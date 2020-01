Manifest Recap Saison 2, épisode 4: Vance fait bouger, TJ intensifie

On dirait que nous avons franchi un cap cette saison de “Manifeste,” pas seulement à partir du teaser du prochain épisode (qui le garantit presque), mais parce qu’il y a eu des développements et des changements majeurs tout au long de cette heure tendue et excitante de tension de combustion lente.

La majeure partie de l’action a été dépensée dans une banque alors qu’un passager la retenait … mais pas pour de l’argent. Il y avait des nombres plus fortuits qui pouvaient ou non signifier quelque chose. Honnêtement, nous sommes heureux de voir les chiffres remonter de manière significative, comme ils l’ont fait lorsqu’ils ont joué avec 828 et quelques autres lors de la première saison.

Les mathématiques semblent être essentielles à certains des mystères de cette émission, donc avoir le coffre-fort au centre du mystère de cet épisode soit 6224 était une connexion amusante (telle qu’elle est) à la date de la mort, tout en soulevant plus questions sur ce nombre en général.

Mais alors que Michaela et Zeke se sont retrouvés mystérieusement attirés par la banque où se trouvait ce coffre-fort, TJ a soudainement joué un rôle pivot surprenant dans ce mystère, et il semble qu’il pourrait simplement rejoindre le casting d’une manière plus significative. Même les flashbacks de cette semaine visaient à établir un lien entre lui et Olive.

En plus de vouloir peut-être lancer un jeune et gentil gars pour qu’Olive écrase clairement, il doit y avoir une raison dans l’histoire que ce passager, de tous ceux que Ben a aidé, n’est soudainement pas seulement dans sa périphérie au collège, mais peut-être en train de s’intéresser à la famille, et même aux appels clés du spectacle.

Quant à ce couple amical de la semaine dernière, avec l’épouse qui a dit à Grace qu’elle espérait que son enfant mourrait, nous n’en avons vu ni cache ni cheveux cette semaine, donc ces questions devront s’attarder et attendre encore un peu. Mais il nous en restait certainement assez pour en avoir de nouveaux.

Pourquoi TJ a-t-il eu l’appel Gramercy?

À moins que ce soit simplement pour le faire entrer dans l’intrigue, nous nous demandons vraiment pourquoi c’est TJ qui a fait appeler le Gramercy Club au lieu de Ben. Bien qu’il soit agréable de voir un autre passager s’impliquer, le seul résultat final de son appel à TJ est qu’il a découvert la date de la mort, ce qui l’a finalement conduit (via Olive) à l’église d’Adrian.

Mais quelle était l’importance pour TJ d’avoir cet appel? Surtout parce que, en soi, ce n’était qu’un demi-appel. Il fallait que Ben reçoive cet appel de Jared au sujet du blocage de la banque, avec le nom de Logan Frinkman, afin de répondre à l’appel. Encore une fois, pourquoi ne pas laisser Ben appeler? Ou pourquoi ne pas les avoir tous les deux, s’il était si important pour TJ d’en faire partie.

Pourquoi Michaela et Zeke ont-ils partagé les appels bancaires?

C’est ce qui s’est passé dans l’autre moitié de l’appel, comme l’ont partagé Michaela et Zeke. Maintenant, s’ils l’ont partagé en partie pour les garder ensemble, cela pourrait être dans le domaine de ce que veulent les Appels, car ces deux sont évidemment censés être proches l’un de l’autre pour une raison ou une autre. Peut-être que les Callings essaient de faire la même chose avec TJ et Ben … enfin, pas exactement la même chose.

Le fait qu’il s’agissait d’un appel en deux parties reposant sur toutes les relations existantes et très compliquées entre TJ et Ben et Michaela et même Jared pour travailler est quelque chose. Mick et Zeke semblaient même obtenir la partie qui aurait pu être plus pertinente pour TJ en entendant «Ramenez-le». Sauf s’il ne s’agissait pas du frère de Logan, Frank, qui avait la clé du coffre-fort.

Ensuite, il y a le fait que le temps a semblé ralentir pour Michaela car elle a eu cet appel, qui l’a en quelque sorte attirée dans la banque en premier lieu. Nous ne pensons pas que le temps a ralenti lors des appels précédents, alors pourquoi l’a-t-il fait ici? Y avait-il des détails qu’elle avait besoin de voir? Y a-t-il plus à PBB: Premier Bouroughs Bank que nous ne le pensons?

Pourquoi Frank’s Safe Deposit Box 6224?

Quant à cette boîte de dépôt Safe, pourquoi est-elle numérotée 6224. Est-ce juste pour apporter la boussole dans l’histoire, et devait-elle descendre de cette façon pour que Michaela et Ben en prennent possession? Parce qu’en toute honnêteté, la boîte aurait pu avoir n’importe quel numéro et ce résultat aurait probablement été le même.

Ou peut-être que 6224 va maintenant être la clé des pièces nécessaires pour résoudre le dilemme de la date de mort et ce n’est que sa première manifestation majeure dans la série. Cela dit, nous avons eu 828 oeufs de Pâques la saison dernière qui finalement ne sont allés nulle part ailleurs (à la “Lost”) donc il se peut qu’elle n’ait existé que pour souligner l’importance de la boîte et de son contenu.

