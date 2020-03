Manifest Recap Saison 2, épisode 8: Les secrets de Ben et Jared exposés, les effets secondaires de Saanvi

Avant de passer à toutes les questions, la dernière heure de “Manifeste” élevés dans nos mines en difficulté, nous aimerions suivre quelques chants zen dans un voyage de tranquillité avec Ben et Olive.

Nous disons cela parce que ce voyage faisait partie de leur processus de deuil et c’était aussi le «cas de la semaine», pour ainsi dire, poussé par un chant chantant qui a presque rendu Ben fou et sourd. De plus, bien que nous ayons vu la fin arriver à un mile de distance, ce fut toujours un moment assez puissant et nous étions heureux de le voir.

Et, étonnamment, cela ne nous a laissé aucune question non résolue à ce sujet, c’est pourquoi nous allons montrer notre appréciation ici même que “Manifest” n’a pas décidé de s’en tenir à la mort de TJ. C’était inutilement cruel envers le personnage d’Olive et cela ne servait à rien dans l’intrigue.

De plus, nous aimons le gamin et nous aimons sa dynamique avec les Stones. D’accord, nous avons peut-être une question à ce sujet. Pourquoi le journal d’Al-Zuras voudrait-il que TJ soit découvert? Ben et Olive travaillant ensemble faisaient clairement partie de l’appel car c’est Olive qui a trouvé la porte du tunnel, mais pourquoi le journal d’Al-Zuras reliant Ben et Olive? Était-ce leur seul objectif ensemble, car cela semble un peu petit (oui, nous savons que c’était une vie humaine) pour un dessin aussi élaboré qui incorporait également la symbologie de la carte de Tarot.

Huh, il s’avère que nous avions beaucoup de questions. Mec, ce spectacle te vient vraiment à l’esprit, non? Et nous en avons bien plus!

Jared pense-t-il que les Xers ne sont pas dangereux?

Nous sommes toujours largement perplexes face à pratiquement tout ce que Jared fait. Nous comprenons que Michaela lui a fait du mal et l’a brisé, mais wow a-t-il emprunté un chemin sombre, se couchant avec Billy et ses amis ridicules. Mais quand Andrea lui a demandé s’il pensait que les Xers pourraient être impliqués dans l’incendie de la boîte de nuit, il l’a arrêté instantanément.

Croit-il vraiment que ce n’est pas un groupe violent? Ou les protège-t-il simplement en raison de son affiliation avec eux? Il sait que Billy est un canon lâche – mais après l’avoir vu et Zeke s’y lancer – Jared aussi. Pourtant, c’est un gars qui menait le bon combat il n’y a pas si longtemps, donc il est difficile d’imaginer qu’il ne voit pas les Xers pour la menace qu’ils représentent.

Le mouvement de Simon est-il vraiment non-violent?

Cela soulève des questions sur Simon, qui a eu beaucoup plus de temps d’écran cette semaine. Nous l’avons vu diriger une réunion Humanity First avec Jared et Billy présents, puis après, nous l’avons vu demander à Jared de garder un œil sur Billy parce qu’il peut être un peu impulsif et qu’ils n’ont pas besoin de personnes les associant à la violence ( surtout à la suite de l’incendie de la discothèque).

L’humanité d’abord est-elle vraiment une organisation non violente, ou n’est-elle pas encore prête à aller dans cette direction? Nous comprenons que Billy ne semble être qu’un de ces ennemis de la négociation qui se sont accrochés à cette cause, mais il fait partie de la cause. Et Simon sait qu’il peut être violent, alors clairement il est d’accord avec ça. Il semble qu’il fasse peut-être son temps au bon moment.

Quel est l’objectif final de l’humanité d’abord?

Alors, bien sûr, nous devons nous demander quel est l’objectif final de ce mouvement. Les Xers semblaient être tout à propos de la suppression des 828ers, et Simon a certainement répandu une rhétorique selon laquelle ils sont tous des bombes à retardement parmi les humains. Ils sont clairement perçus comme un danger, alors que veulent-ils y faire? Le plan est-il de les éliminer?

Si c’est le cas, il semble que Simon ait un plan en place, selon Jared, et Billy sauter le pistolet pourrait le compromettre. Cela nous dit que ce pourrait être un complot pour éliminer les 828ers d’un seul coup, plutôt que du nickel et du dime. Alors, étaient-ils impliqués dans l’incendie, ou auraient-ils simplement été ravis si beaucoup de 828 personnes y avaient péri?

Que veut Simon avec la recherche de Ben?

Liés à ses objectifs mystérieux, c’est exactement ce que Simon va faire avec toutes les recherches de Ben. Il ne s’est pas contenté de prendre des photos de Ben en train de suivre et de rechercher où se trouvent tous les passagers. Ces informations, nous pourrions comprendre qu’elles sont incroyablement précieuses pour quelqu’un qui les considère comme une menace à prendre en charge.

Mais il a également pris des photos du journal d’Al-Zuras et de la carte de tarot et vraiment tout ce que Ben avait facilement accessible. Est-il juste en train d’être minutieux, ou essaie-t-il de comprendre leurs “pouvoirs” dont il a parlé lors de la réunion. Que sait-il de ce qu’ils peuvent faire? Connaît-il Callings ou en a-t-il simplement une idée? Est-il en quelque sorte associé au major, ou du moins sait-il ce qu’elle fait?

Que se passe-t-il avec la mémoire et le comportement de Saanvi?

