais cela pourrait aussi être rien.

Troy est-il un hareng rouge ou une menace?

À ce stade, nous nous penchons sur le fait que le technicien de laboratoire Troy est un hareng rouge, mais il a toujours été congédié sans cérémonie dès que Saanvi a découvert qu’elle avait une taupe. Sera-t-il réengagé maintenant qu’elle sait que ce n’est pas lui? Si oui, pourrait-il encore être un grain de beauté, seulement pour quelqu’un d’autre? Si c’est pour son personnage, quel était le point?

Lui faire croire qu’il est le grain de beauté pendant deux secondes avant d’orchestrer un plan intelligent pour sortir la personne en qui elle a plus confiance que quiconque, car elle sait soudain que son thérapeute est un gaspillage de caractère. Peut-être qu’il est juste en elle ou obsédé par le 828 pour ses propres raisons. Il était l’un des nouveaux personnages les plus intéressants parce que nous ne connaissions pas ses véritables motivations, il serait donc décevant de ne jamais les découvrir.

Quelle est la motivation d’Adrian?

En parlant de motivation, nous avons interrogé Adrian depuis qu’il a fondé son église, et comme nous avons vu ses disciples répéter un chant assez élaboré à Olive après qu’elle “ait partagé”, nous sommes plus inquiets que jamais. Cela ressemble beaucoup à un culte. Beaucoup d’entre eux commencent assez innocemment, mais peuvent ensuite prendre une tournure sombre ou sinistre. Où va celui-ci?

“Heureux les enfants des rapatriés, car ils hériteront du miracle”, chantent les fidèles, ce qui nous fait penser au bébé de Grace (qui semble certainement l’avoir). Heureusement, Olive n’a pas encore dévoilé cela, mais elle le peut encore. Et elle n’a hérité de rien, alors qu’est-ce qu’Adrian prêche et que croient-ils.

Dans les nouvelles connexes, il est un peu troublant que l’imagerie de l’avion soit clairement utilisée comme la croix chrétienne, ne faisant que dire que c’est plus qu’un groupe de soutien, mais peut-être un mouvement religieux cherchant à supplanter les traditionnels. Si oui, qui est leur Dieu? Leurs acolytes? Les élus? De quoi s’agit-il? Tant de questions!

Pourquoi Olive est-elle fermée?

En rapport avec cela, et peut-être simplement à la suite de cette mauvaise écriture dont nous parlions ci-dessus, pourquoi les Stones empêchent-ils soudainement Olive de se passer d’événements liés à l’appel. Grace a tout fait pour que Cal l’aide à comprendre le sien, même si c’est Olive qui a trouvé un puzzle majeur la saison dernière et a l’esprit analytique de son père.

La fermer de manière si agressive semble ne servir qu’à la pousser plus loin dans l’Église des croyants, ce qui est un cas d’intrigue dépassant le développement d’un personnage réaliste. “Maniest” a été coupable de cela à plusieurs reprises, mais Olive est dans un endroit si intéressant en tant que personnage, ils n’ont pas besoin d’être si brutaux en la poussant là où ils ont besoin d’elle pour l’histoire.

Que signifie l’appel de Grace?

Quant à l’appel de Grace, nous sommes maintenant aussi dans le noir qu’auparavant. Une chose est sûre, cette femme Erika avec laquelle elle s’est liée d’amitié (ou pensait le faire) a certainement plus de couches que la plupart des personnages de cette série. Elle est entraîneuse de football avec une fille, mais elle recèle également une quantité incroyable de venin envers les 828, semble avoir peur de quelque chose … puis de cette scène de clôture (que nous verrons).

L’appel de Grace lui dit toujours «d’ouvrir les yeux» et montre une image d’une gargouille qui se profile au-dessus d’elle. Alors, qu’est-ce qu’elle est censée aider Erika à voir? Nous devons imaginer que nous n’en avons pas fini avec cela, car nous n’en avons clairement pas encore fini avec Erika, mais nous avons commencé par cette maman apparemment typique ayant un tel venin après avoir vu et reconnu Cal avec Grace. “J’espère que tu perds ce bébé.”

