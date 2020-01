Manifest Saison 2, épisode 1 Premiere: appels améliorés, résurrection choquante

Le mystère le plus étrange de la télévision est de retour “Manifeste” a lancé la saison 2 en augmentant l’intensité, la durée et l’implication visuelle des appels.

Il ne suffisait pas de fixer une date de décès pour tous ceux qui ont déjà disparu et sont revenus – comme l’a vu la mort de Griffin en se noyant 82 heures après son retour (après avoir disparu pendant 82 heures – maintenant, les créateurs ajoutent une autre couche aux Callings en les rendant totalement immersifs et même interactifs si plusieurs rapatriés sont réunis.

Cette semaine, cela comprenait une vision en cours de l’écrasement du vol 828 alors que Michaela et Cal sont pleinement conscients qu’ils sont dans une vision (personne d’autre ne semble le savoir). À la fin de l’heure, Zeke les a rejoints dans l’avion, mais il n’était évidemment jamais sur ce vol car sa disparition s’est produite en 2017 dans une grotte.

En fait, l’horloge à retardement de Zeke est beaucoup plus courte que les passagers. Leur «date d’expiration» est fixée au 2 juin 2024. Mais Zeke n’est parti que depuis un an, ce qui signifie que son expiration survient au cours de cette saison. Cela signifie que le mystère des dates d’expiration devra être résolu dans ces épisodes, à moins qu’ils ne prévoient de tuer Zeke ou de lui faire découvrir une échappatoire.

Pourrait-il être lié aux visions de l’avion qui s’écrase? L’avion s’est-il peut-être écrasé? Cela pourrait expliquer pourquoi il a explosé dans le hangar, peut-être, s’il était censé exploser à l’impact. Nous n’avons vraiment aucune idée de ce qui s’est passé pendant les cinq ans et demi où l’avion a disparu. Nous pensions que c’était la plus grande question de l’émission, mais elle a depuis été éclipsée par tout ce que nous ne savons pas sur les Callings.

La première nous a présenté deux nouveaux passagers, qui ont interprété leurs appels d’une manière très biblique, avec un accent particulier sur les révélations. Cela leur a amené à décider que le suicide était le seul moyen de l’empêcher, mais au lieu de cela, ils ont appris que ce n’était pas leur mort qu’ils voyaient dans un accident au pont George Washington, mais plutôt une autre famille.

Alors les Vasiks deviendront-ils des alliés de la cause, ou vont-ils simplement disparaître à l’arrière-plan comme l’ont fait tant de passagers de la “Semaine de la semaine” tout au long de la saison 1? Et pendant que vous y réfléchissez, ce sont les principales questions (importantes et pas si importantes) que nous allons examiner après la première explosive de cette semaine.

Que signifie «sauver les passagers»?

Les personnages posent cette question, et nous aussi. Ben pense qu’il s’agit de les sauver de cette date d’expiration, mais Michaela pense que cela pourrait être plus urgent que cela. Certes, les Vasiks n’allaient pas arriver à cette date, donc Mick pourrait avoir l’avantage d’interpréter ce message particulier de son appel. Et même si c’est comme réorganiser les chaises longues du Titanic, pourquoi est-ce une mauvaise idée d’aider les personnes dans le besoin?

Les passagers ont besoin d’un réseau privé pour partager ce qu’ils voient et essayer d’avoir une image plus grande. Nous sommes sûrs que Ben adorerait le cartographier. Peut-être pourraient-ils alors se faire une idée du type d’économies dont ils ont besoin à plus grande échelle. Enfer, y compris les Zeke et Griffin du monde – il doit y avoir d’autres rapatriés là-bas.

Comment Cal est-il revenu voir Michaela?

Toutes les questions ne sont pas importantes, mais c’était un peu étrange pour nous que Saanvi ait dû ramener Ben en arrière pour voir Michaela, puis Cal est apparu quelques instants plus tard. Comment est-il entré là-dedans? Habituellement, ces portes sont verrouillées en tout temps sur différentes zones d’un hôpital. Est-ce qu’il a appelé son chemin là-bas, ou est-ce que les scénaristes avaient juste besoin de lui pour la scène, alors soudainement il était là et a cessé d’y penser si fort après que tous ces gens ont tous disparu pendant cinq ans et demi, alors arrêtez de transpirer le déjà des détails. C’est suffisant.

Danny est-il le père?

Celui-ci semble être résolu la semaine prochaine, alors nous allons sortir sur un membre et dire à Danny: “Tu es le père.” Pourquoi? Parce qu’il crée plus de drame, il garde le merveilleux Daniel Sunjata au casting et rend la vie de Ben et sa relation avec Grace un peu plus compliquées. Sans parler d’Olive, déjà tiraillée entre ces deux figures paternelles.

