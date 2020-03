Manifest Recap Saison 2, épisode 9: Stones Out to Sea, Michaela in Deep

Les retombées de l’incendie de la boîte de nuit sont sur le point d’amener les factions en guerre dans l’enceinte de Michaela et Jared à la tête alors que les affaires internes sont impliquées et qu’un revirement choquant fait passer les choses de dangereuses à mortelles pour Michaela dans un pivot “Manifeste.”

Pendant ce temps, l’appel le plus grand et le plus immersif expérimenté prend le contrôle de la maison en pierre alors que Cal travaille avec Ben pour compléter la vision afin qu’ils puissent obtenir leur plus grand indice à ce jour sur ce qui est arrivé au vol 828 et ce qui pourrait arrêter la date de mort. Autrement dit, s’ils peuvent tous éviter de devenir fous.

En découvrant quelle pourrait être la réponse que Saanvi cherchait grâce à la science, Ben et TJ auraient pu trouver un moyen de sauver le livre des Passagers avec Al-Zuras. S’ils ont raison, cependant, Saanvi peut être encore plus en danger que de simplement faire face aux effets secondaires erratiques de tester son sérum sur elle-même.

De plus, nous savons que nous avons été durs avec certains acteurs et écrivains de cette série, mais cette saison a connu une nette amélioration. Et bien que nous n’achetions pas tout à fait la performance en colère de Jack Messina, nous lui donnerons un laissez-passer parce qu’il est un enfant. Mais Parveen Kaur était tout simplement fantastique en tant que Saanvi, sous le choc de tout ce qu’elle s’est fait.

Le reste de la distribution s’intègre bien dans leurs personnages, ce qui facilite la concentration sur la folie en constante expansion au cœur de la série, ainsi que sur les différentes factions en jeu. Tu te souviens du major? Elle a été un gros problème pendant un certain temps là-bas, mais maintenant nous sommes tous distraits par les Xers et la trahison au NYPD. Mais nous ne l’avons pas oubliée … tant de questions.

Cela devra cependant attendre, car nous avons actuellement plusieurs préoccupations plus immédiates.

Les agents des affaires intérieures sont-ils anti-828?

Nous ne sommes pas des flics, donc nous ne savons pas comment les affaires internes traitent normalement ces enquêtes, mais ces deux-là semblaient être particulièrement agressifs dans leurs attaques contre Michaela, de nulle part, pourrions-nous ajouter. Nous comprenons que Simon leur a remis ses dossiers, il est donc possible qu’ils soient en fait des Xers.

C’était leur détermination à ignorer le cas de Jared aussi agressivement que le capitaine a essayé de le faire – et nous avons vu de quel côté elle était la semaine dernière – qui nous rend suspects. En même temps, cependant, Simon ne semble pas avoir une poignée ferme sur ce qu’ils font, ce qui semble indiquer qu’ils peuvent simplement faire leur travail.

Si c’est vraiment ce que ça fait pour les policiers qui se trouvent faire l’objet d’enquêtes internes, ça doit être absolument brutal pour les innocents. Nous ne pouvons même pas reprocher à Michaela de s’être maintenue encore et encore, même avec son représentant syndical essayant de pousser au calme. Eh bien, plus sur ce gars dans un peu!

Olive est-elle destinée à ne pas être une 828er pour qu’elle puisse voir la réalité?

Nous avons trouvé la tempête Calling en particulier en raison de sa qualité totalement immersive. Tout le monde dans la maison Stone en faisait l’expérience, sauf Olive. Cela s’est avéré absolument crucial car ils n’avaient peut-être jamais réalisé que la tempête n’était pas réelle si elle n’avait pas été sur place pour le leur dire.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si Olive – qui est représentée dans le livre d’Al-Zuras avec Ben dans le feu et a partagé une connexion avec TJ pré-828 – était en quelque sorte censée faire partie de cela mais aussi signifier de ne pas être sur le vol afin qu’elle puisse être leurs yeux et leurs oreilles dans le monde réel lorsque les appels obtiennent cela. Il est encore plus important maintenant que Grace partage les appels grâce à son (probablement) 828 bébé.

Si c’est le cas, quel est le plan, quel que soit le plan, tout cela, s’il y a un plan. Nous nous sommes déjà demandé si la sélection des passagers sur ce vol était aléatoire ou ordonnée d’une manière ou d’une autre, compte tenu de la façon dont certains de leurs trajectoires dans l’avion étaient compliquées, et puis il y a le fait qu’Olive a juste raté le vol. Était-ce peut-être tout aussi intentionnel?

Les appels continueront-ils de s’intensifier?

Si c’est le cas, son rôle ne pourrait augmenter que si les Appels continuent de croître en intensité, en durée et en immersion. Elle était nécessaire cette semaine pour aider les passagers (et Grace) à même savoir qu’ils étaient dans un appel, ce qui pourrait devenir plus important à mesure que les choses avancent. Mais nous devons nous demander si c’est une coïncidence si les Appels semblent devenir plus grands et plus larges, ou si c’est parce que nous progressons vers quelque chose.

S’agit-il simplement de répondre à des appels aléatoires selon les besoins, ou y a-t-il un plus grand mystère qu’ils doivent résoudre? Quel était l’intérêt d’avoir même la tempête Appel sinon pour résoudre l’énigme des toiles d’araignées de Cal, construire le mât du navire et voir le “dragon d’argent” par eux-mêmes. Il ne s’agit pas de sauver quelqu’un immédiatement, mais plutôt de comprendre ce qui leur est arrivé et peut-être de résoudre le problème de la date de décès.