C’est une sacrée chose à dire à toute femme enceinte, mais c’était particulièrement dur ici. Et cela nous fait croire qu’Erika représente une sorte d’opposé polaire à ce que représente le groupe d’Adrian; à la fois sur une sorte d’extrême fanatique. Alors, où allons-nous partir d’ici?

Pour qui travaillent Simon et Erika?

D’une part, nous sommes allés au collège où Ben vient d’être embauché comme professeur et avons rencontré Simon, un autre professeur là-bas qui était censé être le plus difficile à impressionner. Mais le gros rebondissement est arrivé à la fin lorsque Simon a été récupéré par sa femme, rien d’autre qu’Erika. “Bienvenue dans mon salon, a dit l’araignée à la volée”, cite-t-il en référence au fait d’amener Ben sous le même toit.

Il est donc clair que ce couple a ses propres conceptions pour les Stones. Erika savait-elle que Grace était la femme de Ben lorsqu’elle l’a rencontrée? Elle ne semblait pas la reconnaître avant d’avoir vu Cal. At-elle dit à Simon que Grace la dérangeait et avait peur pour elle. Cela pourrait aller dans les deux sens, car peut-être qu’Erika a peur de Simon et du groupe auquel elle est affiliée.

Nous avons déjà vu des groupes haineux, alors ils s’organisent de la même manière que l’église d’Adrian? Si oui, peut-être envisagent-ils quelque chose de grand, ou veulent-ils simplement garder un œil sur 828 passagers? Qu’est-ce que Simon gagne en faisant travailler Ben au même collège que lui? Comment cela sert-il quel que soit le but vers lequel il travaille … et est-ce le sien?

Qu’arrive-t-il à Jared maintenant?

Sur un plan strictement plus personnel, nous devons nous demander ce qui arrive à Jared maintenant. Michael a en quelque sorte fait exploser tout son monde en exonérant Zeke, révélant toutes les choses illégales qu’il a faites pour avoir accès à Zeke dans son appartement. Il pourrait perdre son emploi pour ces infractions; surtout de ce nouveau capitaine strict.

En même temps, le capitaine n’aime manifestement pas Michaela et son taux de réussite mystérieux, et Jared a clairement indiqué qu’il était prêt à faire exploser le monde de Michaela également. Il l’a défendue plus tôt cette saison, mais nous devons supposer que c’est fini. Et lui acheter un verre pour un gars qui pense que les 828 ne devraient pas être flics pourrait être un indice qu’il est sur le point de coûter son travail à Michaela.

Jared était prêt à laisser Zeke descendre pour protéger sa carrière, nous savons donc qu’il a beaucoup de capacités de flic tordu. Et il est un canon lâche absolu quand il est fou, et il est définitivement fou maintenant. C’est bizarre qu’il était assis au nouveau procès de Zeke et ne savait apparemment pas que Michaela l’avait déjà envoyé à leur capitaine et aux Affaires intérieures. On pourrait penser qu’il aurait été appelé tout de suite, à moins qu’ils n’attendent qu’il soit enregistré.

L’essentiel est que cette émission a clairement décidé que Michaela et Zeke devaient être une chose et qu’ils voulaient mettre définitivement fin à la chose Jared. Ils avaient déjà fait exploser son mariage avec Michaela, alors pourquoi pas potentiellement sa carrière aussi. Peut-être qu’ils vont le transformer en méchant à part entière.

At-il rencontré Simon et Erika? Ils ont assez de haine pour tout le monde.

“Manifeste” continue de soulever plus de questions que de donner des réponses, tous les lundis à 22 heures. ET sur NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque look incontournable des 31e prix annuels de la Guilde des producteurs