Prenant une pause dans Humanity First, personne n’a été plus choqué que de voir Saanvi s’approcher agressivement de son ex, Alex, dans le parc et l’embrasser passionnément. Nous soupçonnions que c’était un effet secondaire du traitement qu’elle s’était donné et envisagions de donner à Zeke (étant donné qu’il lui reste six mois et qu’il souffre déjà d’engelures), mais nous n’en avions aucune idée.

Nous avons été stupéfaits quand Alex l’a confrontée et Saanvi lui a dit qu’elle n’avait aucun souvenir de ce matin. Alors, qui dirigeait son corps, pour ainsi dire? Le marqueur est-il toujours parti? Qu’est-ce qui lui est arrivé? At-elle encore des appels ou développe-t-elle plusieurs personnalités? Si l’autre Saanvi agit sous l’impulsion, combien plus dangereux cela pourrait-il devenir? Est-il réparable si elle remet le marqueur dans son ADN? Cela prouve-t-il que les passagers ne peuvent pas être fixés et que la date de décès est verrouillée?

Depuis combien de temps le capitaine et Jared travaillent-ils ensemble?

C’est un autre que nous avons vu venir à un kilomètre de là, compte tenu de sa haine aveugle envers Michaela, mais le capitaine avait l’habitude de lober Michaela et Jared chaque fois qu’il avait le dos de son ex sur une affaire. Quelque part le long de la ligne qui a changé, le capitaine a totalement partagé la surveillance de Michaela avec Jared et lui a dit qu’ils avaient un problème.

Alors, quand ce partenariat a-t-il commencé? Est-ce à peu près à la même époque que Jared a commencé à traîner au bar, a eu une nouvelle petite amie, s’est fait un nouvel ami violent et imprévisible, a obtenu une nouvelle coupe de cheveux et est devenu une personne totalement différente?

Quel est le véritable programme du capitaine?

Cela soulève la question de ce que veut le capitaine? Est-elle encore un autre agent pour fermer 828ers, ou est-ce personnel contre Michaela? Elle la tue depuis qu’elle s’est présentée, mais pourquoi? Pourquoi ce 828er spécifique? Et pourquoi si agressivement et ouvertement?

Ou son objectif est-il quelque chose de beaucoup plus grand et c’est pourquoi elle est maintenant au lit avec Jared et les Xers. Ou peut-être que nous avons mal interprété le tout. Honnêtement, il y a tellement de façons différentes de procéder, mais une chose semble authentique et c’est que le capitaine n’aime pas Michaela. Il n’est pas clair si cela a à voir avec le fait qu’elle soit une 828er. Elle peut juste la détester.

Jared travaille-t-il sous couverture?

Cela soulève la question de savoir s’ils sont en difficulté parce qu’ils se font tous les deux prendre comme sympathisants de Xer, ou peut-être que Jared travaille réellement sous couverture et cela depuis tout ce temps. Le capitaine aurait-il pu infiltrer Jared dans l’organisation parce que son histoire avec Michaela fait de lui un converti plus crédible?

Tout cela pourrait être un moyen d’essayer de les miner, et en demandant à Michaela de vaincre Jared, cela exposerait la pièce beaucoup plus tôt que prévu. Alors, comment le résoudre sans dire à Michaela ce qu’ils font.

Ou – et écoutez-nous ici – Jared est peut-être secret, mais pas avec le capitaine. Il est peut-être en secret pour enquêter sur le capitaine. Peut-être que le capitaine est un vrai sympathisant de Xer et contre les 828ers. C’est pourquoi il est passé du dos de Michaela à la fuir complètement. Peut-être qu’il utilise cette même histoire pour convaincre le capitaine qu’il a allumé Michaela et les 828ers pour des raisons personnelles afin de gagner sa confiance.

Les deux sont possibles, et cela revient vraiment à savoir si le capitaine est bon ou mauvais. Nous avons le sentiment que Jared est infiltré malgré tout, mais c’est juste une question de savoir s’il travaille avec le capitaine ou contre elle. Notre instinct dit qu’elle est une mauvaise nouvelle, mais elle pourrait aussi jouer très dur pour vendre tout ce partenariat perçu entre les Xers et le NYPD.

Où est allé Adrian?

Notre dernière question est une sorte de question jetable parce que nous savons que cette réponse arrivera en temps voulu, mais où est allé Adrian après être tombé. Pour quelqu’un qui a passé tant de temps sous les projecteurs, c’est un peu grave qu’il est devenu sombre et que personne ne sait où il est après l’incendie de la boîte de nuit.

Prend-il une part de responsabilité pour Ésaïe en tant que l’un de ses paroissiens pour ne pas avoir réalisé qu’il encourageait et exacerbait peut-être un comportement fanatique? Isaïe n’est peut-être pas un mauvais gars après tout? L’église est-elle ouverte sans lui? Pourrait-il? Reviendra-t-il ou le fermera-t-il? Comment interprète-t-il ce qui s’est passé dans la boîte de nuit?

Certes, TJ survivant – et s’il a une idée que c’était le résultat d’un appel – perpétue sa conviction qu’ils ne peuvent pas mourir. Nous avons eu des problèmes de confiance en lui depuis le début, mais peut-être que nous avons été injustes et qu’il vient d’être mélangé, ou d’un simple profiteur qui s’est mis au-dessus de sa tête. Revenez nous donner des réponses!

Nous savons déjà que "Manifest" va nous livrer plus de questions lundi prochain à 22 heures. ET sur NBC.