Tous les rapatriés étaient-ils au même endroit et à la même heure?

Le moment où ils avaient construit le mât et se sont retrouvés à bord du navire d’Al-Zuras a changé la donne pour le spectacle et le mystère. En levant les yeux dans le ciel orageux, ils ont pu voir que le “dragon d’argent” dont Al-Zuras parlait était en fait le vol 828. Est-ce à dire que le navire et l’avion étaient au même endroit et au même moment qu’ils ont disparu?

Si oui, qu’est-ce que cela signifie pour le rapatrié noyé et Zeke, qui ont également disparu. Étaient-ils en quelque sorte au même endroit ou à proximité? Est-ce un autre monde, une autre fois? Les hommes sur le navire étaient partis depuis une décennie, tandis que l’avion était de cinq ans et demi, Zeke encore moins et l’homme noyé plus comme une semaine.

Si aucun temps ne passe où qu’ils se trouvent et qu’ils soient tous là en même temps, qu’est-ce qui détermine combien de temps ils sont partis du monde réel? Oh, trop de questions sur celle-ci, mais nous pensons que cela a du sens. C’est le mystère central du spectacle.

Qu’est-ce que la tempête?

Lier cela est une grande question de ce qu’est exactement la «tempête». Est-ce une vraie tempête? Ou est-ce une manifestation de ce qui se cache derrière les Appels et les rapatriés? Olive n’a pas vu la tempête, nous savons donc qu’au moins l’un d’entre eux n’était pas réel. Celui qui a pris l’avion n’était sur aucun radar et est sorti de nulle part. N’était-ce pas vrai non plus? Si c’est le cas, les passagers le voyaient avant de devenir des rapatriés. Choisi?

La tempête est-elle un sous-produit de tout ce qui prend des gens à travers le temps, ou s’agit-il davantage d’une représentation d’une entité sensible qui fait cela dans un but, bon ou mauvais ou ni l’un ni l’autre?

Quelle est la prochaine étape pour Jared?

En parlant de bien ou de mal ou de ni l’un ni l’autre, Jared nous a tellement sur la clôture en ce moment. Est-il anti-828 mais pro-Michaela? Il est prêt à la blesser dans une certaine mesure, mais évidemment pas à la tuer. L’arrêter après qu’IA ait essayé de lui attacher le feu de la boîte de nuit et son représentant syndical a fait déplacer leur réunion sur un terrain neutre, traçant une ligne dans le sable.

Il se souvenait avoir vu le représentant avec Simon, qui lui avait essentiellement dit que Michaela était consommable à ce stade et une menace pour lui d’essayer de sauver l’humanité des 828ers. Il est maintenant convaincu qu’ils manipulent l’avenir avec ces appels pour prendre le contrôle.

S’il est prêt à tuer Michaela, que se passe-t-il maintenant que Jared a clairement défié ses intentions? Simon viendra-t-il pour lui? Va-t-il utiliser le capitaine pour venir le chercher?

En plus de cela, il y a IA eux-mêmes. Michaela avait appelé à une enquête sur Jared avant que IA ne la retourne (pour quelque raison que ce soit). S’ils ne sont pas dans la poche de Simon, à quoi cela ressemble-t-il? Il semble que Jared protège Michaela – il l’est – ce qui ne fera que soulever plus de drapeaux rouges.

Simon peut même envoyer Billy pour essayer de le faire sortir. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses pour le seul homme qui sait tout ce qui se passe dans l’enceinte et essaie activement de garder Michaela en vie. Ce n’est en fait pas un endroit idéal pour l’un ou l’autre.

Saanvi peut-il être sauvé?

Saanvi est peut-être au pire endroit, si Ben a interprété correctement l’écriture d’Al-Zuras. Selon le livre, il se peut que la seule façon de survivre à la date de la mort soit de céder aux Appels. L’homme noyé n’a pas fait cela et a subi son sort, mais alors pourquoi Zeke gèle-t-il à mort? Il a été assez bon pour faire sa part?

Tous ceux que nous avons suivis l’ont été, alors ont-ils déjà tous assuré leur survie? Peut-être que la mission de l’émission change maintenant pour convaincre ceux qui ont essayé d’ignorer ou de défier la volonté des Callings.

Pendant ce temps, Saanvi tombe dans la deuxième partie de la déclaration: “Tous les autres chemins mènent au désastre.” En essayant de renverser les Appels par la science, s’est-elle condamnée? Elle a dit à Zeke qu’elle n’avait pas eu d’appel depuis des semaines, mais elle souffrait certainement d’autres effets. Est-ce qu’elle devient folle? Est-ce que cela la tuera?

Si oui, existe-t-il un moyen de la sauver? Elle dit que l’anomalie n’est plus en elle, alors peut-elle être réintroduite? Si c’est le cas, peut-elle être réinitialisée en tant que rapatriée normale, ou aura-t-elle définitivement changé quelque chose. Ce serait une ironie tragique pour eux de trouver le remède à la date de la mort, seulement pour que celui qui y travaillait le plus longtemps devienne le seul qu’ils ne peuvent pas sauver.

La semaine prochaine, il semble que la grossesse de Grace pose problème, car “Manifest” continue de nous poser des questions tous les lundis à 22 heures. ET sur NBC.

