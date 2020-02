Marc Daly s’excuse pour les commentaires sur le mariage mais pas au Kenya Moore

Le mariage entre les Real Housewives du Kenya Moore d’Atlanta et Marc Daly reste dans les limbes. Alors que les fans attendent de voir quel sera le résultat final de leur union, la série télé-réalité continue de documenter leur rupture conjugale.

Daly n’a pas été montré sous son meilleur jour et les récents commentaires sur son mariage l’ont mis sous le feu. Il a publié une déclaration d’excuses qui ne contient aucun mot de regret envers son ex-épouse.

Marc Daly a entendu dire qu’il détestait être marié

Daly a été considérée comme dédaigneuse et émotionnellement indisponible, apparaissant souvent désintéressée lors de ses interactions avec Moore et critiquant constamment sa parentalité et sa personnalité. Moore est tombée en panne à plusieurs reprises dans l’émission à cause de ses problèmes conjugaux, se sentant abandonnée par Daly au lendemain de l’accouchement de leur fille, Brooklyn.

Les choses sont devenues de plus en plus tendues entre les deux au cours des derniers épisodes. Daly a abattu Moore devant le reste du casting sur sa décision de ne pas vouloir être avec Nene Leakes, avec Daly l’invitant à un prochain événement caritatif qu’il organise malgré l’opposition de Moore. Les acteurs ont convenu que Daly laisse Moore se débrouiller seule dans de nombreuses situations, en particulier en ce qui concerne les fuites, au lieu de lui faire front uni.

Les choses vont arriver à un point critique dans le prochain épisode pendant le tournage de l’événement caritatif de Daly. Comme Moore, l’hôte de l’événement, Daly demande qu’elle reste assise dans un clip de prévisualisation. Quand elle répond qu’elle devrait se mêler aux invités, il s’énerve. On demande à Daly s’il aime le mariage et il est entendu par un caméraman disant: «Non, je déteste ça. Tout le monde sait que je déteste ça. Y mettre fin.”

Le prochain clip «RHOA» montre Marc Daly ignorant Kenya Moore

Dans un autre extrait de l’épisode de cette semaine, Moore admet qu’elle est “déçue” du comportement de Daly lors de l’événement caritatif – comparant son manque d’affection et d’attention envers elle aux autres couples de la série qui semblent apprécier la compagnie de l’autre. Daly est filmé en train de marcher et de faire des remarques sournoises sur la présence des caméras de Bravo – qualifiant le tout de «envahissant».

Ce n’est pas la première fois que Daly aurait des problèmes de tournage. Il a refusé d’apparaître sur RHOA après son mariage avec Moore, n’apparaissant que dans un épisode pour soutenir sa PSA de sensibilisation à la violence domestique. Andy Cohen a affirmé lors de la réunion de la saison 10 que Daly avait déclaré aux producteurs de l’émission qu’il pensait que l’émission était une mauvaise représentation des femmes noires.

Moore a pris un an de pause dans l’émission pour se concentrer sur la famille. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles sa rupture était en fait le résultat des demandes de Daly que leur mariage ne soit pas affiché dans l’émission.

Marc Daly s’excuse pour ses commentaires sur le mariage mais exclut Kenya Moore

À la lumière des commentaires de Daly, les fans croient que Moore a atteint son point de rupture en essayant de se réconcilier avec son mari. Elle a récemment supprimé son nom de famille de son compte sur les réseaux sociaux. Ce qui se lisait autrefois comme «Kenya Moore Daly» se lit maintenant simplement «Kenya Moore» sur tous ses comptes.

Daly a pris note du contrecoup qu’il a reçu de l’émission. Le propriétaire d’un restaurant généralement privé – qui n’a pas son propre compte sur les réseaux sociaux en dehors de celui de son restaurant Soco à Brooklyn – a récemment visité sa page commerciale pour présenter des excuses pour son comportement dans l’émission.

«En tant que personne de couleur, il est d’une importance capitale pour moi de mettre en valeur les aspects positifs de mon peuple, d’où la raison de mon implication dans l’expérience du Black Man’s Lab. Malheureusement, ma véritable tentative de faire quelque chose de positif a été compromise par ma situation personnelle. Pour cela, je m’excuse sincèrement et j’assume l’entière responsabilité. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le Black Man’s Lab pour leur soutien après l’événement. Je voudrais terminer en disant que j’ai toute mon admiration pour l’organisation et que je suis toujours disponible pour participer et contribuer à ses efforts. »

Les excuses de Daly ne faisaient aucune mention de Moore. Avec la fin de la saison, espérons que Moore et Daly parlent honnêtement de ce qui s’est passé tout au long de la saison.