Comment la boussole est-elle connectée?

Ce qui, bien sûr, soulève une énorme question à propos de cette boussole du grand-père de Logan. Pourquoi diable une relique de la Seconde Guerre mondiale – avec une balle logée dedans – serait-elle importante? Nous comprenons que cela a sauvé la vie du grand-père de Logan, et il pense que cela a sauvé la vie de son père, mais quel est son lien avec la date de la mort et les rapatriés du vol 828?

Comment une boussole peut-elle avoir une signification en soi? Ou est-il possible que le grand-père ait une certaine signification, qui revient à une question plus ancienne de savoir si les passagers étaient vraiment aléatoires ou s’il y avait une puissance plus élevée là-bas qui les a fait monter dans cet avion à ce moment-là. Bien sûr, il aurait également fallu les amener en Jamaïque, ce qui est encore plus fortuit par hasard. Ou peut-être que le grand-père de Logan en particulier est important d’une manière ou d’une autre.

Étant donné que l’avion semblait bondir dans le temps, tout comme Zeke et notre ami noyé, une figure du passé pourrait peut-être jouer un rôle important. Ou peut-être ont-ils reculé dans le temps avant de sauter en avant. Oui, nous n’avons aucune idée de l’endroit où l’avion est parti pendant 5 ans et demi, s’il est allé ailleurs que juste à l’avance.

Pourquoi seulement certains ont-ils des appels de date de décès?

En parlant d’appels loufoques et de qui les a, pourquoi Logan a-t-il appelé la date de mort? Jusqu’à présent, presque personne ne l’avait. Est-ce parce qu’il avait la connexion avec le coffre-fort et la boussole à l’intérieur? TJ n’en avait aucune idée jusqu’à ce que Ben le lâche brusquement en confrontant le frère de Logan, Frank (qui avait étrangement décidé que tous les passagers n’étaient pas eux-mêmes, y compris son frère).

Si les passagers sont censés faire quelque chose à propos de la date de décès, est-ce ce qui les rapproche? Est-ce que plusieurs d’entre eux auront cet appel, puis Ben et Mick et Zeke et peut-être que Cal aura des appels pour les conduire à ces personnes pour continuer à travailler à l’élimination de la date de décès. Ou peut-être que Saanvi a la solution.

Le major connaissait-il les recherches à domicile de Saanvi?

Apparemment, Saanvi a raconté à la Major ses expériences à la maison avant de savoir qu’elle était la Major. Soit cela, soit le major était juste en train de faire preuve de minutie après que Saanvi l’ait informée dans sa tentative de lui mentir. Nous ne savons pas pourquoi Vance pensait que cela fonctionnerait compte tenu de la mauvaise performance de Saanvi lors de leurs essais, mais des moments désespérés et tout cela.

À ce stade, cependant, nous ne savons pas si Saanvi a même réussi, car elle n’avait pas encore retourné vérifier le rat injecté avant que le major ne vide son laboratoire à la maison, ainsi que tout son travail à l’université. Sa documentation était-elle suffisamment approfondie pour que le major puisse profiter de sa découverte éventuelle de la façon d’isoler l’anomalie 828?

Quel est le prochain coup du major?

Si c’est le cas, c’est une mauvaise nouvelle pour tous les passagers, car elle est probablement sur le point d’essayer de récolter du 828 et de l’injecter à ses soldats. Bien sûr, cela suppose que nous savons même ce qu’elle recherche avec toutes ces informations. Les aperçus suggèrent que la chasse aux rapatriés pourrait être en cours. Mais quel est l’objectif ici?

Nous savons que le Major les expérimentait auparavant, donc probablement plus. Mais si c’est aussi effronté qu’elle le suggère, alors le major est-il prêt à entrer en guerre ouverte avec les rapatriés? Ce serait certainement un spectacle très public et un changement dramatique pour le spectacle. Sont-ils prêts à y aller?

Jared peut-il vraiment passer à autre chose?

Peut-être beaucoup moins important est ce qui se passera ensuite avec Jared. Apparemment, les répercussions de Mick le jetant sous le bus lors du nouveau procès de Zeke sont sans conséquence ou en attente car il était son moi habituel cette semaine, et a même toujours raccroché à Michaela malgré tout.

À la fin de l’heure, il accepte de se connecter avec un barman au hasard qui avait flirté avec lui plus tôt dans l’heure. Mais peut-il vraiment s’éloigner d’elle, même si elle se dirige clairement vers Zeke? Qui sommes-nous censés expédier ici? Est-ce Mick et Jared ou Mick et Zeke? TJ et Olive? Ils sont assez mignons ensemble jusqu’à présent, même si nous ne faisons toujours pas confiance à Adrian.

Cela dit, cette émission nous a tellement paranoïaques, nous nous demandons si le barman n’est pas une plante du major – ou le couple amical espère que votre bébé meurt, s’il n’est pas avec le major – pour se rapprocher de Jared afin de déterrer de la saleté sur Michaela et son frère qui se mêle. À ce stade, nous ne faisons confiance à personne!