Honnêtement, nous sommes en 2020. Les structures familiales compliquées sont ce que l’Amérique représente. Grace d’avoir un enfant d’un autre homme pendant que son mari était parti pendant cinq ans n’est certainement pas choquant, et surtout dans des circonstances extraordinaires. Honnêtement, ces écrivains semblent faire de tout cela une affaire beaucoup plus complexe qu’elle ne le serait dans la vraie vie.

Pourquoi Michaela n’a-t-elle pas beaucoup de temps?

Lorsque Cal retrouve Zeke chez sa mère, il lui dit que ni lui ni Michaela n’ont beaucoup de temps et qu’ils doivent travailler ensemble. Nous comprenons que Zeke chevauche une date d’expiration qui se profile beaucoup plus tôt qu’il ne le pense, mais pourquoi Cal pense-t-il que Mick n’a pas beaucoup de temps non plus. Est-ce parce que son destin est intimement lié à celui de Zeke? Ou est-ce à cause de son travail sur les Appels qu’elle met sa vie en danger? Peut-être que quelqu’un la tirera à nouveau.

Oh, avons-nous mentionné que c’est Mick qui a été abattu lors de ce moment dramatique (bâillement) de la finale de la saison 1. Vous savez, le moment du feuilleton avec deux gars qui se débattent avec une arme à feu, puis une troisième personne entre. Bien sûr, la troisième personne se fait tirer dessus. Et dans ce cas, nous avons bondi de deux mois et Mick va bien, donc rien de tout cela n’a vraiment d’importance de toute façon … sauf peut-être pour l’arc de Zeke.

Pourquoi Zeke s’est-il rendu?

Apparemment en raison de son rôle dans le tournage d’un Michaela Stone, Zeke a décidé de se rendre. Et il a réussi à le faire en tombant au hasard sur Michaela dans la rue et en disant apparemment à la police exactement où et quand il serait ce coin de rue particulier. C’est assez impressionnant. Ou est-ce pratique? C’est agréable de voir que l’écriture est plus nette que jamais dans la saga mystère la plus coupable de la télévision.

Pourquoi le major passe-t-il autant de temps avec Saanvi?

En parlant de temps dont personne ne semble en avoir assez, comment le major a-t-il tout le temps du monde pour travailler à extraire des informations de Saanvi. Dans les derniers instants de cet épisode, elle dit enfin au bon médecin qu’elle va devoir la laisser partir en tant que patiente puisque Saanvi ne s’ouvrira pas complètement à elle. Le stratagème fonctionne alors que Saanvi commence à révéler ce qui est arrivé au vol 828.

Mais nous avons déjà pris deux mois d’avance, ce qui signifie que le Major a joué un jeu incroyablement long et patient avec Saanvi si elle le lui permettait depuis longtemps avant que Saanvi ne commence même à s’ouvrir sur le vol. Maintenant, les vannes pourraient partir d’ici, mais il est toujours étrange de penser qu’une personne aussi impitoyable et dévouée que le Major est à sa cause serait prête à tout mettre en attente pendant deux mois pour se promener avec Saanvi comme ça.

Comment Vance est-il vivant?

Mais tout cela est pâle par rapport à la scène finale révèle que Vance est vivant. Maintenant, nous sommes ravis d’avoir plus de temps avec l’acteur Daryl Edwards, qui a fait un excellent travail en ajoutant autant de couches à ce personnage complexe. Nous avons supposé, de ses hochements de tête et clins d’œil subtils, que ce Vance était toujours du côté de Ben, ce qui pourrait faire de lui un bon allié.

Mais sans que la NSA ne soutienne son jeu, qui finance tout ce que Vance est jusqu’à présent? D’où venaient toutes les camionnettes blanches et les agents sur le terrain pour les conduire et surveiller les passagers. Que sait Vance? Quelles sont ses motivations et ses objectifs auprès des passagers maintenant? Et pourquoi a-t-il choisi d’enlever Ben à ce moment-là? Parce qu’il attaquait la camionnette? Ou parce que Vance était prêt à se révéler?

Nous serions ravis de voir les passagers commencer à devenir un peu plus proactifs contre le major et toute autre force travaillant contre eux. Vance peut peut-être permettre que cela se produise.

En fait, nous ne savons même pas comment il a survécu à cette explosion. Peut-être qu’il a disparu et est maintenant lui-même un rapatrié, avec une date d’expiration d’environ deux mois en raison de ce saut dans le temps. Cela créerait une urgence plus grande pour faire avancer l’intrigue que la date d’expiration de Zeke.

Nous nous attendons à avoir plus de questions (et peut-être une (bébé) réponse) car “Manifeste” continue chaque lundi à 22 heures. ET sur NBC.